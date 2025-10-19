Palestina: ¿Alto al fuego, estratagema sionistas?

19 de octubre de 2025

En Visión Global, Información sin fronteras, analizamos la situación actual en Palestina y el impacto de la ocupación y los ataques sobre la población civil.

Nos acompañan:

Psicóloga. Nelly Marzouka , miembro de la Red Internacional de Salud Mental de Palestina.

, miembro de la Red Internacional de Salud Mental de Palestina. Jaldía Abubakra, hija de refugiados desplazados forzosamente de Palestina en 1948.

