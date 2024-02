Gaza  /  Israel: breves apuntes sobre el tercer veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad

24 de febrero de 2024

Las citas hechas por el autor, en idioma inglés y francés, han sido traducidas al castellano por la Redacción de piensaChile, para ayudar a aquellos lectores que no dominan ese idioma. Esta traducción no es texto oficial de la ONU. Ella fue hecha con ayuda de software, por lo que solicitamos disculpas por posible inexactitudes. Agradeceremos las observaciones que sean necesarias para mejorarla

La Redacción de piensaChile

«In just over four months in Gaza there have been more children, more journalists, more medical personnel, and more UN staff killed than anywhere in the world during a conflict. Over 150 UNRWA premises have been hit by bombardment or shelling, killing over 390 people, and injuring over 1300. Many reports of UN premises being used by Hamas combatants or by the Israeli army are circulating on social media. The last remaining hospitals are collapsing, and doctors amputate children’s limbs without anaesthetic, which puts pain at a new level for children, their parents, and medical personnel. According to UN experts, famine is imminent«.

Traducción: «En poco más de cuatro meses en Gaza ha habido más niños, más periodistas, más personal médico y más personal de la ONU muertos que en ningún otro lugar del mundo durante un conflicto. Más de 150 locales de la UNRWA han sido alcanzados por bombardeos o proyectiles, matando a más de 390 personas e hiriendo a más de 1300. En las redes sociales circulan numerosos informes sobre locales de la ONU utilizados por combatientes de Hamás o por el ejército israelí. Los últimos hospitales que quedan se están derrumbando, y los médicos amputan miembros a los niños sin anestesia, lo que eleva el dolor a un nuevo nivel para los niños, sus padres y el personal médico. Según los expertos de la ONU, la hambruna es inminente»

here. Letter of UNRWA ‘ s Chief Philippe Lazzarini to UNGA ‘ s President, dated Feb 22, 2024 and available (full text)

enlace. Carta del Jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini al Presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, con fecha del 22 de febrero del 2024 y disponible (texto completo) en este

El pasado 20 de febrero, por tercera vez, Estados Unidos ha recurrido al veto para impedir nuevamente que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adopte una resolución exigiendo un cese al fuego de carácter humanitario en Gaza (véase comunicado de prensa de Naciones Unidas y comunicado en castellano). El texto vetado se reproduce al final de esta nota.

Es notorio observar que en varios de los titulares de medios internacionales de prensa, se ha hecho omisión de la reiteración por tercera vez de un veto de Estados Unidos, y se ha pasado por alto en muchas notas de prensa la reciente decisión del principal órgano judicial de Naciones Unidas sobre el drama inhumano al que Israel somete a la poblacion en Gaza, a la que referiremos en las siguientes líneas.

Un riesgo «plausible» de genocidio en Gaza, confirmado por los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) desde el 26 de enero del 2024, y un Estado que, desde entonces, sigue desafiando con su accionar insensato en Gaza a la justicia internacional, interpelan a todos los integrantes de la comunidad internacional, y ello desde diversos planos, sea nacional, sea internacional.

A modo de ejemplo, en el plano nacional, el pasado 12 de febrero, las autoridades de Israel fueron informadas de una sentencia de una corte nacional holandesa que ordena el cese inmediato de exportaciones de componentes hacia Israel para aviones de combate F-35 desde Países Bajos (véase nota de la BBC del 12 de febrero).

Foto extraida de nota de prensa del Times of Israel, en su edicion del 12 de febrero del 2024, titulada «Court orders Netherlands to stop F-35 parts delivery to Israel over war on Hamas».

El pasado 23 de febrero del 2024, es desde Naciones Unidas que un extenso grupo de expertos en derechos humanos y mecanismos ha solicitado un cese inmediato de exportaciones de armas hacia Israel. Sobre el particular, véase el texto completo del comunicado oficial, cuya lectura completa se recomienda) y en el que se lee que:

«The need for an arms embargo on Israel is heightened by the International Court of Justice’s ruling on 26 January 2024 that there is a plausible risk of genocide in Gaza and the continuing serious harm to civilians since then”, the experts said. The Genocide Convention of 1948 requires States parties to employ all means reasonably available to them to prevent genocide in another state as far as possible. “This necessitates halting arms exports in the present circumstances”, the experts said».

Traducción:

«La necesidad de un embargo de armas a Israel se ve acentuada por la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 26 de enero de 2024, según la cual existe un riesgo plausible de genocidio en Gaza, y por los graves daños que siguen sufriendo los civiles desde entonces», señalaron los expertos. La Convención sobre el Genocidio de 1948 obliga a los Estados Partes a emplear todos los medios razonablemente a su alcance para impedir, en la medida de lo posible, el genocidio en otro Estado. «Esto exige detener las exportaciones de armas en las circunstancias actuales», afirmaron los expertos».

Como ya viene siendo costumbre desde el pasado 7 de octubre, este importante llamado colectivo hecho desde Naciones Unidas fue escasamente difundido en los grandes medios de prensa internacionales.

Breve puesta en contexto del veto norteamericano

Habíamos tenido la oportunidad de analizar el primer veto, que tomó desprevenidos a varios Estados Miembros del Consejo de Seguridad, registrado el 18 de octibre del 2023 ante una propuesta de Brasil (véase nuestra nota publicada en LaRevistacr, y titulada «Gaza / Israel: breves reflexiones con relación al veto de Estados Unidos al proyecto de resolución en el seno del Consejo de Seguridad presentado por Brasil»).

El 8 de diciembre del 2023, con esta vez una propuesta de Emiratos Árabes Unidos, se logró reunir 13 votos a favor, una abstención (Reino Unido) y un segundo veto norteamericano.

A diferencia de los dos otros vetos previos, este veto de Estados Unidos fue precedido por una ordenanza de la CIJ dada a conocer el 26 de enero del 2024, que califica como «plausible» un riesgo de genocidio en Gaza: por lo que el repudio y la profunda indignación hacia Estados Unidos son esta vez mucho mayores.

Tuvimos la oportunidad de analizar en detalle el alcance exacto de la ordenanza dada a conocer el pasado 26 de enero por parte de la CIJ, la cual ha sido ignorada por Israel desde esa fecha en Gaza: remitimos a nuestros estimables lectores a una nota previa nuestra titulada «Gaza / Israel: a propósito de la ordenanza de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«.

El detalle del voto registrado en breve

El proyecto de resolución A/2024/173 propuesto por Argelia recibió 13 votos a favor, una abstención (Reino Unido) y el voto negativo de Estados Unidos. Como indicado anteriormente, el texto vetado se reproduce al final de esta nota.

La postura del Reino Unido puede entenderse como una simple forma de maquillar el aislamiento total de Estados Unidos en el seno del Consejo de Seguridad, tendiente a evitar un estrepitoso resultado de 14 votos a favor y un veto norteamericano. Un voto que expondria como nunca antes al incondicional aliado de Israel en el Consejo de Seguridad.

Un veto injustificable, indefendible e impresentable

Tal y como se puede observar, Israel no ha modificado su accionar en Gaza desde la ordenanza de la CIJ dictaminada el 26 de enero del 2024 sino que mantiene bombardeos incesantes, despropocionales e indiscriminados sobre Gaza similares a los iniciados desde el 7 de octubre por la tarde/noche.

.

En casi cinco meses de intensos bombardeos, Israel no ha logrado alcanzar los objetivos iniciales planteados, al mantenerse los rehenes escondidos en Gaza con sus custodios, y al seguir los jefes militares del Hamás en vida instruyendo a sus combatientes, y disparando cohetes hacia Israel con cierta regularidad desde Gaza.

.

enlace) y que se acerca a los 30.000 en el caso del primer saldo (véase informe al 22 de febrero) son evidencia de ello. Precisamente, en cuanto al saldo de muertos y heridos de la ofensiva de Israel en Gaza, un ex militar en Francia y connotado experto en bombardeos aéreos, indica en una nota de su blog titulada «Laissons Netanyahou dévaster la bande de Gaza et Poutine écraser l’Ukraine ?» (véase nota completa con un juego de mapas muy detallados) que: Los escalofriantes saldos de muertos y heridos que diariamente Naciones Unidas reporta desde la OCHA (véase) y que se acerca a los 30.000 en el caso del primer saldo (véaseal 22 de febrero) son evidencia de ello. Precisamente, en cuanto al saldo de muertos y heridos de la ofensiva de Israel en Gaza, un ex militar en Francia y connotado experto en bombardeos aéreos, indica en una nota de su blog titulada «(véasecon un juego de mapas muy detallados) que:

.

«Pour achever la dévastation de la bande Gaza, dont les ¾ ont été effectués en 4 mois de guerre, il ne manque plus à Netanyahou que quelques semaines pour y parvenir, un ou deux mois peut-être. Le bilan sera catastrophique en pertes humaines, l’actuel étant largement sous-estimé puisqu’il n’intègre pas les 8 à 9,000 « disparus » déjà recensés par ce qui reste de l’état-civil de Gaza, auquel il faut rajouter les personnes ensevelies sous les décombres et que personne ne recherche.

.

Compte tenu de l’intensité et de la durée des bombardements effectués par l’armée israélienne, une fois « l’offensive massive » sur Rafah achevée, les victimes palestiniennes dépasseront les 50,000 morts. Je parle volontairement de « victimes » car pour 80%, ce seront des civils sans rapport avec les miliciens du Hamas. Il faudra encore multiplier par 3 à 4 le nombre de blessés, soit un total supérieur à 200,000 morts et blessés à la fin de cette offensive israélienne».

Traducción:

«Para completar la devastación de la Franja de Gaza, ¾ de la cual se ha conseguido en 4 meses de guerra, Netanyahu sólo necesita unas pocas semanas más, quizá uno o dos meses. El número de muertos será catastrófico, la cifra actual está muy subestimada ya que no incluye los 8.000 a 9.000 «desaparecidos» ya contabilizados por lo que queda del registro civil de Gaza, a los que hay que añadir las personas sepultadas bajo los escombros a las que nadie busca.

Dada la intensidad y duración de los bombardeos del ejército israelí, una vez finalizada la «ofensiva masiva» sobre Rafah, el número de víctimas palestinas superará las 50.000. Digo «víctimas» deliberadamente, porque el 80% de ellas serán civiles sin ninguna relación con los milicianos de Hamás. El número de heridos habrá que multiplicarlo por 3 ó 4, lo que hará un total de más de 200.000 muertos y heridos al final de esta ofensiva israelí».

Una combativa diplomacia sudafricana, respaldada por una gran cantidad de Estados en su accionar

En este inicio del 2024, un Estado como Sudáfrica se destaca ante el mundo por su incansable batalla legal ante la justicia internacional en aras de lograr frenar las pretensiones de Israel en Gaza. Mientras que Sudáfrica ha reforzado su prestigio e imagen como raramente observado, para Israel el desprestigio es total. . Ahora bien, poner a prueba a la justicia internacional y defender los principios elementales del derecho internacional humanitario ante la insensatez del accionar militar de Israel en Gaza deberian de poder ser asumidos por muchos otros Estados, además de Sudáfrica. . Es de precisar que ante las reiteradas acciones interpuestas por Sudáfrica ante la CIJ, el aparato estatal de Israel no ha logrado dar respuestas mayormente convincentes: el simple hecho que la ordenanza emitida por la CIJ el pasado 26 de enero fuera adoptada con 16 votos a favor y una sola jueza en contra, o en algunos puntos del dispositivo, con 15 votos a favor y 2 votos en contra (véase detalle en el parrafo 86 de la ordenanza de la CIJ del 26 de enero) evidencia la debilidad de la defensa legal israelí ante los jueces de La Haya. . nota de prensa publicada el 8 de febrero, se puede leer que: Dada la contundencia de la petitoria elaborada por la diplomacia sudafricana, Israel no ha podido más que lanzar desde diversos sectores improperios, amenazas y otras reacciones iracundas que ya no impresionan mayormente. Al respecto, es de notar que recientemente la jefa de la diplomacia sudafricana hizo ver que recibe amenazas veladas en redes sociales, apuntando sin tapujos hacia los servicios de inteligencia israelíes. En estapublicada el 8 de febrero, se puede leer que: . «I felt that [it would] be better if we had extra security. But what I’m more concerned about is my family, because in some of the social media messages my children are mentioned and so on, but this is par for the course. The Israeli agents, the intelligence services, [this] is how they behave, and they seek to intimidate you, so we must not be intimidated. There is a cause that is under way«.

.

Traducción:

«Me pareció que [sería] mejor si tuviéramos más seguridad. Pero lo que más me preocupa es mi familia, porque en algunos de los mensajes de las redes sociales se menciona a mis hijos, etc., pero esto es normal. Los agentes israelíes, los servicios de inteligencia, [así] es como se comportan, y buscan intimidarte, así que no debemos dejarnos intimidar. Hay una causa en marcha».

.

A modo conclusivo

Dado el veto de Estados Unidos, es posible que sea la Asamblea General de Naciones Unidas la llamada a tomar una resolución con un texto muy similar en los próximos dias en Nueva York, sometiendo esta vez el texto al voto de los 193 Estados Miembros de Naciones Unidas: se prevé que, en lo que respecta a América Latina, únicamente Guatemala votará en contra, conjuntamente con Estados Unidos, Israel y un pequeño grupo de islas del Pacífico. Un reducido grupo al que Argentina también podría sumarse, dada la cercanía de su nuevo Presidente con Israel. A no ser que, además, Israel y Estados Unidos logren nuevamente convencer a algunos Estados de Centroamérica como observado en algunas ocasiones pasadas.

Cabe recordar que el primer veto norteamericano de octubre del 2023 originó el voto de una resolución por parte de la Asamblea General el 27 de octubre del 2023, que resultó abrumador en cuanto a los votos favorables obtenidos: remitimos nuevamente al lector a nuestra nota anterior titulada: «Gaza / Israel: a propósito de la abrumadora mayoría con la que la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución pidiendo un alto a la violencia en Gaza y el respeto al derecho internacional humanitario». En este texto nuestro se indicaba que:

«Por primera desde muchos años, Canadá optó esta vez por abstenerse, en vez de votar con Israel y Estados Unidos, al igual que ocurrió con el delegado de Palau en Naciones Unidas. Al haber con anterioridad Canadá presentado una enmienda al texto (que fue rechazada), la abstención de Canadá cobra aún mayor relevancia «.

No obstante lo observado en octubre del 2023, al ser mucho mayor esta vez el repudio hacia Estados Unidos, el ejercicio en Nueva York puede esta vez resultar mucho más riesgoso para Estados Unidos e Israel. Se prevé también que un recrudecimiento de acciones de diversa naturaleza en contra de los intereses de Estados Unidos en distintas partes del mundo sea observado.

Material: texto del proyecto de resolución S/2024/173 presentado por Argelia y vetado por Estados Unidos el 20 de febrero en el seno del Consejo de Seguridad

«Algeria: draft resolution

The Security Council,

Reaffirming the purposes and principles of the Charter of the United Nations,

Recalling all its relevant resolutions on the situation in the Middle East, including the Palestinian question,

Recalling also the Order delivered on 26 January 2024 by the International Court of Justice indicating provisional measures to Israel in the case concerning the application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (South Africa v. Israel) in relation to the right of the Palestinian people in the Gaza Strip to be protected from all acts within the scope of Article II and Article III of the Convention,

Recalling further the letter dated 6 December 2023 of the Secretary-General, under Article 99 of the Charter of the United Nations, addressed to the President of the Security Council (S/2023/962),

Reiterating its demand that all parties to the conflict comply with their obligations under international law, including international humanitarian law and international human rights law, in particular with regard to the conduct of hostilities and the protection of civilians and civilian objects, and recalling the obligation to respect and protect humanitarian relief and medical personnel as well as medical infrastructure, medical transports and the wounded and sick, and to refrain from depriving the Palestinian civilian population in the Gaza Strip of essential goods and services indispensable to their survival and humanitarian assistance, consistent with international humanitarian law and international human rights law,

Reaffirming the obligations of all parties regarding the provision of humanitarian assistance, and its demand that they allow, facilitate and enable the immediate, full, safe and unhindered delivery of humanitarian assistance at scale directly to the Palestinian civilian population throughout the Gaza Strip,

Welcoming the appointment of Ms. Sigrid Kaag, as Senior Humanitarian and Reconstruction Coordinator for Gaza pursuant to its resolution 2720, underscoring the need to provide her team with the resources and support necessary to fulfil her mandate, and emphasizing the urgent need to expand the flow of humanitarian assistance to civilians in the Gaza Strip,

Reaffirming its strong concern for the disproportionate and grave effect that the conflict is having on the civilian population, with particular impact on the lives and well-being of children, women, and persons with disabilities as well as other civilians in vulnerable situations,

Expressing grave concern over the dire and urgently deteriorating humanitarian situation in the Gaza Strip and the adverse conditions of life for and suffering of the Palestinian civilian population,

Expressing also grave concern over the impact of the situation in Gaza on regional and international peace and security,

Emphasizing the imperative of accountability for all violations of international law, Stressing that the Gaza Strip constitutes an integral part of the territory occupied in 1967, and reiterating the vision of the two-state solution, with the Gaza Strip as part of the Palestinian State,

1. Demands an immediate humanitarian ceasefire that must be respected by all parties;

2. Reiterates its demand that all parties scrupulously comply with their obligations under international law, including international humanitarian law and international human rights law, in particular including with regard to the protection of civilians and civilian objects, and in this regard deplores all attacks against civilians and civilian objects, as well as all violence and hostilities against civilians, and all acts of terrorism;

3. Rejects forced displacement of the Palestinian civilian population, including women and children, in violation of international law, including international humanitarian law and international human rights law, and demands an immediate end to any such violations;

4. Demands the immediate and unconditional release of all hostages, as well as ensuring humanitarian access to address medical needs of all hostages, and further demands that the parties comply with their obligations under international law in relation to all persons they detain and respect their human rights;

5. Reiterates its call for the full, rapid, safe, and unhindered humanitarian access into and throughout the entire Gaza Strip and for the urgent, continuous and sufficient provision of humanitarian assistance at scale to the Palestinian civilian population, including by facilitating the use of all available routes to and throughout the entire Gaza Strip, including border crossings, in accordance with international humanitarian law and its relevant resolutions;

6. Demands the implementation of its resolutions 2712 (2023) and 2720 (2023) in full;

7. Reiterates its unwavering commitment to the vision of the two-State solution where two democratic States, Israel and Palestine, live side by side in peace within secure and recognized borders, consistent with international law and relevant UN resolutions, and in this regard stresses the importance of unifying the Gaza Strip with the West Bank under the Palestinian Authority;

8. Emphasizes the importance of preventing further escalation in the region, and, in this regard, calls on all parties to exercise maximum restraint and calls on all those with influence on the parties to work toward this objective;

9. Decides to remain actively seized of the matter.»

Traducción:

» Argelia: proyecto de resolución

El Consejo de Seguridad,

Reafirmando los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas,

Recordando todas sus resoluciones pertinentes sobre la situación en Oriente Medio, incluida la cuestión palestina,

Recordando también la Orden dictada el 26 de enero de 2024 por la Corte Internacional de Justicia en la que se indican medidas provisionales a Israel en el caso relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Sudáfrica c. Israel) en relación con el derecho del pueblo palestino en la Franja de Gaza a ser protegido de todos los actos comprendidos en el ámbito del artículo II y el artículo III de la Convención,

Recordando además la carta de fecha 6 de diciembre de 2023 del Secretario General, en virtud del artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas, dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad (S/2023/962),

Reiterando su exigencia de que todas las partes en el conflicto cumplan las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario y las normas internacionales de derechos humanos, en particular en lo que respecta a la conducción de las hostilidades y la protección de la población civil y los bienes de carácter civil, y recordando la obligación de respetar y proteger al personal médico y de socorro humanitario, así como la infraestructura médica, los transportes médicos y los heridos y enfermos, y de abstenerse de privar a la población civil palestina de la Franja de Gaza de los bienes y servicios esenciales indispensables para su supervivencia y de asistencia humanitaria, de conformidad con el derecho internacional humanitario y las normas internacionales de derechos humanos,

Reafirmando las obligaciones de todas las partes en relación con la prestación de asistencia humanitaria, y su exigencia de que permitan, faciliten y posibiliten la entrega inmediata, plena, segura y sin trabas de asistencia humanitaria a escala directamente a la población civil palestina en toda la Franja de Gaza,

Acogiendo con satisfacción el nombramiento de la Sra. Sigrid Kaag, como Coordinadora Superior Humanitaria y de Reconstrucción para Gaza, de conformidad con su resolución 2720, subrayando la necesidad de proporcionar a su equipo los recursos y el apoyo necesarios para cumplir su mandato, y haciendo hincapié en la urgente necesidad de ampliar el flujo de asistencia humanitaria a la población civil en la Franja de Gaza,

Reafirmando su honda preocupación por el desproporcionado y grave efecto que el conflicto está teniendo en la población civil, con especial impacto en la vida y el bienestar de los niños, las mujeres y las personas con discapacidad, así como de otros civiles en situación de vulnerabilidad,

Expresando su profunda preocupación por el grave y urgente deterioro de la situación humanitaria en la Franja de Gaza y por las adversas condiciones de vida y sufrimiento de la población civil palestina,

Expresando también su grave preocupación por el impacto de la situación en Gaza sobre la paz y la seguridad regionales e internacionales,

Destacando que la Franja de Gaza constituye parte integrante del territorio ocupado en 1967, y reiterando la visión de la solución de dos Estados, con la Franja de Gaza como parte del Estado palestino,

1. Exige un alto el fuego humanitario inmediato que debe ser respetado por todas las partes;

2. Reitera su exigencia de que todas las partes cumplan escrupulosamente las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho internacional, incluido el Derecho internacional humanitario y el Derecho internacional de los derechos humanos, en particular en lo que respecta a la protección de la población civil y los bienes de carácter civil, y, a este respecto, deplora todos los ataques contra la población civil y los bienes de carácter civil, así como toda violencia y hostilidad contra la población civil, y todos los actos de terrorismo;

3. Rechaza el desplazamiento forzoso de la población civil palestina, incluidos mujeres y niños, en violación del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, y exige que se ponga fin de inmediato a tales violaciones;

4. Exige la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes, así como que se garantice el acceso humanitario para atender las necesidades médicas de todos los rehenes, y exige además que las partes cumplan sus obligaciones en virtud del Derecho internacional en relación con todas las personas que detienen y respeten sus derechos humanos;

5. Reitera su llamamiento en favor de un acceso humanitario pleno, rápido, seguro y sin trabas a toda la Franja de Gaza y en todo su territorio, y de la prestación urgente, continua y suficiente de asistencia humanitaria a escala a la población civil palestina, incluso facilitando el uso de todas las rutas disponibles hacia toda la Franja de Gaza y en todo su territorio, incluidos los pasos fronterizos, de conformidad con el Derecho internacional humanitario y sus resoluciones pertinentes;

6. Exige la plena aplicación de sus resoluciones 2712 (2023) y 2720 (2023);

7. Reitera su compromiso inquebrantable con la visión de la solución de dos Estados en la que dos Estados democráticos, Israel y Palestina, vivan uno junto al otro en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas, de conformidad con el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y, a este respecto, subraya la importancia de unificar la Franja de Gaza con Cisjordania bajo la Autoridad Palestina;

8. Subraya la importancia de evitar una nueva escalada en la región y, a este respecto, hace un llamamiento a todas las partes para que actúen con la máxima moderación y pide a todos los que tienen influencia sobre las partes que trabajen en pro de este objetivo;

9. Decide seguir ocupándose activamente del asunto».

-El autor, Nicolas Boeglin, es Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Contacto : nboeglin@gmail.com.