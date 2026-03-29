«Messi nunca va a ser como Maradona»
por piensaChile
9 mins atrás 1 min lectura
29 de marzo de 2026
Un par de comentarios de los lectores del video de Bonasso:
«Messi es millonario, le importan sus intereses. Los millonarios son sociópatas, desprecian a la gente. Además, no es que tenga un cerebro que sirva para algo distinto del fútbol.»
«Messi es una cosa, Diego es otra. Messi escogió el dinero, Diego escogió la libertad y sus retos. Grandes futbolistas pero caminos diferentes. Es una vergüenza mundial su actitud de ayer.»
«Messi, si sabe donde vive, pero no va a morder la mano que le da de comer y es un desclasado, no le debe nada a Argentina, mas que haber nacido ahi, los usa a los argentinos como bandera, pero no le importan.»
Messi, el empresario. DNews presenta una entrevista y un evento con Lionel Messi en el American Business Forum en Miami, donde se destacan tanto su trayectoria deportiva como su vida personal y proyectos fuera del campo.
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