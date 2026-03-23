Día de la Tierra Palestina
por Nelly Marzouka (Chile)
5 horas atrás 2 min lectura
Imagen superior: Los sionistas, colonos europeos, no saben del amor a la tierra y por eso arrasan los campos con olivos centenarios. Asesinan a quienes han vivido allí desde siempre, destruyendo la naturaleza, arrasando los olivares, matando la vida. Pero su fin se acerca. Palestina vencerá y los olivos volverán a brotar. ¡Volverá la vida!
23 de marzo de 2026
50° ANIVERSARIO · 50TH ANNIVERSARY · 1976–2026
يوم الأرض
Día de la Tierra Palestina
PALESTINIAN LAND DAY
30 de Marzo · March 30
Sábado 28 de Marzo, 2026 · Saturday, March 28, 2026
15:00 hrs Chile
14:00 hrs USA EDT
CONVOCAN · CONVENED BY
Red de Salud Mental Internacional
Palestine–Global Mental Health Network
Red de Salud Mental Chile–Palestina
Chile–Palestine Mental Health Network
Psicólogos Chilenos por Palestina · Chilean Psychologists for Palestine
PROGRAMA · PROGRAM
INTRODUCCIÓN · INTRODUCTION
Lama Khouri
Fundadora y Coordinadora · Founder and Coordinator
Red de Salud Mental Internacional · Palestine–Global Mental Health Network
Nelly Marzouka
Fundadora y Coordinadora · Founder and Coordinator
Red de Salud Mental Chile–Palestina · Chile–Palestine Mental Health Network
I · CINE · FILM
Proyección de películas · Film Screening
Aldo Guerrero · Documentalista · Documentary Filmmaker
II · EXPOSICIÓN · PRESENTATION
Fútbol palestino e identidad nacional · Palestinian football and national identity
Nicola Hadwa · Professional Coach · Analista Internacional · International Analyst
Ex-Entrenador, Selección Palestina de Fútbol · Former Coach, Palestinian National Football Team
III · EXPOSICIÓN · PRESENTATION
Cátedra Edward Said en Chile · The Edward Said Chair in Chile
Yamil Harcha · Profesor · Yemil Harcha, a reflection on the geopolitical situation.
CONCLUSIONES Y PROYECCIONES 2026 · CONCLUSIONS & PROJECTIONS 2026
Nelly Marzouka
LA TIERRA SE ESTRECHA PARA NOSOTROS
Mahmud Darwish, Palestina
Traducción del árabe: María Luisa Prieto
La tierra se estrecha para nosotros. Nos hacina en el último pasaje y nos despojamos de nuestros miembros para pasar.
La tierra nos exprime. ¡Ah, si fuéramos su trigo para morir y renacer! ¡Ah, si fuera nuestra madre
para apiadarse de nosotros! ¡Ah, si fuéramos imágenes de rocas que nuestro sueño portara
cual espejos! Hemos visto los rostros de los que matará el último de nosotros en la última defensa del alma.
Hemos llorado el cumpleaños de sus hijos. Y hemos visto los rostros de los que arrojarán a nuestros hijos
por las ventanas de este último espacio. Espejos que pulirá nuestra estrella.
¿Adónde iremos después de las últimas fronteras? ¿Dónde volarán los pájaros después del último
cielo? ¿Dónde dormirán las plantas después del último aire? Escribiremos nuestros nombres con vapor
teñido de carmesí, cortaremos la mano al canto para que lo complete nuestra carne.
Aquí moriremos. Aquí, en el último pasaje. Aquí o ahí… nuestra sangre plantará sus olivos.
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