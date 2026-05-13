Los oscuros planes de la OTAN para sacrificar a Europa

13 de mayo de 2026

El “paraguas nuclear” siempre fue una broma macabra en la que el propio paraguas se encargaba del trabajo sucio de exterminar el lugar que se suponía debía “mantener limpio” de fuerzas enemigas.

Hoy hablo con Ola Tunander, profesor emérito del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo, y Rainer Rupp, antiguo analista de la OTAN y espía de Alemania del Este, sobre el verdadero significado del paraguas nuclear estadounidense. Hablamos de la disuasión, los planes nucleares tácticos en Alemania y Noruega, el antiguo debate sobre la bomba en Suecia, los misiles Pershing, el ejercicio Able Archer y el riesgo de que Europa vuelva a convertirse en el principal campo de batalla nuclear.

Marcas de tiempo:

00:00:00 Introducción

00:00:46 Orígenes del paraguas nuclear

00:07:21 Alemania como campo de batalla nuclear

00:12:52 Suecia y Noruega bajo el paraguas

00:19:37 Planificación de la OTAN y destrucción de Europa

00:22:12 Límites nucleares franceses y británicos

00:26:43 Planes soviéticos en la región nórdica

00:32:58 Misiles Pershing y Able Archer

00:41:13 Riesgos nucleares en Europa hoy

00:45:55 Operaciones secretas fuera de la OTAN

00:48:46 Reflexiones finales sobre la disuasión