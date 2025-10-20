Saleh Alsafarawi, otro mártir del periodismo, asesinado en Gaza. Su testamento

20 de octubre de 2025

Saleh Alsafarawi fue una de las figuras más importantes del periodismo de Gaza durante el genocidio. el periodista fue asesinado el 12 de Octubre DE 2025 en Gaza; a manos de un clan palestino financiado y armado por Israel. Saleh, de 28 años fue secuestrado por miembros de un grupo armado y posteriormente ejecutado. Su hermano, Ali Amer, difundió se testamento que Saleh grabó antes de morir. Esta es la traducción de árabe original.

En el nombre de Alá, el Más Misericordioso, el Más Compasivo.

Toda alabanza pertenece a Alá, Señor de los mundos, quien dijo:

«Y no pienses que quienes han sido asesinados en el camino de Alá están muertos. Al contrario, están vivos junto a su Señor, recibiendo su sustento».

Soy Saleh. Dejo este testamento no como una despedida, sino como la continuación de un camino que he elegido con plena certeza.

Alá sabe que he puesto todo mi esfuerzo y toda mi fuerza en ser apoyo y voz de mi pueblo. He vivido el dolor y la opresión en todos sus detalles, he probado la angustia y la pérdida de mis seres queridos una y otra vez; y, aun así, nunca dudé ni un solo día en transmitir la verdad tal como es—la verdad que quedará como testimonio contra quienes flaquearon y guardaron silencio, y como un honor para quienes apoyaron, acompañaron y defendieron al pueblo más noble, honorable y digno: el pueblo de Gaza.

Si soy martirizado, sepan que no me he ido… Estoy ahora en el Paraíso, con mis compañeros que me precedieron; con Anas, Ismail y todos los seres amados que se mantuvieron fieles a su pacto con Alá.

Les ruego que me recuerden en sus oraciones, y que continúen el camino después de mí. Recuérdenme con obras de caridad permanente, y nombren mi nombre cada vez que escuchen el llamado a la oración o vean la luz atravesar la noche de Gaza.

Les insto a mantener la resistencia… el camino que hemos recorrido y el principio en el que hemos creído. No hemos conocido otro sendero para nosotros, ni hallado sentido en la vida más que en permanecer firmes en él.

Les pido que cuiden de mi padre… mi amado, mi ejemplo, en quien me veía reflejado y quien se veía reflejado en mí. Vos, que permaneciste a mi lado en las pruebas de la guerra y en todo lo que implicó… Le pido a Alá que nos reúna en los jardines del Paraíso y que estés complacido conmigo, oh corona de mi cabeza.

Les pido que cuiden de mi hermano, mi maestro y compañero en este viaje, Naji. Oh Naji… He llegado a Alá antes de que salieras de prisión. Sepas que este destino fue escrito por Él, y que mi anhelo por vos vive dentro de mí. Quise verte, abrazarte, encontrarme contigo, pero la promesa de Alá es verdadera, y nuestro encuentro en el Paraíso está más cerca de lo que imaginás.

Les pido que cuiden de mi madre… Oh madre, la vida sin vos no es nada. Fuiste la plegaria constante, el deseo que nunca muere. Recé a Alá para que te curara y te concediera bienestar, y soñé tantas veces con verte viajar para tu tratamiento y volver con una sonrisa.

Les pido que cuiden de mis hermanos y hermanas. Mi objetivo ha sido complacer a Alá y luego complaceros a ustedes. Le pido a Alá que los haga felices y que sus vidas sean tan puras como sus corazones tiernos, a los que siempre quise dar alegría.

Siempre dije: que no caiga la palabra, que no se apague la imagen. La palabra es un depósito de confianza, y la imagen es un mensaje. Llévenlas al mundo como nosotros las hemos llevado.

No piensen que mi martirio es el final, sino el comienzo de un largo camino hacia la libertad. Soy el mensajero de un mensaje que quise que llegara al mundo—al mundo que cierra los ojos, y a quienes permanecen en silencio ante la verdad. Y si oyen hablar de mi partida, no lloren por mí. He anhelado este momento desde hace mucho y le pedí a Alá que me lo concediera. Toda alabanza pertenece a Alá, quien me eligió para aquello que amo.

A todos los que me ofendieron en vida con insultos o calumnias, les digo: Aquí me voy, hacia Alá, como mártir, con Su permiso; y ante Alá se resolverán todas las disputas.

Les pido que cuiden de Palestina… de la mezquita de Al-Aqsa… Fue mi deseo llegar a su patio, rezar en ella, tocar su tierra. Si no la alcanzo en este mundo, pido a Alá que nos reúna allí a todos, en los jardines de la eternidad.