P’a pensar: «Irán no es Venezuela»
por #elbermudas
1 hora atrás 1 min lectura
30 de marzo de 2026
A me produce una enorme tristeza cuando dicen «Irán no es Venezuela», porque eso lleva implícito que en Venezuela hubo una capitulación sin lucha, hubo una entrega sin más.
Más sobre el tema:
Rechazaron el refugio, no quisieron ponerse a salvo, mientras su pueblo permanecía expuesto
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