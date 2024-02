Sáhara: Tres años reclamando al ministro la libertad de los presos políticos saharauis

25 de febrero de 2024

Las concentraciones por los presos políticos saharauis delante del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación se iniciaron el 1 de marzo de 2021, cuando el periodista preso político saharaui Mohamed Lamine Haddi llevaba 46 días en huelga de hambre, en la cárcel marroquí de Tifilt-2, en protesta por sus condiciones carcelarias y por su condena. La angustia que produce el transcurrir de los días en una huelga tan larga, con un evidente peligro para su vida, nos empujó a solidarizarnos con Haddi, y acudir todos los días ante el Ministerio hasta el 23 de marzo, fecha en que terminó la huelga, que había cumplido 69 días.

Después, mantuvimos todos los lunes la cita por los presos políticos saharauis. Y ahí seguimos.

Porque su situación está silenciada, es preciso dar visibilidad a esos treinta y seis presos políticos saharauis condenados por Marruecos en juicios farsa, solo por defender pacíficamente su derecho a la autodeterminación frente a la ocupación marroquí.

Es preciso hacer saber que les tienen en condiciones durísimas, que les siguen torturando, maltratando, humillando, que muchos sufren aislamiento, que les castigan en zulos, que la comida es bazofia, que no hay higiene, que no curan a los enfermos aunque estén graves, que las llamadas y las visitas son escasas y arbitrarias. Les tienen en cárceles de Marruecos, no del Sahara Occidental ocupado, a 1.200 km de sus familias.

Es preciso que se sepa cuando hacen una huelga de hambre, su último y dramático recurso de protesta. Están aislados. Nadie puede acceder a ellos. Ni Cruz Roja Internacional, ni ONG, ni sus abogados.

Relatores especiales contra la tortura y Grupos especiales de trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas han denunciado a Marruecos por las prácticas de tortura y encarcelamiento injusto, sin conseguir que Marruecos corrija sus atrocidades.

Y es frente al Ministerio de Exteriores donde nos manifestamos porque España tiene una responsabilidad en esta ocupación al ceder el territorio del Sahara Occidental -la provincia 53- a países extranjeros sin consultarlo con el pueblo saharaui; es decir sin un referéndum de autodeterminación. De hecho, España sigue siendo la potencia administradora de iure del Sahara Occidental porque esa entrega del territorio fue nula, inadmitida por las Naciones Unidas al ser contraria al derecho internacional. Entre otros cometidos, esa condición de potencia administradora obliga a España, en virtud del artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas, a promover el bienestar de los habitantes de esos territorios y a asegurar su protección contra todo abuso.

Llevamos tres años pidiendo al ministro de turno que se implique en el tema de los presos políticos saharauis, que gestione con Marruecos su liberación, y, entretanto, que vele por que sus condiciones de presidio sean dignas. Se lo pedimos con nuestra presencia y se lo pedimos por escrito. Pero el ministro no contesta. No quiere saber nada. Nosotros seguiremos perseverando y dando voz a estos presos.

TERCER ANIVERSARIO

Lunes 26 de febrero de 2024, de 12,30 a 13,30h. Plaza de la Provincia, frente al Ministerio de Asuntos Exteriores.

Os pedimos que participéis en esta concentración. Queremos a los presos en casa.

Movimiento por los Presos Políticos Saharauis.