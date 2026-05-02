Primero de Mayo en Santiago, con olor a juventud, a trabajadores, a despertar, a exigencias de UNIDAD!

02 de mayo de 2026

La manifestaciones del 1 de mayo de 2026 en Santiago han sido las más masivas de los últimos años en Chile. La jornada estuvo marcada por demandas contra las políticas del gobierno de destruir las conquistas de la ciudadanía desde el 90, en defensa de derechos laborales frente al aumento del costo de vida, a la destrucción de las pocas facilidades que aún quedan en la educación. Por primera vez desde hace años, los lienzos y las pancartas presentaban demandas concretas y ya no sólo hablaban de partidos.

Lo vivido ayer es un cambio inmenso en el espíritu de lucha de los santiaguinos

La Convocatoria Principal fue la organizada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), inició a las 10:00 AM en el frontis de su sede (Metro La Moneda), avanzó por la Alameda hacia el oriente, finalizando con un acto central frente al Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

Otras Marchas de envergadura fueron las organizada por la Central Clasista y por la la CAT, con puntos de encuentro en Estación Central y otros sectores del eje Alameda.

Para enfrentar con posibilidades de éxito las batallas que se avecinan es indispensable que avancemos hacia la Unidad de los Trabajadores. Es urgente recordar las palabras del Presidente Allende en la Moneda, el 11 de septiembre de 1973:

«Seguramente Radio Magallanes será acallada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. No importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos, mi recuerdo será el de un hombre digno que fue leal a la lealtad de los trabajadores. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse. Trabajadores de mi Patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!»