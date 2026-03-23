Articulos recientes

Al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies para fines estadísticos.
Ok, comprendido!
23 Mar 2026

Noticias

Colonialismo, Imperialismo, Palestina, Sionismo

Día de la Tierra Palestina

por Nelly Marzouka (Chile)

5 horas atrás 2 min lectura

Día de la Tierra Palestina
Compartir:

Imagen superior: Los sionistas, colonos europeos, no saben del amor a la tierra y por eso arrasan los campos con olivos centenarios. Asesinan a quienes han vivido allí desde siempre, destruyendo la naturaleza, arrasando los olivares, matando la vida. Pero su fin se acerca. Palestina vencerá y los olivos volverán a brotar. ¡Volverá la vida!

23 de marzo de 2026

blank

50° ANIVERSARIO  ·  50TH ANNIVERSARY  ·  1976–2026

يوم الأرض
Día de la Tierra Palestina
PALESTINIAN LAND DAY

30 de Marzo  ·  March 30
Sábado 28 de Marzo, 2026  ·  Saturday, March 28, 2026
15:00 hrs Chile
14:00 hrs USA EDT

CONVOCAN  ·  CONVENED BY

Red de Salud Mental Internacional
Palestine–Global Mental Health Network
Red de Salud Mental Chile–Palestina
Chile–Palestine Mental Health Network

Psicólogos Chilenos por Palestina  ·  Chilean Psychologists for Palestine

blank

PROGRAMA  ·  PROGRAM
INTRODUCCIÓN  ·  INTRODUCTION

Lama Khouri
Fundadora y Coordinadora  ·  Founder and Coordinator
Red de Salud Mental Internacional  ·  Palestine–Global Mental Health Network

Nelly Marzouka
Fundadora y Coordinadora  ·  Founder and Coordinator
Red de Salud Mental Chile–Palestina  ·  Chile–Palestine Mental Health Network

I  ·  CINE  ·  FILM

Proyección de películas  ·  Film Screening
Aldo Guerrero  ·  Documentalista  ·  Documentary Filmmaker

II  ·  EXPOSICIÓN  ·  PRESENTATION

Fútbol palestino e identidad nacional  ·  Palestinian football and national identity
Nicola Hadwa  ·  Professional Coach  ·  Analista Internacional  ·  International Analyst
Ex-Entrenador, Selección Palestina de Fútbol  ·  Former Coach, Palestinian National Football Team

III  ·  EXPOSICIÓN  ·  PRESENTATION

Cátedra Edward Said en Chile  ·  The Edward Said Chair in Chile
Yamil Harcha  ·  Profesor  ·  Yemil Harcha, a reflection on the geopolitical situation.

CONCLUSIONES Y PROYECCIONES 2026  ·  CONCLUSIONS & PROJECTIONS 2026

Nelly Marzouka

 

LA TIERRA SE ESTRECHA PARA NOSOTROS

Mahmud Darwish, Palestina
Traducción del árabe: María Luisa Prieto

La tierra se estrecha para nosotros. Nos hacina en el último pasaje y nos despojamos de nuestros miembros para pasar.

La tierra nos exprime. ¡Ah, si fuéramos su trigo para morir y renacer! ¡Ah, si fuera nuestra madre

para apiadarse de nosotros! ¡Ah, si fuéramos imágenes de rocas que nuestro sueño portara

cual espejos! Hemos visto los rostros de los que matará el último de nosotros en la última defensa del alma.

Hemos llorado el cumpleaños de sus hijos. Y hemos visto los rostros de los que arrojarán a nuestros hijos

por las ventanas de este último espacio. Espejos que pulirá nuestra estrella.

¿Adónde iremos después de las últimas fronteras? ¿Dónde volarán los pájaros después del último

cielo? ¿Dónde dormirán las plantas después del último aire? Escribiremos nuestros nombres con vapor

teñido de carmesí, cortaremos la mano al canto para que lo complete nuestra carne.

Aquí moriremos. Aquí, en el último pasaje. Aquí o ahí… nuestra sangre plantará sus olivos.

Compartir:
Etiquetas #la lucha continua #nelly marzouka #palestina #palestina vencera #psicologos chilenos por palestina #tierra palestina
Análisis, Capitalismo, Cercano Oriente, Imperialismo

Arabia Saudí oscila entre la guerra, la crisis energética, la dependencia de EE.UU. y la búsqueda de un futuro

Análisis, BRICS, Energía, Imperialismo, Sionismo

Iran advierte: "Estamos listos para la guerra total." ¿Que les espera a los BRICS?

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Archivos

Categorías

WordPress Theme built by Shufflehound. piensaChile © Copyright 2021. All rights reserved.