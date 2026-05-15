Bolivia: gobierno vigila desde el aire la «Marcha por la Vida para salvar Bolivia» hacia La Paz

15 de mayo de 2026

Marchan defendiendo los recursos naturales del país. El nuevo gobierno quiere privatizarlos, quiere destruir todos los derechos conquistados en el pasado. Ellos no aceptan esas decisiones del gobierno neoliberal que asumió el poder hace apenas 6 meses. Trataron de dialogar y al ver que eso no conducía al fin buscado, han salido a los caminos y marchan hacia La Paz, hacia la sede del gobierno.