«Exijo mi AKM, si se lanzan»

18 de marzo de 2026

«Yo creía en el corazón de Fidel, y creía en el corazón de Che, y en el corazón de todos los grandes que se inmolaron en este país, y todos se inmolaron por la verdad, por la justicia, por el respeto al ser humano, y el que crea en eso no puede tener miedo»

Silvio Rodríguez

Cuba pic.twitter.com/WsNXyNesB0

— Manel Márquez 🍉 (@manelmarquez) March 18, 2026