¡No al Foro Liberario Fascista en el Club de la Unión!
por piensaChile
2 horas atrás 1 min lectura
04 de junio de 2026
El masivo festival libertario que reunirá a una asesora de Milei, Ivette Avaria y al abogado de Podlech
Este sábado, 6 de junio, en Santiago, en el Club de la Unión, se realizará un foro con exponentes internacionales del liberalismo. “Quiero invitarte a dar la batalla cultural (…)», dice la convocatoria de Macarena Jimena Rodríguez, coordinadora de Cobertura del gobierno del presidente Javier Milei que vendrá al evento en el Club de la Unión.
Dentro de la lista de confirmados del evento, que se realizará en el Club de la Unión, en el centro de Santiago, destaca Macarena Jimena Rodríguez, quien se desempeña como coordinadora de Cobertura del gobierno del presidente argentino, Javier Milei.
“Quiero invitarte a dar la batalla cultural (…). Si vos querés dar la batalla cultural, si querés nutrirte de las ideas, si querés tener herramientas para defenderte, para seguir construyendo la libertad de tu país, vení, porque no te vas a arrepentir”, dice la profesional en unos de los videos de difusión del evento.
Dentro de los expositores nacionales, está confirmada la abogada Ivette Avaria, quien alcanzó notoriedad pública al asumir un rol protagónico en la campaña presidencial de su marido, Johannes Kaiser, el año pasado. Se trata de una de las figuras más influyentes del Partido Nacional Libertario, que preside el exdiputado.
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