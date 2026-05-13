Futuro Abierto: «En Defensa de la Causa Saharaui»
por RTVE (España)
7 mins atrás 1 min lectura
13 de mayo de 2026
El contencioso sobre el Sáhara Occidental, comenzó en el año 1975 cuando Marruecos se anexionó ese territorio con la llamada «Marcha Verde». Esa operación, organizada por el entonces rey de Marruecos, Hassan II, movilizó a 350.000 civiles marroquíes para apoderarse de un territorio de 266.000 kilómetros cuadrados.
El 27 de Febrero de 1976 España se retiró definitivamente del Sáhara Occidental y el Frente Polisario proclamó la República Árabe, Saharaui Democrática, en Tinduf, Argelia. Desde entonces se han producido muchos hechos relevantes y resumiendo, llegamos al año 2026 con un conflicto no solucionado, enquistado y un pueblo abandonado ante los intereses económicos y geopolíticos de varias potencias.
En el programa de esta semana analizamos la situación con Abdullah Arabi, representante del Frente Polisario en España, con Luis Portillo, Doctor en Ciencias Económica por la Universidad Complutense de Madrid y autor de libro «En Defensa de la Causa Saharaui»- (Editorial Círculo Rojo) – y con Isaías Barreñada, Doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid.
Más sobre el tema:
Memoria histórica e infamia política: reivindicación de la causa saharaui
Artículos Relacionados
Guatemala, indígenas y campesinos anuncian resistencia al Estado de Sitio
por Ollantay Itzamná (Guatemala)
7 años atrás 3 min lectura
La Habana, 22 de marzo de 2016: Un gesto de dignidad que no se olvida
por Oleg Yasynsky
2 meses atrás 3 min lectura
Mejor nos organicemos para construir una nueva casa, es decir una nueva sociedad
por Subcomandante Insurgente Moisés (Chiapas, México)
10 años atrás 13 min lectura
Congreso Bicentenario, Rebelión Antineoliberal y Neofascismo
por Ivan Muñoz R. (Chile)
5 años atrás 2 min lectura
¿Qué hace ese fulano allí?
por piensaChile
4 semanas atrás 5 min lectura
¡Otra derrota del ocupante marroquí!: La justicia europea dictamina que la zona de pesca del Sahara Occidental “no forma parte del Reino de Marruecos”
por Medios Internacionales
8 años atrás 4 min lectura
Futuro Abierto: «En Defensa de la Causa Saharaui»
por RTVE (España)
16 segundos atrás
13 de mayo de 2026
El contencioso sobre el Sáhara Occidental, comenzó en el año 1975 cuando Marruecos se anexionó ese territorio con la llamada «Marcha Verde». Esa operación, organizada por el entonces rey de Marruecos, Hassan II, movilizó a 350.000 civiles marroquíes para apoderarse de un territorio de 266.000 kilómetros cuadrados.
U. de Chile presentará tercer libro que rescata historias de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de la violencia estatal
por Antonia Castro (Chile)
44 mins atrás
12 de mayo de 2026
El lanzamiento se realizará este jueves 14 de mayo, a las 18:30 horas, en el Auditorio de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, ubicado en Ramón Carnicer 15, Providencia.
Futuro Abierto: «En Defensa de la Causa Saharaui»
por RTVE (España)
16 segundos atrás
13 de mayo de 2026
El contencioso sobre el Sáhara Occidental, comenzó en el año 1975 cuando Marruecos se anexionó ese territorio con la llamada «Marcha Verde». Esa operación, organizada por el entonces rey de Marruecos, Hassan II, movilizó a 350.000 civiles marroquíes para apoderarse de un territorio de 266.000 kilómetros cuadrados.
Texto íntegro de la carta de Brahim Ghali a Naciones Unidas
por Brahim Ghali (Presidente Sahara Occidental)
2 días atrás
11 de mayo de 2026
Condenamos las declaraciones irresponsables e inexactas emitidas recientemente por algunos gobiernos, las cuales pretenden echar tierra sobre los ojos para ocultar las realidades sobre el terreno en el Sáhara Occidental ocupado y desviar la atención de la guerra agresiva continua que el Estado ocupante marroquí libra contra el pueblo saharaui desde octubre de 1975.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.