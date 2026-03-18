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18 Mar 2026

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Cuba, Cultura, Imperialismo, Pueblos en lucha, Socialismo

«Exijo mi AKM, si se lanzan»

por Silvio Rodríguez (Cuba)

3 horas atrás 1 min lectura

«Exijo mi AKM, si se lanzan»
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18 de marzo de 2026

 

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Etiquetas #akm #amenazas de trump #bloqueo a cuba #silvio rodriguez #socialismo
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"Exijo mi AKM, si se lanzan"

Democracia, Derecho y justicia, Fuerzas Armadas, Historia - Memoria, Politica

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