El tanquero ruso «Anatoly Kolodin» llegó con petróleo a Cuba
por Medios Internacionales
48 mins atrás 4 min lectura
30 de marzo de 2026
El petrolero ruso con ayuda humanitaria llega a Cuba
El petrolero ruso Anatoli Kolodkin llegó a Cuba y se encuentra actualmente a la espera de ser descargado en el puerto de Matanzas, informa el Ministerio de Transporte de Rusia.
El buque transporta unas 100.000 toneladas de petróleo de ayuda humanitaria. El petrolero navega bajo bandera rusa y sin escolta militar. Fue escoltado por un buque de guerra de la Armada rusa a través del canal de la Mancha, pero tras entrar en el Atlántico el petrolero continuó su viaje por su cuenta.
Es el primer petrolero en llegar a Cuba en tres meses, después de que Estados Unidos obligara a Venezuela y México a cortar el suministro de energía a la isla. Cuba no ha recibido ningún suministro de petróleo desde el 9 de enero, lo que ha provocado una crisis energética. México realizó el último envío, pero posteriormente interrumpió el suministro debido a la presión de Washington.
Previamente, el presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que no tiene objeción a que países, incluida Rusia, suministren petróleo a Cuba. «No nos importa dejar que alguien reciba un cargamento porque lo necesita. Tienen que sobrevivir», dijo a la prensa. «Si un país quiere enviar petróleo a Cuba ahora mismo, no tengo ningún problema, sea Rusia o no», agregó. «Preferiría dejarlo entrar, ya sea de Rusia o de cualquier otro país, porque la gente necesita calefacción, refrigeración y todas las demás cosas», reiteró.
«Solidaridad inquebrantable»
El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró la semana pasada que su país está preocupado por la escalada de la tensión en torno a Cuba y se mantendrá solidario con el Gobierno de la isla caribeña.
Al mismo tiempo, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, reafirmó el 19 de marzo el respaldo de Moscú a La Habana y reveló que las autoridades rusas están debatiendo como ayudar al país caribeño. «Estamos en diálogo permanente con la dirección de Cuba y, por supuesto, estamos debatiendo cómo ayudar a la isla en una situación tan difícil», declaró.
En declaraciones previas este martes, el vocero también afirmó que Rusia está dispuesta a brindar «toda la ayuda posible» a la nación caribeña. «Todas estas cuestiones se están tratando con nuestros homólogos cubanos», detalló.
Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia manifestó su «seria preocupación» por la escalada de tensiones en torno a Cuba y reiteró su apoyo al Gobierno y al «pueblo hermano» de la isla frente al bloqueo y las presiones de Washington. Moscú reafirmó la «solidaridad inquebrantable» con la nación caribeña, que enfrenta «desafíos sin precedentes» derivados directamente del prolongado embargo comercial, económico, financiero y, más recientemente, energético de Estados Unidos.
Amenaza de EE.UU. a Cuba
- El 29 de enero, el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una «emergencia nacional» ante la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región. El texto acusa al Gobierno cubano de alinearse con «numerosos países hostiles», de acoger a «grupos terroristas transnacionales» y de permitir el despliegue en la isla de «sofisticadas capacidades militares y de inteligencia» de Rusia y China.
- Sobre esas bases, se anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana, a lo que se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen contra la orden ejecutiva de la Casa Blanca.
- El paso se da en medio de una escalada entre Washington y La Habana, que, sistemáticamente, ha rechazado esas alegaciones y ha advertido que defenderá su integridad territorial. El presidente de Cuba respondió que «esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales».
- El pasado 7 de marzo, Trump anunció que «un gran cambio pronto llegará a Cuba», que —añadió— está llegando «al final del camino».
- EE.UU. mantiene el bloqueo económico y comercial contra Cuba desde hace más de seis décadas. El embargo, que afecta gravemente a la economía del país, fue ahora reforzado con numerosas medidas coercitivas y unilaterales por parte de la Casa Blanca.
*Fuente: Actualidad RT
El sistema de tracking muestra la ficha del petrolero ruso, «Anatoly Kolodin«, y su posición en la costa cubana, desde ayer por la noche.
Mientras tanto, el otro petrolero, el «Sea Horse» que se movía hacia Cuba, ingreso a aguas de «Puerto Cabello» en Venezuela, donde se encuentra desde el 26 de marzo:
El tanquero ruso "Anatoly Kolodin" llegó con petróleo a Cuba
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