«Programa Originarias» celebra 9. Aniversario con la primera Gran Feria en Santiago

06 de octubre de 2025

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico y potenciar oficios y emprendimientos de las mujeres indígenas participantes del Programa Originarias de ONU Mujeres apoyado por Teck, se llevará a cabo la primera edición Feria Originarias en Santiago, entre el 10 y 12 de octubre en el centro comercial CasaCostanera.

Esta muestra reunirá a 30 mujeres de diferentes pueblos indígenas, portadoras de diversos saberes ancestrales, quienes exhibirán y comercializarán productos que son testimonio vivo de sus tradiciones y conocimientos ancestrales.

La feria será una oportunidad para conocer, aprender y adquirir artículos únicos, desde textiles aymaras y alimentos del altiplano, hasta rutas turísticas y literatura, todos con el sello de mujeres que como guardianas culturales preservan y transmiten su herencia cultural.

Esta primera versión se dispondrán 15 stands de agrupaciones y creadoras indígenas. Además se desarrollarán talleres dictados por las mismas participantes, espacios de aprendizaje que no sólo permiten compartir técnicas y oficios tradicionales, sino también fortalecer el reconocimiento de las mujeres como maestras de saberes, contribuyendo a una valoración del patrimonio cultural y la transmisión intergeneracional de conocimientos.

Acerca del Programa Originarias

El Programa Originarias de ONU Mujeres, apoyado por Teck, es una iniciativa que busca promover el empoderamiento de las mujeres indígenas en Chile a través del fortalecimiento de los liderazgos, la participación económica y social reconociendo su rol fundamental como transmisoras de conocimientos y cuidadoras de la vida, y su contribución esencial al desarrollo sostenible.. A través de oportunidades de formación, desarrollo de competencias y creación de redes de apoyo, el programa fortalece su participación activa en la toma de decisiones en sus comunidades y en la economía del país. Esta iniciativa contribuye a los objetivos de la Agenda 2030 de «No dejar a nadie atrás».

Sobre la iniciativa Rebeca Sanhueza, Gerenta del Programa Originarias Sostuvo: “La realización de esta primera Feria Originarias en Santiago marca un hito para visibilizar y reconocer el liderazgo de las mujeres indígenas como empresarias y guardianas de sus culturas. Estos espacios son fundamentales para abrir nuevos mercados, generar redes y poner en valor el patrimonio cultural que ellas preservan y transmiten a través de sus productos y saberes. Promover su participación es apostar por un desarrollo con identidad, equidad y sostenibilidad.”

Centro Originarias

Inaugurado en 2019 en Iquique, el Centro Originarias es el primer espacio en Latinoamérica y el Caribe dedicado a potenciar las iniciativas de participación económica y social de las mujeres indígenas. Este centro busca fortalecer habilidades, promover redes de apoyo y convertir a las propias mujeres en protagonistas de su desarrollo, visibilizando y valorando su cultura y patrimonio.

Hasta la fecha, el programa ha permitido que más de 4.000 mujeres indígenas accedan a capacitaciones, mentorías y asistencia técnica, con fondos adjudicados por más de 340 millones de pesos para sus emprendimientos. Además, el 94% de las participantes reporta mejoras en liderazgo, derechos y negocios.

Iniciativa «Conectando Negocios»

En 2023, para ampliar la participación de las mujeres indígenas en nuevos mercados, se lanzó la plataforma digital Conectando Negocios. Esta plataforma reúne a más de 300 emprendedoras y proporciona un espacio para exhibir su cultura, historia y productos, además de facilitar la creación de redes colaborativas para potenciar sus negocios.

Compromiso de Teck con el empoderamiento de mujeres indígenas

Desde 2016, Teck ha apoyado el programa Originarias de ONU Mujeres, destinando recursos y esfuerzos para fortalecer la participación económica y social de las mujeres indígenas en el norte de Chile. En 2022, la compañía amplió su apoyo, reafirmando su compromiso con el reconocimiento y conservación de saberes ancestrales y promoviendo el desarrollo sostenible de las comunidades indígenas.

Este programa busca fortalecer los lazos comunitarios, promover el reconocimiento de las mujeres como agentes de cambio y mejorar su autonomía y calidad de vida, en línea con una visión de desarrollo inclusivo y sostenible.

Lugar Feria Originarias: Planta Baja Casacostanera

Fecha: desde el viernes 10 al domingo 12 de octubre

Horario: de 10:00 a 20:30 horas

Entrada: gratuita