19 Oct 2025

Palestina: ¿Alto al fuego, estratagema sionistas?

por Visión Global (Perú)

50 mins atrás 1 min lectura

19 de octubre de 2025

En Visión Global, Información sin fronteras, analizamos la situación actual en Palestina y el impacto de la ocupación y los ataques sobre la población civil.

Nos acompañan:

  • Psicóloga. Nelly Marzouka, miembro de la Red Internacional de Salud Mental de Palestina.
  • Jaldía Abubakra, hija de refugiados desplazados forzosamente de Palestina en 1948.

Más sobre el tema:

 

 

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

 

Ein Beitrag geteilt von teleSUR (@telesurtv)

Etiquetas #estratagema sionista #gaza #genocidio #guillermo burneo #palestina #plan de paz
