Bafochi se corona campeón del Festival Internacional de Folclore de Cheonan, en Corea del Sur

06 de octubre de 2025

El Ballet Folclórico de Chile (Bafochi) se consagró campeón en el Festival Internacional de Folclore de Cheonan, en Corea del Sur, tras 5 días de competencia y 4 actuaciones. Con casi 40 años de trayectoria, el equipo dirigido por Pedro Gajardo obtuvo el oro entre 27 países participantes. Con más de 100 premios internacionales y 5.500 presentaciones en 1050 ciudades de 48 países, el Bafochi se enorgullece de representar a Chile.

BAFOCHI – Olmué 2020

Denunciando como ignoramos y olvidamos nuestras raíces y como destruímos el medioambiente. La esperanza son las nuevas generaciones