Las calles hablan, el Estado reprime

04 de junio de 2026

Miles de estudiantes, profesores, trabajadores de la salud y organizaciones sociales marcharon este 3 de junio por el centro de Santiago en rechazo a las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno de José Antonio Kast. La movilización, convocada para exigir mayores recursos para educación y salud, terminó siendo dispersada por un amplio operativo de Carabineros, reabriendo el debate sobre la respuesta estatal frente a la protesta social.