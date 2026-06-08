Roberto Sánchez se está imponiendo a Fujimori en presidenciales de Perú con un 94,07% escrutado

08 de junio de 2026

Con el 94,07% de las actas escrutadas, el candidato de Juntos por el Perú obtiene una ventaja de poco más de 10 mil votos sobre la líder de Fuerza Popular. La definición se convirtió en una de las elecciones más reñidas de la historia reciente peruana.

Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú al obtener el 50,029% de los votos válidamente emitidos, frente al 49,971% alcanzado por la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuando ya se había escrutado el 94,07% de las actas electorales.

De acuerdo con los datos oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Sánchez sumaba 8.803.745 sufragios, mientras que Fujimori alcanzaba 8.793.466 votos, una diferencia de apenas 10.279 preferencias.

Durante las primeras horas del conteo, los resultados parciales mostraban una leve ventaja para Fujimori. Sin embargo, a medida que avanzó el escrutinio, la tendencia comenzó a favorecer al candidato de izquierda, quien terminó superando a su rival en una contienda marcada por una mínima diferencia.

Ante el estrecho resultado, Keiko Fujimori llamó a la calma y pidió respetar el proceso electoral mientras continúa la revisión de las actas por parte de sus representantes legales.

“Lo que corresponde es paciencia y mucha serenidad. Vamos a tener que analizar cada una de estas actas y esperar los resultados finales, sea cual sea el ganador”, señaló la candidata.

Desde el comando de Sánchez destacaron el desempeño de las autoridades electorales. Gustavo Guerra García, integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, afirmó que más del 95% de las mesas presentó actas conformes y que el nivel de impugnaciones se situó entre el 1% y el 2%, lo que permitió un proceso más expedito que el registrado en la primera vuelta.

Más de 27 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar en estos comicios, incluyendo cerca de 1,2 millones de peruanos residentes en el extranjero.

El mapa electoral mostró una marcada división territorial. Fujimori obtuvo sus mejores resultados en la costa y en grandes centros urbanos como Lima y Cuzco, mientras que Sánchez logró una amplia ventaja en las regiones del centro, sur y oriente del país, especialmente en zonas rurales, de sierra y selva, donde históricamente existe un mayor rechazo al centralismo político y económico de la capital.

Con este resultado, Roberto Sánchez queda a las puertas de asumir la Presidencia de Perú, poniendo fin a una campaña electoral altamente polarizada y definida por un margen mínimo de votos.

*Fuente: ElPeriodista