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30 Mar 2026

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P’a pensar: «Irán no es Venezuela»

por #elbermudas

1 hora atrás 1 min lectura

P’a pensar: «Irán no es Venezuela»
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30 de marzo de 2026

A me produce una enorme tristeza cuando dicen «Irán no es Venezuela», porque eso lleva implícito que en Venezuela hubo una capitulación sin lucha, hubo una entrega sin más.

Más sobre el tema:

«Exijo mi AKM, si se lanzan»

Rechazaron el refugio, no quisieron ponerse a salvo, mientras su pueblo permanecía expuesto

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Etiquetas #capitulacion #iran #resistencia #tenemos que aprender #venezuela
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