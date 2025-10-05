Israel financió a Hamas

05 de octubre de 2025

En esta conversación exclusiva, Javi Guardiola entrevista al Embajador de Palestina para abordar la situación actual en Oriente Medio, la invasión de Israel a Gaza usando a Hamás para justificarse y el papel de la comunidad internacional.

Hablamos de diplomacia, derechos humanos, geopolítica y del futuro de la región en un contexto marcado por la tensión y la búsqueda de soluciones justas y duraderas.

