Al gobierno: «La cultura, la lectura y las bibliotecas no constituyen un gasto accesorio. Son pilares esenciales para la construcción de una sociedad democrática, inclusiva y cohesionada.»
por Colegio de Bibliotecarios (Chile)
3 horas atrás 1 min lectura
Imagen superior: “Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción; la ambición, la intriga, abusan de la credulidad y de la inexperiencia de hombres ajenos de todo conocimiento político, económico o civil; adoptan como realidades las que son puras ilusiones; toman la licencia por la libertad, la traición por el patriotismo, la venganza por la justicia”
[Fuente: Simón Bolivar. Del discurso ante el Congreso de Angostura del 15 de febrero de 1819.]
13 de mayo de 2026
Hacemos un llamado al Gobierno, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y a los organismos competentes, a revisar con urgencia estas medidas y abrir un diálogo amplio, técnico y vinculante con los actores del ecosistema cultural, educativo y bibliotecario. Las decisiones sobre programas de lectura, bibliotecas y acceso al conocimiento no pueden adoptarse sin considerar su impacto estructural en la formación ciudadana, la equidad territorial y la soberanía cultural del país.Declaración Pública CBC - Mayo 2026
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Condenamos las declaraciones irresponsables e inexactas emitidas recientemente por algunos gobiernos, las cuales pretenden echar tierra sobre los ojos para ocultar las realidades sobre el terreno en el Sáhara Occidental ocupado y desviar la atención de la guerra agresiva continua que el Estado ocupante marroquí libra contra el pueblo saharaui desde octubre de 1975.
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