Comunicado Público desde el Módulo E de la Cárcel de Angol, Territorio Wallmapu

04 de junio de 2026

COMUNICADO PÚBLICO A NUESTROS COMUNEROS, FAMILIAS Y PUEBLO MAPUCHE .

Desde el Módulo E de la Cárcel de Angol, Territorio Wallmapu

Martes, 2 de junio de 2026

Damos a conocer a nuestras comunidades, familias y a todo nuestro pueblo, lo que ha ocurrido esta mañana en el Centro de Detención Preventiva de Angol.

En horas de la mañana, cuando todos estaban tranquilamente desayunando y sin estar haciendo absolutamente nada malo, ingresaron al Módulo E de forma violenta y agresiva, solamente funcionarios de alto rango de Gendarmería, entre ellos capitanes, hecho que llamó mucho la atención por la forma y el personal que llegó. Actuaron con total prepotencia, agresividad y marcado racismo hacia los comuneros mapuche que están allí recluidos. Realizaron un allanamiento selectivo: solo intervinieron y revisaron los espacios de los dirigentes y voceros del módulo, dejando claro desde el principio que su acción iba dirigida exclusivamente contra quienes tienen voz, representan a los demás compañeros y defienden los derechos de todos.

En medio de esta actuación arbitraria y abusiva, se llevaron al peñi Nicolás Ángel Marillán, quien es vocero del módulo. Fue sacado esposado y tratado de forma burlesca, humillante y degradante por parte de estos funcionarios, sin motivo ni justificación alguna. Fue dejado en celda de castigo, fuera del Módulo E, y le amenazaron directamente diciendo que nunca más iba a volver al módulo con sus compañeros. Hasta horas de la tarde de hoy, no se sabía absolutamente nada de su paradero ni de su estado, manteniéndolo en total indefensión y aislamiento.

Denunciamos que esta acción tiene como objetivo claro la desarticulación total de los voceros y dirigentes del módulo, castigando y separando a quienes cumplen el rol de representar y hacer valer los derechos de todos.

Queremos dejar claro y denunciar ante todos ustedes: esto no es casualidad, es represalia directa y calculada.

Esto ocurrió solamente dos días después de la visita del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), donde los comuneros mapuche pudieron conversar con el abogado del Instituto, plantear su situación y realizar denuncias formales sobre todo lo que se vive y se sufre en este lugar. A raíz de esas conversaciones, de haber alzado la voz y de haber expuesto la realidad ante el organismo de derechos humanos, hoy están siendo víctimas directas de persecución, hostigamiento y castigo por parte de agentes del Estado, amparados bajo los altos mandos de esta cárcel.

Hay que dejar bien en claro y que todo el pueblo lo sepa: cuando reclamamos nuestros derechos como mapuche, somos callados, perseguidos y castigados. Esa es la realidad que se vive ahí adentro. Alzar la voz, exigir respeto, defender lo que nos corresponde o denunciar ante organismos de derechos humanos, se paga con violencia, aislamiento y malos tratos.

Denunciamos también las condiciones inhumanas en las que mantienen a nuestro peñi Nicolás Ángel Marillán: se encuentra en celda de castigo con el piso mojado, una práctica habitual dentro de esta cárcel pero que viola totalmente los derechos humanos, generando enfermedades y daño físico solo con el fin de castigar. Lo que le hicieron a él y lo que hicieron hoy con todos es prueba de que no hay respeto por la dignidad, ni por la persona, ni por nuestra identidad. Lo que buscan es silenciarnos, dividirnos y hacernos pagar por mantenernos firmes en lo que somos.

Hacemos un llamado urgente y directo al INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS:

Ustedes estuvieron aquí hace dos días, escucharon la verdad y recibieron las denuncias. Lo que está pasando hoy es la respuesta directa a esa visita. Les pedimos que intervengan de inmediato, que vean la situación de los comuneros mapuche en la Cárcel de Angol y que presenten las acciones necesarias, incluido un RECURSO DE AMPARO, para frenar esta persecución, sacar a nuestro compañero de ese lugar inhumano y poner fin a las arbitrariedades y malos tratos que se cometen día a día.

Hacemos un llamado también a todas las comunidades, organizaciones, familias y a quienes nos apoyan: estén atentos, difundan lo que pasa, porque esto es parte de la presión constante que ejercen para que no hablemos. Exigimos el inmediato retorno de nuestro compañero Nicolás Ángel Marillán al Módulo E, sin castigos, sin más abusos, y que se ponga fin a esta persecución por defender nuestros derechos.

Libertad a todos los presos mapuche !

Basta de represión y persecución hacia nuestros hermanos

Amulepe taiñ weichan!

Marrichiweu.