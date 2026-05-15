Crisis en Bolivia: las claves para entender las protestas contra el Gobierno de Rodrigo Paz

Protestas en Bolivia. Cientos de ciudadanos se autoconvocaron a tomar las principales calles del país desde hace más de una semana contra el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira por razones varias como el alza del combustible y mejoras salariales. Durante la más reciente jornada de manifestaciones, se registraron enfrentamientos entre autoridades y pobladores en La Paz, capital del país andino ubicada a 3.500 metros sobre el nivel del mar.

La gestión del político de derecha se ha visto envuelta en una serie de problemas que incluso ha afectado a su círculo de poder desde que asumió la Presidencia el pasado 8 de noviembre de 2025.

¿Quiénes protestan en Bolivia y qué exigen?

Diversos sectores de la ciudadanía salieron a gritar su descontento sobre Paz. Indígenas de la Amazonía, maestros, transportistas, campesinos, mineros y obreros alzaron su voz en protesta contra la actual gestión por razones que afectan gravemente a cada uno de sus rubros. La Administración, lejos de ceder, advirtió que estas manifestaciones masivas habrían sido incentivadas por afiliados al expresidente y hoy prófugo Evo Morales.

¿Qué piden? Muchas cosas. Centenares de indígenas y campesinos de la Amazonía caminaron más de 1.000 kilómetros desde Pando, al norte del país, hacia La Paz para exigir personalmente al presidente la anulación de la Ley1720, la cual pretendía reclasificar las propiedades pequeñas a medianas, aumentando el riesgo a perderlas tras ser habilitadas como objetos de créditos hipotecarios.

Luego de instalarse una mesa de diálogo, el mandatario dio marcha atrás y cumplió con la exigencia de los demandantes. «Como resultado del diálogo, como resultado de encontrarnos entre todos los bolivianos, la Ley 1720 fue abrogada. ¿Qué significa la palabra abrogación? Eliminación, ya no existe, se acabó esa ley», enfatizó Paz.

Renuncia de Paz y mejoras salariales

Agricultores aimaras, miembros de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Tupac Katari o ‘Ponchos Rojos’, lideraron bloqueos de carreteras en la zona andina de Bolivia. ¿Su consigna? la renuncia de Rodrigo Paz. «Queremos que se vaya. Ya no queremos diálogo», afirmó su dirigente, Jaime Condori, desde El Alto, según EFE. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, descartó que el gobernante deje su puesto y calificó estas acciones como una conspiración.

Por su lado, la Central Obrera Boliviana (COB) y cerca de 174.000 maestros salieron a exigir mejoras salariales por medio de un aumento del 20%, exigencia que el Gobierno ha rechazado enfáticamente, debido a que no considera que el contexto de crisis económica sea el idóneo. Por su lado, la COB también pide la no privatizatización de empresas estatales y que se evite considerar una ley contra los bloqueos, entre otras más de 200 demandas.

Asimismo, los transportistas reclaman también, pese a llegar a un acuerdo con Paz, sobre el alza de precios y la mala calidad de la gasolina, que ya ha dañado miles de vehículos. Mientras que los mineros buscan obtener un abastecimiento permanente de combustible y explosivos.

Malestar social contra Paz deja dos muertos

Tras semanas de protestas, los medios locales y agencias internacionales informaron sobre el desarrollo de estas marchas en contra del Gobierno, las cuales, a la fecha, ya suma enfrentamientos entre civiles y policías, carreteras bloqueadas y dos víctimas mortales —una de ellas de Belice, que falleció en Desaguadero, región frontera con el Perú, y el otro del municipio de Guanay, al noroeste de Bolivia; ambos no pudieron ser llevados a un centro de salud cercano—.

Fernando Romero, ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente de Bolivia, también descaró la renuncia de Paz, afirmando que «eso es poner en riesgo la democracia».

*Fuente: Caretas