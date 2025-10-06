Articulos recientes

06 Oct 2025

Bafochi se corona campeón del Festival Internacional de Folclore de Cheonan, en Corea del Sur

por Medios Nacionales

4 horas atrás 1 min lectura

06 de octubre de 2025

El Ballet Folclórico de Chile (Bafochi) se consagró campeón en el Festival Internacional de Folclore de Cheonan, en Corea del Sur, tras 5 días de competencia y 4 actuaciones. Con casi 40 años de trayectoria, el equipo dirigido por Pedro Gajardo obtuvo el oro entre 27 países participantes. Con más de 100 premios internacionales y 5.500 presentaciones en 1050 ciudades de 48 países, el Bafochi se enorgullece de representar a Chile.

BAFOCHI – Olmué 2020

Denunciando como ignoramos y olvidamos nuestras raíces y como destruímos el medioambiente. La esperanza son las nuevas generaciones

Etiquetas #bafochi #cheonan #corea del sur #cultura #medalla de oro
"Programa Originarias" celebra 9. Aniversario con la primera Gran Feria en Santiago

¿Qué hay con los derechos humanos en países desarrollados?

