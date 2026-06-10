Elecciones en Perú: «Ante un atisbo de fraude habría movilización en regiones del sur»

10 de junio de 2026

Este martes 9 de junio, el pueblo peruano ingresó en una jornada decisiva en el contexto de la elección presidencial más ajustada de las últimas décadas en el país andino, todavía sin un ganador oficial. Con poco más del 96.4% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, Roberto Sánchez lidera los escrutinios sobre Keiko Fujimori, en un balotaje signado por la polarización política y la incertidumbre.

El candidato del compuesto progresivo Juntos por el Perú registra 8′948,960 votos (50.118%) frente a los 8′906,869 sufragios (49.882%) registrados por la aspirante derechista de Fuerza Popular, una brecha que mantiene en vilo al electorado, en tanto se continúan procesando las actas restantes y aquellas enviadas a los Jurados Electorales Especiales para su revisión.

Durante la noche del domingo 7 de junio, las proyecciones formuladas por la empresa de sondeos de opinión pública Ipsos para la Asociación Civil de Transparencia dieron a Roberto Sánchez el triunfo con un 50,3% de los votos válidamente emitidos ante un 49,7% de Fujimori.

Consultado sobre el devenir del proceso, el analista político y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Giancarlo Castiglione, precisó que «ahora el conteo marcha lentamente, con mesas provenientes del extranjero y de algunas de las zonas más alejadas del país. La diferencia es mínima».

– ¿Cuál es el comportamiento de ese electorado que falta?

«Los votos, por ejemplo, que vienen de Estados Unidos o Madrid, benefician mayormente a la candidata. Y los votos del interior del Perú favorecen por un gran margen al candidato de la izquierda. Existe una preocupación, por cierto, debido a que se está realizando un recuento más bien lento. Esperamos que esto termine mañana miércoles 10 de junio, en horas de la noche a más tardar.»

– ¿Cómo se encuentran los electores de Roberto Sánchez?

«Con una alta desconfianza, en el sentido de que pueda haber algún intento de ‘ganar en mesa’, porque se han impugnado mesas en que el triunfo ha sido claramente mayoritario para Juntos por el Perú. Ahora bien, en Lima, bastión de la derecha, sí está complicado Sánchez, por decir lo menos. Si hubiera algún atisbo de fraude y el liderazgo plantea la movilización, ella se daría en regiones del sur básicamente.»

– ¿Qué resulta más preocupante para las fuerzas progresistas del país?

«La visita del embajador estadounidense en el Perú, Bernie Navarro, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones días antes de la segunda vuelta. Este hecho no es normal en el país, además en un marco mediático corporativo alineado con la derecha.»