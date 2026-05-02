Primero de Mayo en Santiago, con olor a juventud, a trabajadores, a despertar, a exigencias de UNIDAD!
por Memorial Puente Bulnes (Chile)
6 mins atrás 2 min lectura
02 de mayo de 2026
La Convocatoria Principal fue la organizada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), inició a las 10:00 AM en el frontis de su sede (Metro La Moneda), avanzó por la Alameda hacia el oriente, finalizando con un acto central frente al Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).
Otras Marchas de envergadura fueron las organizada por la Central Clasista y por la la CAT, con puntos de encuentro en Estación Central y otros sectores del eje Alameda.
Para enfrentar con posibilidades de éxito las batallas que se avecinan es indispensable que avancemos hacia la Unidad de los Trabajadores. Es urgente recordar las palabras del Presidente Allende en la Moneda, el 11 de septiembre de 1973:
«Seguramente Radio Magallanes será acallada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. No importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos, mi recuerdo será el de un hombre digno que fue leal a la lealtad de los trabajadores.
El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse.
Trabajadores de mi Patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor.
¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!»
Primero de Mayo en Santiago, con olor a juventud, a trabajadores, a despertar, a exigencias de UNIDAD!
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