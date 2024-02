Sáhara: Presos políticos en las mazmorras del reino de Marruecos que no visitó Sánchez:

De hachís a favores sexuales

Las cárceles marroquíes son en sí mismas un microcosmos del país vecino. En 2014 corrieron como la pólvora por las redes sociales marroquíes las imágenes del jefe de la prisión de Aït Melloul, en las inmediaciones de la ciudad de Agadir, manteniendo relaciones sexuales con un ex recluso tunecino a cambio de favores en la prisión, entre ellos, disponer de teléfono móvil durante su cautiverio. El ex preso compartió también selfies en los que posaba con el uniforme oficial de los guardias de prisiones.

Es imposible dormir por la luz, el humo de los porros, la música alta y las peleas que estallan

En el libro En el corazón de una prisión marroquí, el periodista local Hicham Mansouri -que pasó diez meses en el penal de Zaki por sus investigaciones- relata los pormenores de un tráfico ilegal a gran escala, con complicidades al más alto nivel y una corrupción rampante.

«Desde el primer día, me sorprendió ver que los presos consumían las mismas sustancias por las que muchos de ellos habían sido encarcelados, sobre todo cannabis. Cuando les pregunté si estaban seguros con un porro en la mano, uno de ellos me contestó sonriendo: ‘¿Qué me van a hacer, meterme en la cárcel? Ya estoy allí. Aquí no hay policía'», rememora en la obra. «Las discusiones se prolongan hasta altas horas de la noche, a menudo hasta el amanecer. Es imposible dormir por la luz, el humo, la música alta y las peleas que estallan a todas horas. La celda sólo tiene una ventana y el humo me asfixia…», escribe.