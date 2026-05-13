Los oscuros planes de la OTAN para sacrificar a Europa
por Pascal Lottaz (Neutrality Studies)
2 horas atrás 1 min lectura
13 de mayo de 2026
El “paraguas nuclear” siempre fue una broma macabra en la que el propio paraguas se encargaba del trabajo sucio de exterminar el lugar que se suponía debía “mantener limpio” de fuerzas enemigas.
Hoy hablo con Ola Tunander, profesor emérito del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo, y Rainer Rupp, antiguo analista de la OTAN y espía de Alemania del Este, sobre el verdadero significado del paraguas nuclear estadounidense. Hablamos de la disuasión, los planes nucleares tácticos en Alemania y Noruega, el antiguo debate sobre la bomba en Suecia, los misiles Pershing, el ejercicio Able Archer y el riesgo de que Europa vuelva a convertirse en el principal campo de batalla nuclear.
Marcas de tiempo:
00:00:00 Introducción
00:00:46 Orígenes del paraguas nuclear
00:07:21 Alemania como campo de batalla nuclear
00:12:52 Suecia y Noruega bajo el paraguas
00:19:37 Planificación de la OTAN y destrucción de Europa
00:22:12 Límites nucleares franceses y británicos
00:26:43 Planes soviéticos en la región nórdica
00:32:58 Misiles Pershing y Able Archer
00:41:13 Riesgos nucleares en Europa hoy
00:45:55 Operaciones secretas fuera de la OTAN
00:48:46 Reflexiones finales sobre la disuasión
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