Articulos recientes

Al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies para fines estadísticos.
Ok, comprendido!
05 Oct 2025

Noticias

Colonialismo, Geopolítica, Historia - Memoria, Imperialismo, Palestina, Pueblos en lucha, Represión, Resistencia

Israel financió a Hamas

por Javi Guardiola (España)

11 horas atrás 1 min lectura

Israel financió a Hamas
Compartir:

05 de octubre de 2025

En esta conversación exclusiva, Javi Guardiola entrevista al Embajador de Palestina para abordar la situación actual en Oriente Medio, la invasión de Israel a Gaza usando a Hamás para justificarse y el papel de la comunidad internacional.

Hablamos de diplomacia, derechos humanos, geopolítica y del futuro de la región en un contexto marcado por la tensión y la búsqueda de soluciones justas y duraderas.

Más sobre el tema:

Compartir:
Etiquetas #autoridad palestina #embajador palestino en españa #genocidio #olp #palestina hamas #sionismo
Colonialismo, Geopolítica, Historia - Memoria, Imperialismo, Palestina, Pueblos en lucha, ...

Israel financió a Hamas

África, Geopolítica, Politica, Pueblos en lucha, Represión, Resistencia...

Históricas protestas en Marruecos contra el régimen de Mohamed VI (¡avísenle a los parlamentarios chilenos!)

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Archivos

Categorías

WordPress Theme built by Shufflehound. piensaChile © Copyright 2021. All rights reserved.