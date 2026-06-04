Las calles hablan, el Estado reprime
por prensaOPALChile
2 horas atrás 1 min lectura
04 de junio de 2026
Miles de estudiantes, profesores, trabajadores de la salud y organizaciones sociales marcharon este 3 de junio por el centro de Santiago en rechazo a las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno de José Antonio Kast. La movilización, convocada para exigir mayores recursos para educación y salud, terminó siendo dispersada por un amplio operativo de Carabineros, reabriendo el debate sobre la respuesta estatal frente a la protesta social.
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Comunicado Público desde el Módulo E de la Cárcel de Angol, Territorio Wallmapu
por Presos Políticos Mapuche (Cárcel de Angol, Wallmapu)
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04 de junio de 2026
El día martes 2 de junio, un grupo de capitanes, hecho que llamó mucho la atención, ingresaron al Módulo E, actuando con total prepotencia, agresividad y marcado racismo hacia los comuneros mapuche que están allí recluidos. Realizaron un allanamiento selectivo: solo intervinieron y revisaron los espacios de los dirigentes y voceros del módulo, dejando claro desde el principio que su acción iba dirigida exclusivamente contra quienes tienen voz, representan a los demás compañeros y defienden los derechos de todos.
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Teatro Municipal de Viña del Mar: ¿Concierto de Fraternidad? ¡Los genocidas del pueblo Palestino no pueden hablar de fraternidad!
por El Porteño (Valparaíso, Chile)
1 semana atrás
27 de mayo de 2026
Por eso llamamos a protestar este sábado 30 de mayo, a las 19:00 horas, frente al Teatro Municipal de Viña del Mar, contra el genocidio en Palestina, contra el sionismo y contra toda forma de complicidad cultural, diplomática o institucional con el Estado de Israel.
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