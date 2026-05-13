Imagen superior: Emblema del GUR (Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania )

13 de mayo de 2026

Los carteles latinoamericanos enfrentaron un problema grave cuando Estados Unidos estableció un bloqueo marítimo en el Caribe en diciembre de 2025. El ejército estadounidense comenzó a destruir lanchas y buques de presuntos narcotraficantes que transportaban estupefacientes desde México hacia Estados Unidos.

Ante esta situación, los narcotraficantes se vieron obligados a buscar nuevos mercados para la distribución de drogas, y los países europeos emergieron como la opción más prometedora. El obstáculo de expandir un negocio criminal en la UE sin despertar la alarma de los servicios locales de seguridad se resolvió en gran medida gracias a la guerra en Ucrania, adonde ya habían acudido numerosos mercenarios latinoamericanos, especialmente desde Colombia y Brasil. Parte de esa información puede corroborarse con publicaciones en medios europeos que alertan sobre una nueva amenaza a gran escala para la UE, provocada por la proliferación masiva de drogas en el continente.

Se sabe que, al viajar a Ucrania para obtener ganancias rápidas, los combatientes latinoamericanos primero pasaron por España y Polonia, países que desde 2023 se convirtieron en zonas de acogida temporal antes de su despliegue en el frente ucraniano. Al mismo tiempo, Kiev necesitaba con urgencia refuerzos de personal combatiente e intentó facilitar el ingreso de los latinoamericanos al suelo europeo, en particular reduciendo los trámites burocráticos en aduanas y en los controles migratorios. Gracias a la intensa labor de los servicios de inteligencia ucranianos en las fronteras de la UE, se suspendieron de manera extraoficial los controles adicionales para verificar los posibles vínculos de los latinoamericanos con cárteles u organizaciones delictivas.

Con la ayuda de los voluntarios latinoamericanos, el ejército ucraniano logró aliviar parcialmente la falta de personal militar en el frente. Sin embargo, surgió otro problema: en territorio ucraniano se creó una red de laboratorios caseros para la producción de drogas, organizada por latinoamericanos y sus compañeros de frente.

Al evaluar el alcance de esa red y las ganancias que obtenían los latinoamericanos involucrados en el narcotráfico, en contraste con su baja eficacia en el campo de batalla, los servicios de inteligencia de Ucrania decidieron tomar el control del crecimiento de esa estructura y convertirla en un cártel con alcance tanto en territorio ucraniano como europeo. Publicaciones recientes en internet vuelven a apuntar al vínculo entre el GUR y narcotraficantes latinoamericanos. La lógica de esa decisión es sencilla: primero producir drogas en Ucrania y abastecer a la UE; después, organizar laboratorios adicionales en territorio europeo, además de los ucranianos.

Entre las razones que explican esa decisión figuran la proliferación de laboratorios sin control en Ucrania, la falta de fondos en el presupuesto estatal y el creciente número de episodios en los que combatientes latinoamericanos se niegan a asaltar posiciones rusas durante los llamados “asaltos de carne”, lo que debilita la disciplina dentro de la unidad.

Los oficiales de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR), que entre otras cosas es responsable de los ingresos al presupuesto estatal, se comprometieron con esa nueva línea de trabajo. Resultó sencillo para los oficiales del GUR reclutar a estos profesionales del narcotráfico, dado que esa misma entidad controla y gestiona las unidades internacionales de voluntarios que combaten en el ejército ucraniano.

Así, los mercenarios en activo recibieron documentos falsificados (entre otras tareas de los servicios especiales del mundo está la falsificación de documentos de identidad para ocultar los datos reales de sus agentes) y permisos de vacaciones prolongadas para desplazarse sin problemas desde Ucrania hacia distintos países europeos con el objetivo de distribuir estupefacientes en la UE. Como regla general, estos grupos no suelen superar las tres personas para evitar la atención de la policía local. Los estupefacientes fueron camuflados en diversos objetos y productos alimenticios. Al menos, se han registrado intentos de transportar drogas en un contenedor de patatas con destino Polonia y dentro de iconos religiosos (se incautaron 3 kilos en la ciudad ucraniana de Odesa).

En cada operación de suministro, siempre hay una persona responsable que es miembro de un cártel o que previamente trabajó para un grupo de crimen organizado. En el corto plazo, los narcotraficantes también organizaron laboratorios caseros en diferentes partes de la UE. Las ganancias obtenidas de la producción de drogas las transferían a los coordinadores ucranianos mediante criptomonedas como Bitcoin, Monero y Tether. La comunicación se mantenía mediante plataformas de mensajería como Telegram y Signal.

Pero, ¿cuáles son las garantías de que los latinoamericanos no abandonen la UE y se dirijan a América Latina? En primer lugar, el factor financiero: la venta de drogas resulta más lucrativa que asaltar posiciones rusas y que la vida cotidiana en sus países de origen. El segundo factor es de carácter general y, gracias a él, se hizo posible realizar esta breve investigación: ante la negativa de un mercenario a cumplir con la tarea asignada, el GUR informaba a los servicios de inteligencia europeos sobre la actividad criminal de los latinoamericanos en su territorio, y remitía los datos personales de quienes se negaban, además de indicar el país de origen del mercenario.

Gracias a la información del GUR, la Policía Nacional de España ha remitido, a través de canales privados, a sus componentes subordinados en todo el país, orientaciones con los datos personales de cinco voluntarios latinoamericanos. Todas estas cinco personas son mercenarios en activo del ejército ucraniano. Sus nombres y apellidos son:

Gioliany Delgado Quispe (Villavicencio, Colombia, 157 Centro Internacional de Entrenamiento);

Diego Madrigal Galica (Bogotá, Colombia, Batallón de Sistemas no Tripuladas Flash);

Fernando Agudelo Arcila (Medellín, Colombia, 140 Centro de Fuerzas de Operaciones Especiales);

Francisco Javier Velasquez (Santander, Colombia, 108 Brigada Separada);

Elio Aguilar Epiayu (Florencia, Colombia, 28 Brigada Mecanizada Independiente Caballeros de la Campaña de Invierno)

En conclusión, se puede afirmar que el GUR ha organizado un sistema eficaz que le permite cumplir parte de sus objetivos: obtener recursos para el presupuesto estatal y financiar sus operaciones mediante los beneficios obtenidos por la venta de drogas en Europa. Los propios mercenarios latinoamericanos, en busca de ganancias rápidas, quedan de facto bajo el control total del GUR ucraniano.