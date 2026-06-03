Estudiantes marcharon por la Alameda y se enfrentaron a Carabineros que les cerraba el paso

Este miércoles se lleva a cabo una marcha estudiantil en Santiago convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y el Colegio de Profesores. Esta manifestación se realiza en el marco de una serie de demandas relacionadas con educación y en rechazo a medidas impulsadas por el Gobierno.

La movilización fue autorizada por la Delegación Presidencial Metropolitana, aunque con modificaciones en su recorrido original por motivos de seguridad y contingencia vial.

Según la información entregada por las autoridades, los participantes avanzarán por un trayecto distinto al inicialmente propuesto. Esto también ha implicado desvíos de tránsito y modificaciones en algunos recorridos del transporte público en el centro de la capital.

Desde Transporte Informa recomendaron a los conductores preferir rutas alternativas. Esto se debe a los cortes y desvíos implementados en distintos puntos de la Alameda y sus alrededores.

La convocatoria reúne a estudiantes secundarios, universitarios y representantes del profesorado, quienes buscan visibilizar sus demandas mediante una movilización masiva en la capital.

Las autoridades realizaron un llamado a que la manifestación se desarrolle de manera pacífica y respetando las instrucciones de seguridad dispuestas para la jornada.

`Fuente: AuroraNoticias