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09 Jun 2026

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Politica, Pueblos en lucha, Represión, Resistencia

«El Pollo español, se va, se va, para no volver jamás, a Bolivia»

por @arquitecdelpensar (Bolivia)

11 horas atrás 1 min lectura

«El Pollo español, se va, se va, para no volver jamás, a Bolivia»
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Imagen superior: El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, conocido como «El Pollo», nació en España

08 de junio de 2026

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Etiquetas #bolivia #el pollo #rebelion popular #rodrigo paz
Colonialismo, Fascismo, Imperialismo, Sionismo, Terrorismo

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