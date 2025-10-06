Palestina: «Las palabras no valen nada ante las atrocidades que continúan, pero el silencio también es complicidad»

06 de octubre de 2025

Castellano

Red Palestina-Global de Salud Mental y sus contrapartes internacionales

Declaración conjunta

Las palabras no valen nada ante las atrocidades que continúan, pero el silencio también es complicidad. No nos queda otra opción que usar nuestras palabras para expresar nuestra indignación.

La Red Palestina-Global de Salud Mental y su contraparte internacional, las Redes Palestinas de Salud Mental, condenan enérgicamente el bombardeo por parte de la entidad sionista del Edificio Al-Shawa en la ciudad de Gaza, que albergaba el Centro Comunitario y el Departamento de Capacitación del Programa de Salud Mental Comunitaria de Gaza.

Como redes de médicos, académicos y profesionales de la salud mental, no podemos prestar servicios sobre el terreno en Gaza. Pero podemos y debemos alzar la voz para denunciar las continuas atrocidades que la población de Gaza, y el pueblo palestino en general, sigue sufriendo. La destrucción del centro del GCMHP no es un incidente aislado: forma parte de un patrón de décadas de ataques sistemáticos, despojo y agresión, llevados a cabo con total desprecio por el derecho internacional y sin ninguna rendición de cuentas significativa.

Hacemos un llamamiento a todos nuestros colegas de las profesiones médicas y de salud mental de todo el mundo para que se unan a nosotros en la condena de estos ataques y para que, con sus voces e instituciones, exijan a sus gobiernos:

• Exijan responsabilidades a la entidad sionista por sus reiterados crímenes de guerra y de lesa humanidad.

• Apliquen un alto el fuego inmediato.

• Permitan la entrada de ayuda humanitaria irrestricta e incondicional a Gaza.

• Pongan fin al genocidio en curso.

Durante dos años, el mundo ha presenciado un sinfín de atrocidades transmitidas en directo, y sin embargo, no se han tomado medidas efectivas. No hay otra salida: el silencio y la demora facilitan el genocidio. El tiempo de las palabras sin consecuencias ya pasó. Lo que se necesita ahora es rendición de cuentas, justicia y el fin de la impunidad.

Palestina–Red Global de Salud Mental

Redes de Salud Mental de Palestina

English

Joint Statement:

Palestine–Global Mental Health Network and its International Counterparts

Words mean nothing in the face of ongoing atrocity, yet silence is also complicity. We find ourselves with no choice but to use our words to express our outrage.

The Palestine–Global Mental Health Network and its international counterpart, the Palestine Mental Health Networks, condemn in the strongest terms the Zionist entity’s bombing of the Al-Shawa Building in Gaza City, which housed the Gaza Community Mental Health Programme’s Gaza Community Center and Training Department.

As networks of clinicians, scholars, and mental-health professionals, we cannot provide services on the ground in Gaza. But we can and must raise our voices to denounce the continuous atrocities the people of Gaza, and the Palestinian people at large, continue to face. The destruction of GCMHP’s center is not an isolated incident: it is part of a decades-long pattern of systemic targeting, dispossession, and assault carried out with utter disregard for international law and without any meaningful accountability.

We call on all our colleagues in the medical and mental-health professions worldwide to join us in condemning such attacks, and to use their voices and institutions to demand that their governments:

• Hold the Zionist entity accountable for repeated war crimes and crimes against humanity.

• Enforce an immediate ceasefire.

• Allow unrestricted and unconditional humanitarian aid into Gaza.

• End the ongoing genocide.

For two years, the world has witnessed endless atrocities live-streamed in real time, and yet no effective action has been taken. There is no other way forward: silence and delay enable genocide. The time for words without consequences has long passed. What is needed now is accountability, justice, and an end to impunity.

Palestine–Global Mental Health Network

The International Palestine Mental Health Networks

Deutsch

Palestine–Global Mental Health Network und seine internationalen Schwester-Netzwerke

Gemeinsame Erklärung

Worte bedeuten nichts angesichts anhaltender Gräueltaten, doch Schweigen ist ebenfalls Komplizenschaft. Wir sehen uns gezwungen, unsere Worte zu nutzen, um unserer Empörung Ausdruck zu verleihen.

Das Palestine–Global Mental Health Network und sein internationales Schwester-Netzwerk, die Palestine Mental Health Networks, verurteilen aufs Schärfste die Bombardierung des Al-Shawa-Gebäudes in Gaza-Stadt durch die zionistische Entität. In diesem Gebäude befanden sich das Gaza Community Center und die Trainingsabteilung des Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP).

Als Netzwerke von Kliniker*innen, Wissenschaftler*innen und Fachpersonen für psychische Gesundheit können wir vor Ort in Gaza unter den gegenwärtigen Bedingungen leider nicht tätig werden. Doch wir können – und müssen – unsere Stimmen erheben, um die fortgesetzten Gräueltaten zu verurteilen, denen die Menschen in Gaza und das palästinensische Volk insgesamt ausgesetzt sind. Die Zerstörung des Zentrums des GCMHP ist kein Einzelfall; sie ist Teil eines seit Jahrzehnten andauernden Musters systematischer Zielauswahl, Enteignung und Übergriffe, das in eklatanter Missachtung des Völkerrechts und ohne jede wirksame Rechenschaftspflicht stattfindet.

Wir rufen alle Kolleg innen in den medizinischen und psychotherapeutischen Gesundheitsberufen weltweit auf, sich uns in der Verurteilung dieser Angriffe anzuschließen und ihre Stimmen sowie Institutionen zu nutzen, um von ihren Regierungen Folgendes zu verlangen:

* Die zionistische Entitätfür wiederholte Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Rechenschaft zu ziehen.

* Einen sofortigen Waffenstillstand durchzusetzen.

* Uneingeschränkte und bedingungslose humanitäre Hilfe** nach Gaza zuzulassen.

* Den andauernden Genozid zu beenden.

Seit zwei Jahren verfolgt die Welt endlose, in Echtzeit live übertragene Gräueltaten, ohne dass wirksame Maßnahmen ergriffen wurden. Es gibt keinen anderen Weg nach vorn: **Schweigen und Verzögerung ermöglichen Genozid.** Die Zeit der folgenlosen Worte ist längst vorbei. Jetzt braucht es **Rechenschaft, Gerechtigkeit und ein Ende der Straflosigkeit.

Palestine–Global Mental Health Network

Palestine Mental Health Networks