Denuncia Venezuela operación de falsa bandera organizada por la DEA: capturan lancha con 3.680 kg de coca

Caracas. El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, denunció este miércoles una operación de falsa bandera contra Venezuela organizada por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en la cual fueron capturados cuatro individuos y tres mil 680 kilogramos de cocaína.

En declaraciones a la prensa el funcionario explicó y mostró en imágenes el trayecto de la lancha de cuatro motores fuera de borda capturada por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en operación liderada por una mujer capitana, que duró más de 20 horas.

“LA FANB en perfecta fusión popular, militar policial actuaron al paso de una lancha, quienes fueron advertidos y al principio hicieron caso omiso, luego se detuvieron y rindieron”, señaló.

El operador de la droga incautada en 100 sacos es el ciudadano Levi Enrique López Vázquez, con estrechos vínculos con un ciudadano que opera en la Guajira colombiana, de donde provino la droga capturada, como pudo identificarse a través del GPS de la lancha, denunció.

Cabello reveló que López es un agente de la Administración de Control de Drogas (DEA) y fue quien organizó la operación de falsa bandera contra Venezuela, según cuentan los cuatro detenidos, acotó.

Llamó la atención, apuntó, que los ciudadanos capturados portaban su cédula de identidad “lista para ser entregada”, y fueron puestos a la orden del Ministerio Público y los organismos competentes.

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz significó que esta fue una “operación limpia, transparente, nítida y con resultados”. “Así se hace una operación cuando usted quiere demostrar un hecho, no bombardeando una embarcación sin evidencias”, afirmó.

Señaló que tienen identificados a los responsables, “no los asesinamos porque somos un Gobierno responsable y con operaciones antidrogas de comprobada eficiencia”, que permitieron este año la incautación de 60 toneladas de drogas, apostilló.

