China doblega a Trump, el colapso energético de Europa y el oscuro secreto de la IA

16 de mayo de 2026

Lorenzo Ramírez, como siempre, nos muestra esos detalles escondidos, que normalmente no vemos, en las relaciones de las grandes potencias. Vale la pena escuchar con atención su análisis.

En esta entrevista, el periodista económico Lorenzo Ramírez analiza el giro histórico en la relación entre Washington y Pekín. Descubrimos por qué China ha logrado doblegar la postura de Donald Trump gracias a su control absoluto sobre las tierras raras y por qué EE. UU. necesita una tregua de al menos cinco años para sobrevivir sin el suministro asiático.

Además, abordamos el colapso energético de Europa: un sistema atrapado entre la interrupción del gas de Qatar y una infraestructura renovable que, irónicamente, depende de la tecnología china. Finalmente, Lorenzo Ramírez revela el «oscuro secreto» de la Inteligencia Artificial: la batalla física por los recursos básicos que enfrenta a los grandes centros de datos con el consumo humano de agua y electricidad.