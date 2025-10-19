¿Quién quemó el Metro? La pregunta sigue abierta. ¡Que vergüenza!
19 de octubre de 2025
El perito forense Carlos Gutiérrez, presenta un resumen de las imágenes de la noche en las que se quemó la estación, destacando las inconsistencias que se presentan en la carpeta investigativa del caso.
Libro: ¿Quién quemó el metro? Las revelaciones de una investigación periodística y forense. Vol. 17
Josefa Barraza Díaz y Carlos Gutiérrez Ayala
Descripción del libro de Lom Ediciones
Durante la noche del 18 de octubre de 2019, siete estaciones del Metro de Santiago fueron incendiadas y destruidas. Más tarde, cinco personas fueron condenadas y encarceladas por los siniestros durante casi año y medio, siendo posteriormente absueltas.
Luego de una investigación de más de un año de duración, Josefa Barraza y Carlos Gutiérrez confirman que la mayoría de las causas judiciales fueron cerradas sin responsables, pese a la existencia de contundentes documentos, reveladoras imágenes, testimonios y declaraciones con que la justicia contó para su investigación, y que son las que los autores trabajan, develan y contrastan en este libro.
¿Por qué la justicia decidió cerrar la mayoría de los casos? ¿Por qué la prensa no inquiere más sobre estos hechos, que fueron portadas de diarios y titulares de los noticiarios? ¿Por qué pareciera que a nadie le importa quiénes fueron los verdaderos responsables de la quema del Metro de Santiago?
A cuatro años de lo ocurrido, ¿será este un nuevo caso que se cubre con el manto de la impunidad? Las chilenas y chilenos esperan conocer la verdad y que se haga justicia sobre estos hechos.
SOBRE LOS AUTORES
Josefa Barraza Díaz: Periodista y licenciada en Comunicación Social de la Universidad Alberto Hurtado. Es autora de “Los IntraMarchas: cómo el poder se infiltró en el estallido social” (LOM, 2020) que relata cómo la policía chilena se encubre en las manifestaciones sociales.
Carlos Gutiérrez Ayala : Profesor y doctor en Ciencias Forenses; Máster of Science in Forensic Sciences; Máster en Medicina Legal y Forense y Máster en Gestión Educacional. Desde el año 2017 es profesor de ciencias forenses de Chaminade University of Honolulu de los Estados Unidos.
¿Quién quemó el Metro? La pregunta sigue abierta. ¡Que vergüenza!
