«Exijo mi AKM, si se lanzan»

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«Yo creía en el corazón de Fidel, y creía en el corazón de Che, y en el corazón de todos los grandes que se inmolaron en este país, y todos se inmolaron por la verdad, por la justicia, por el respeto al ser humano, y el que crea en eso no puede tener miedo»
Silvio Rodríguez
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— Manel Márquez 🍉 (@manelmarquez) March 18, 2026
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