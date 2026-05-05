Comunicado Público CTMIN: ¡Codelco no se vende!
por Coordinadora de Trabajadores de la Minería (CTMIN, Chile)
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05 de mayo de 2026
COMUNICADO-CTMIN-Codelco-no-se-privatiza
Frente al creciente debate instalado en la agenda pública respecto de una eventual privatización, total o parcial de Codelco, la Coordinadora de Trabajadores de la Minería (CTMIN) declara con absoluta claridad: El mundo sindical minero rechaza categóricamente cualquier intento de avanzar en la privatización de Codelco, de cualquiera de sus operaciones o de otras empresas del estado como ENAP y ENAMI.
–Documento enviado a piensaChile por Christian Vega
*Fuente: GestionZur
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