Estudiantes marcharon por la Alameda y se enfrentaron a Carabineros que les cerraba el paso
por Medios Nacionales e Internacionales
5 horas atrás 2 min lectura
03 de junio de 2026
Continúan las manifestaciones contra el gobierno de José Kast en el centro de Santiago. Alameda Ahumada (15:00) pic.twitter.com/xKQqFYrYjr
— PIENSAPRENSA 361 mil Seguidores (@PiensaPrensa) June 3, 2026
Este miércoles se lleva a cabo una marcha estudiantil en Santiago convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y el Colegio de Profesores. Esta manifestación se realiza en el marco de una serie de demandas relacionadas con educación y en rechazo a medidas impulsadas por el Gobierno.
La movilización fue autorizada por la Delegación Presidencial Metropolitana, aunque con modificaciones en su recorrido original por motivos de seguridad y contingencia vial.
Según la información entregada por las autoridades, los participantes avanzarán por un trayecto distinto al inicialmente propuesto. Esto también ha implicado desvíos de tránsito y modificaciones en algunos recorridos del transporte público en el centro de la capital.
Desde Transporte Informa recomendaron a los conductores preferir rutas alternativas. Esto se debe a los cortes y desvíos implementados en distintos puntos de la Alameda y sus alrededores.
La convocatoria reúne a estudiantes secundarios, universitarios y representantes del profesorado, quienes buscan visibilizar sus demandas mediante una movilización masiva en la capital.
Las autoridades realizaron un llamado a que la manifestación se desarrolle de manera pacífica y respetando las instrucciones de seguridad dispuestas para la jornada.
`Fuente: AuroraNoticias
Crisis. Chile: Kast recortó casi $ 200 mil millones en educación y estalló una marcha universitaria en Santiago
La Confederación de Estudiantes reclama por un recorte millonario en educación superior, mientras el presidente advierte que su plan de austeridad causará «dolor».
03 de junio de 2026 a las 07:34 p. m.
Manifestantes y fuerzas de seguridad protagonizaron este miércoles violentos enfrentamientos en el centro de Santiago de Chile durante una marcha estudiantil.
La protesta, motivada por los recortes presupuestarios en educación, derivó en el cierre de estaciones de metro e interrupciones totales de tránsito en las principales avenidas de la capital trasandina.
Conflicto por el presupuesto educativo
La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) movilizó a miles de jóvenes bajo la consigna “¡La educación se defiende en las calles!” con el objetivo de reactivar el movimiento estudiantil.
El reclamo central apunta contra un ajuste de 197,7 mil millones de pesos chilenos en el área de Educación, afectando principalmente el financiamiento de la enseñanza superior.
*Fuente: LaVoz
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