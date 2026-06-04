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04 Jun 2026

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Derechos de los niños, Derechos Humanos, Educación, Neoliberalismo, Represión, Resistencia

Las calles hablan, el Estado reprime

por prensaOPALChile

2 horas atrás 1 min lectura

Las calles hablan, el Estado reprime
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04 de junio de 2026

Miles de estudiantes, profesores, trabajadores de la salud y organizaciones sociales marcharon este 3 de junio por el centro de Santiago en rechazo a las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno de José Antonio Kast. La movilización, convocada para exigir mayores recursos para educación y salud, terminó siendo dispersada por un amplio operativo de Carabineros, reabriendo el debate sobre la respuesta estatal frente a la protesta social.

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Etiquetas #chile #educacion #gobierno kast #recortes
Derechos de los niños, Educación, Neoliberalismo, Politica, Represión, Resistencia, ...

“Para este Gobierno, los pobres no son dignos de tener educación”

Politica, Represión

Estudiantes marcharon por la Alameda y se enfrentaron a Carabineros que les cerraba el paso

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