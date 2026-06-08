08 de junio de 2026

El Valor de lo Invisible

Esta escultura, que se encuentra en Zaragoza, España, lleva por nombre ”La mujer que no hace nada”

Fue creada por José Luis Fernández en el año 2001 como una crítica necesaria a la falta de reconocimiento del trabajo en el hogar.

Llamarla así es, en realidad, demostrar que el mundo aún no ha aprendido a mirar lo esencial. Porque el trabajo de una madre en casa no hace ruido, pero es el que sostiene el ruido de todos los demás. No se ve, pero es lo que permite que todo lo demás brille. No suele celebrarse, pero es lo que hace posible cualquier otra celebración.

Es una fuerza invisible que organiza el caos; son manos que, sin esperar aplausos, mantienen el día a día en orden. Es como un altar donde se rinde culto al cuidado.

Ella no carga objetos: carga el mundo entero sobre sus hombros.

Cada comida, cada prenda de ropa, cada gesto repetido es un pequeño ritual para que la vida continúe. Los hijos que la tocan en la escultura no son solo niños; son el futuro que se apoya en ese amor invisible, pero invencible…

Texto tomado de Metamorfosis del Alma