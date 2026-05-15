Articulos recientes

Al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies para fines estadísticos.
Ok, comprendido!
15 May 2026

Noticias

Capitalismo, Neoliberalismo, Pueblos en lucha

Bolivia: gobierno vigila desde el aire la «Marcha por la Vida para salvar Bolivia» hacia La Paz

por piensaChile

6 mins atrás 1 min lectura

Bolivia: gobierno vigila desde el aire la «Marcha por la Vida para salvar Bolivia» hacia La Paz
Compartir:

15 de mayo de 2026

Marchan defendiendo los recursos naturales del país. El nuevo gobierno quiere privatizarlos, quiere destruir todos los derechos conquistados en el pasado. Ellos no aceptan esas decisiones del gobierno neoliberal que asumió el poder hace apenas 6 meses. Trataron de dialogar y al ver que eso no conducía al fin buscado, han salido a los caminos y marchan hacia La Paz, hacia la sede del gobierno.

Compartir:
Etiquetas #bolivia #contra las privatizaciones #defensa de los recursos naturales #gobierno neoliberal #marcha por la vida para salvar bolivia
Capitalismo, Neoliberalismo, Pueblos en lucha

Bolivia: gobierno vigila desde el aire la "Marcha por la Vida para salvar Bolivia" hacia La Paz

Neoliberalismo, Pobreza, Politica, Represión, Resistencia

Crisis en Bolivia: las claves para entender las protestas contra el Gobierno de Rodrigo Paz

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Archivos

Categorías

WordPress Theme built by Shufflehound. piensaChile © Copyright 2021. All rights reserved.