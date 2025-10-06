¿Qué hay con los derechos humanos en países desarrollados?

06 de octubre de 2025

El fenómeno está creciendo en ciertas regiones de Estados Unidos. En aquellos lugares donde la economía es más dinámica, las empresas son más numerosas y la tasa de desempleo muy baja, los arriendos se están volviendo inaccesibles para los asalariados con menos ingresos. Ocurre en algunos condados de California, donde una nueva categoría de asalariados es cada vez más visible : los asalariados sin domicilio fijo.

En los Estados Unidos, muchas personas llegan a la vejez enfrentándose a una realidad desgarradora: la soledad. En una sociedad donde la independencia es un valor fundamental y el ritmo de vida es frenético, los ancianos suelen quedar relegados a un segundo plano. Familias que, por diversas razones, se distancian; hijos que construyen sus vidas lejos; y una cultura donde los hogares de ancianos se convierten en la única opción para quienes ya no pueden valerse por sí mismos.

El problema no es solo el envejecimiento, sino la falta de vínculos sólidos dentro de muchas familias. A diferencia de otras culturas donde los mayores son el pilar del hogar y se les cuida con respeto y gratitud, en EE.UU. muchos terminan olvidados, viviendo sus últimos años en asilos donde la compañía se reduce a enfermeros y otros residentes en la misma situación.

Es triste ver que aquellos que trabajaron toda su vida, que dieron todo por sus hijos, terminan esperando visitas que rara vez llegan. La tecnología, que en teoría nos acerca, no reemplaza un abrazo, una conversación cara a cara o la calidez de compartir una comida en familia.

Llegar a la edad de jubilación en EE. UU. supone un gran reto. El elevado costo de vida, marcado por la inflación, y las ayudas gubernamentales en forma de cheques de retiro no son suficientes para que los adultos mayores vivan dignamente. Algunos consideran la posibilidad de instalarse en otros países con un menor costo de vida, mientras otros se ven obligados a continuar trabajando después de la edad de retiro o a buscar ayuda en albergues debido a la imposibilidad de costear un alquiler.

Uno de cada cinco pensionistas en Alemania está en riesgo de pobreza. Entre las mujeres, la cifra es aún mayor. Los motivos son muy variados. Gisela decidió cuidar de su padre anciano, lo que le impidió hacer suficientes aportes al fondo de pensiones. Ahora sufre las consecuencias, pues tiene que contar cada céntimo. Inga se encuentra en una situación similar. Sufrió un accidente que le impidió seguir trabajando a tiempo completo.