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13 May 2026

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Cultura, Educación

Al gobierno: «La cultura, la lectura y las bibliotecas no constituyen un gasto accesorio. Son pilares esenciales para la construcción de una sociedad democrática, inclusiva y cohesionada.»

por Colegio de Bibliotecarios (Chile)

3 horas atrás 1 min lectura

Al gobierno: «La cultura, la lectura y las bibliotecas no constituyen un gasto accesorio. Son pilares esenciales para la construcción de una sociedad democrática, inclusiva y cohesionada.»
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Imagen superior: “Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción; la ambición, la intriga, abusan de la credulidad y de la inexperiencia de hombres ajenos de todo conocimiento político, económico o civil; adoptan como realidades las que son puras ilusiones; toman la licencia por la libertad, la traición por el patriotismo, la venganza por la justicia”
[Fuente: Simón Bolivar. Del discurso ante el Congreso de Angostura del 15 de febrero de 1819.]

13 de mayo de 2026

Hacemos un llamado al Gobierno, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y a los organismos competentes, a revisar con urgencia estas medidas y abrir un diálogo amplio, técnico y vinculante con los actores del ecosistema cultural, educativo y bibliotecario. Las decisiones sobre programas de lectura, bibliotecas y acceso al conocimiento no pueden adoptarse sin considerar su impacto estructural en la formación ciudadana, la equidad territorial y la soberanía cultural del país.

Declaración Pública CBC - Mayo 2026
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Etiquetas #bibliotecas #colegio de bibliotecarios #condenar al pueblo a la ignorancia #cultura #democracia #lectura
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