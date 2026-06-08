«El Pollo español, se va, se va, para no volver jamás, a Bolivia»
por @arquitecdelpensar (Bolivia)
11 horas atrás 1 min lectura
Imagen superior: El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, conocido como «El Pollo», nació en España
08 de junio de 2026
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09 de junio de 2026
Quien quiera quedarse con la imaginativa tesis de la derecha y la Concertación del “estallido delictual” y del “octubrismo” violentista que quería “incendiar Chile”, entra en un laberinto que lo aleja completamente de la realidad.
¿Me escuchas? ¿Y ahora qué?
por Ibrahim Nasrallah
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09 de junio de 2026
Has inventado cincuenta mil nombres nuevos para todo lo que nos pertenece: nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestros ríos, nuestros arroyos, nuestras fuentes, nuestros valles entre dos colinas o dos grandes rocas.
¿Y ahora qué?
Perú: «…o el ánimo de los oprimidos adquiere la virilidad suficiente para escarmentar a los opresores»
por José Carlos Mariategui (Perú)
19 horas atrás
08 de junio de 2026
La «condición del indígena puede mejorar de dos maneras: o el corazón de los opresores se conduele al extremo de reconocer el derecho de los oprimidos, o el ánimo de los oprimidos adquiere la virilidad suficiente para escarmentar a los opresores».
Perú: ¡Que vivan los pueblos que luchan contra viento, marea y poder!
por Laura Arroyo (desde España)
20 horas atrás
08 de junio de 2026
El grueso de las zonas urbanas, con Lima a la cabeza –donde arrasa la hija del autócrata Alberto Fujimori–, rozan el 100% de escrutinio, mientras que muchas áreas rurales, como las situadas en la Amazonia o Ayacucho –muy favorables para las aspiraciones de Sánchez–, están aún por debajo del 90%.
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