Pedales perdidos: La ruta infinita de Peter Tormen

La vuelta de Peter

En 1982, Peter Tormen volvió al circuito y entró al equipo Pilsener Cristal, donde corrió un año, hasta que fue expulsado por el entrenador. “Me peleé con el director del equipo porque me hizo una chanza, me engañó con una plata que me prometió y no me pagó. Lo dejé en evidencia frente a los gerentes de la empresa y después me echó”, recuerda. Luego corrió por Bata, donde fue líder de la Vuelta de Chile en 1983, pero una caída le impidió terminar la carrera. Después pasó por Goodyear y Gutiérrez, hasta que en 1986 regresó a Pilsener Cristal.

En 1987, mientras la familia seguía intentando tener noticias de Sergio, Peter se preparaba física y mentalmente para la duodécima versión de la Vuelta Ciclista de Chile. “Quería volver al ciclismo, pero más que la competencia, lo que me impulsaba era el amor, el gusto de andar montado arriba de una máquina de dos ruedas”, dice.

El Giro Nacional estaba compuesto por 18 equipos, ocho de ellos extranjeros. En total, 74 ciclistas participaron en una carrera que partió en Puerto Montt y terminó en Santiago. Las escuderías chilenas las componían Pilsener Cristal “A” y “B”, Compañía de Teléfonos “A” y “B”, Entel-Chile “A” y “B”, Municipal de San Miguel, Multimarker-Chile, Concepción-Oxford y Deportes Concepción.

Peter pertenecía al equipo Pilsener Cristal “B”, junto a Manuel Valenzuela, Carlos Correa y Freddy Aquea, mientras que en el equipo “A” estaba Roberto Muñoz -el único chileno que había ganado la vuelta hasta ese momento-, Fernando Vera, Miguel Droguett y Lino Aquea. El objetivo del equipo “B” era servir de catapulta a los sprinters titulares -equipo “A”-, en especial en las definiciones de etapas, poniendo todas las fuerzas en la persecución final.

La primera etapa, entre Puerto Montt y Osorno, la ganó Miguel Droguett. “Como las estrellas eran otras y yo solo era apoyo de ellas, no era mucha la presión que tenía sobre mí. Pensaba trabajar para el grupo y dar lo mejor para satisfacción propia”, recuerda Peter.

En ciclismo, la función que cumplía Tormen es conocida como “gregario”.

—El rol del gregario es bonito en el sentido de que no está pensando en ganar y se juega completo por su compañero. Eso es muy premiado emocionalmente en los equipos. Si uno lo extrapola a la realidad, el sentimiento gregario puede ser maravilloso y bien entendido si la gente comprende que lo que nos tiene así es el individualismo y la creencia de que recibir es mejor que dar. Ser gregario es abrazar la idea de que el éxito verdadero no se encuentra en la cima solitaria, sino en la cumbre que alcanzamos juntos. Es una filosofía que nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia cuando trabajamos en armonía —dice el ciclista.

Ya en la tercera etapa, de Pucón a Villarrica, Peter Tormen se encontraba en la tercera posición de la tabla general. En la primera etapa había llegado quinto; y, en la segunda, tercero. Siempre estaba en las escapadas más importantes. En la cuarta etapa, Peter fue el único de Pilsener Cristal que se pudo enganchar en la escapada definitiva, sacándole cinco minutos de ventaja al otro grupo de avanzada. En ese momento, dice, se convenció de que era momento de pasar a liderar la competencia.

Tras ser el primero en cruzar la meta en esa etapa, entre abrazos, el general director de la entonces Digeder, le entregó la tricota blanca de líder con el número 42. El menor de los Tormen tomaba el liderato de la carrera más importante del país.

A pesar de eso, Peter seguía desarrollando la función de gregario. Luego comenzó el momento decisivo para definir la carrera, la novena etapa contrarreloj, entre San Fernando y Rancagua. Recuerda que su hermano Richard, entrenador del equipo, le preguntó: “¿Tú crees que vamos a ganar?”. “Claro que vamos a ganar, por Sergio vamos a ganar”, le respondió.

En la última etapa, Peter Tormen pinchó la rueda trasera de la bicicleta, sin embargo, fue tan leve que se desinfló lentamente, sin que nadie lo notara. El ciclista comenzó a retroceder en el grupo para no llamar la atención y así evitar una “fuga” (cuando uno o varios ciclistas intentan escaparse del pelotón principal con el objetivo de obtener una ventaja sobre los demás competidores). Al verlo situado al final del grupo, Richard se percató y los mecánicos se ocuparon del problema. Así, Peter logró remontar y ganar los 140 kilómetros restantes entre Viña del Mar y Santiago.

“Todo el mundo, más que preocupados del embalaje, está preocupado por Peter Tormen. Se produce el sprint espectacular y lo más importante, Peter Tormen es ganador de la Vuelta Ciclística de Chile”, relataba con emoción Pedro Carcuro en la transmisión de TVN. Con las manos en alto, Peter cruzó la meta y se convirtió en el segundo chileno en ganar el giro criollo y el primero en hacerlo como gregario. “¡Qué momento más emocionante!, vemos a gente con lágrimas en los ojos aquí en el Parque O’Higgins”, agregaba Carcuro.

Lo que pocos sabían en ese momento, era que la bicicleta con la que Peter se inscribió en la historia del ciclismo nacional había pertenecido a su hermano, Sergio.

Durante la transmisión de Televisión Nacional, el periodista Michael Müller se acercó a Tormen. “¿A quién le dedicas el triunfo, Peter?”, le preguntó. “A mi hermano Sergio, detenido desaparecido”, respondió, en directo, para todo el país. Según cuentan algunos, las transmisiones se cortaron instantáneamente y la pantalla se fue a negro.

Michael Müller recuerda ese episodio: “Yo le pregunté lo que se le pregunta a un ganador de la Vuelta de Chile. Y él le dedicó el triunfo a su hermano desaparecido”. Sin embargo, el periodista desmiente que la transmisión se haya interrumpido en ese instante. “Nunca se cortó, eso es falso. Yo hice la entrevista, no sabía si estábamos al aire, yo suponía que lo estábamos, porque escuchaba a Pedro (Carcuro) y a Sergio (Livingstone). Eran transmisiones básicas y yo normalmente escuchaba el retorno; entonces, ahí suponía que salíamos en vivo. Pero el video está”, asegura Müller.

Peter Tormen también recuerda ese momento.

—No tenía miedo al hacer esa dedicatoria, porque yo quería desaparecer. Quería que me detuvieran. Si me detenían, era mi oportunidad para llegar donde estaba él. Tenía esa ilusión bien estúpida, porque era imposible. Pero en mí había una esperanza de volver a ver a Sergio si es que me detenían. Entonces, me expuse un poquito, hice propaganda contra la dictadura y no tenía miedo. Además, tenía la protección de la fama, porque había ganado la Vuelta de Chile.

Pronto, sus declaraciones políticas lo dejaron sin equipo, por lo que decidió abrir un taller de bicicletas. “Me echaron de Pilsener Cristal porque no podía hacer declaraciones de ese tipo y yo quería seguir alzando la voz”, cuenta.