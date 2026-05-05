Comunicado Público CTMIN: ¡Codelco no se vende!

05 de mayo de 2026

Frente al creciente debate instalado en la agenda pública respecto de una eventual privatización, total o parcial de Codelco, la Coordinadora de Trabajadores de la Minería (CTMIN) declara con absoluta claridad: El mundo sindical minero rechaza categóricamente cualquier intento de avanzar en la privatización de Codelco, de cualquiera de sus operaciones o de otras empresas del estado como ENAP y ENAMI.