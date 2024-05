¿Una cuenta pública en Las Condes sin referirse a la probidad y a la transparencia?

05 de mayo de 2024

A propósito de la última cuenta pública de la alcaldesa de Las Condes Daniela Peñaloza, llevada a cabo el pasado martes 23 de abril (1), tenía ciertas expectativas al respecto, luego de conocer los innumerables casos de falta a la probidad y transparencia que atraviesa su gestión. A raíz de lo anterior, pensé que se referiría esta vez al tema en alguna medida durante su discurso, como una respuesta a los y las vecinas de Las Condes.

Lamentablemente, luego de revisar su cuenta pública, descubrí que la alcaldesa Daniela Peñaloza en ningún momento mencionó algo en relación a ello, lo que nos muestra que no solo no es una prioridad del municipio, sino que también no hay ningún interés en dar una señal política de parte de la derecha para el futuro de la comuna.

No se trataba de que la alcaldesa hiciera una autocrítica auto flagelante de su gestión con respecto a los casos de corrupción que se están investigando, pero sí de que planteara algo sobre qué está haciendo la municipalidad en términos de probidad y transparencia, problemática profunda que tiene a los municipios en el ojo de la opinión pública.

No hay que olvidar que la probidad aparece a nivel constitucional, en distintas leyes de la república, así como también en el mismo Plan de Desarrollo Comunal de Las Condes, en donde se plantea explícitamente que “se está trabajando en la implementación de una agenda de Probidad, Transparencia y Compliance para el periodo 2021-2025, no solamente para las Direcciones Municipales, sino también para las Corporaciones Municipales” (2).

No obstante, a pesar de ello, Peñaloza no mencionó nada sobre esa agenda, lo que muestra una desconexión completa de parte de ella con el tema, dentro de un contexto en donde los organismos públicos, en especial los municipios, son vistos hoy con desconfianza por parte de la ciudadanía, ante el mal uso de los recursos públicos.

Por lo mismo, que no se haya hecho referencia alguna sobre las finanzas de Las Condes en la cuenta pública, solo genera un manto de dudas al respecto sobre qué se hace con el inmenso presupuesto que tiene la comuna, el cual la convierte en una de las municipalidades con mayor per cápita del país, por lo que las exigencias deberían ser mucho mayores.

Dicho lo anterior, si se revisan los datos más recientes a nivel municipal (3), se ve que los ingresos de la comuna aumentaron de manera importante en los últimos 10 años, pasando de 237 mil millones a 423 mil millones el año 2023, lo cual es muchísimo para la realidad a nivel nacional y debiera ser revisado en detalle lo que hace o no la municipalidad con el monto.

De ese total de los ingresos, la mitad proviene de las patentes municipales, especialmente de las comerciales, a lo que le siguen impuestos territoriales (contribuciones) y permisos de circulación, lo que evidencia que la comuna tiene recursos de sobra para hacer una gestión modelo para todo el país.

Esto, sumado a que Las Condes es la comuna que más aporta al Fondo Común Municipal, con un 54%, lo que la convierte en una comuna clave para el desarrollo del resto de las municipalidades del país, y que por tanto la probidad y la transparencia no solo es fundamental para las y los vecinos de Las Condes, sino para todo Chile.

En consecuencia, revisando la última cuenta pública de Daniela Peñaloza, el foco estuvo en destacar lo realizado en obras y mejoramiento de espacios públicos, así como destacar el trabajo en medioambiente, educación, programas para las mujeres, programas para personas mayores, tenencia responsable de mascotas, cultura y seguridad. Si bien es positivo, no se vio por ningún lado que lo vinculara con los ingresos municipales, quitando transparencia a lo realizado.