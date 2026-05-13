Futuro Abierto: «En Defensa de la Causa Saharaui»

13 de mayo de 2026

El contencioso sobre el Sáhara Occidental, comenzó en el año 1975 cuando Marruecos se anexionó ese territorio con la llamada «Marcha Verde». Esa operación, organizada por el entonces rey de Marruecos, Hassan II, movilizó a 350.000 civiles marroquíes para apoderarse de un territorio de 266.000 kilómetros cuadrados.

El 27 de Febrero de 1976 España se retiró definitivamente del Sáhara Occidental y el Frente Polisario proclamó la República Árabe, Saharaui Democrática, en Tinduf, Argelia. Desde entonces se han producido muchos hechos relevantes y resumiendo, llegamos al año 2026 con un conflicto no solucionado, enquistado y un pueblo abandonado ante los intereses económicos y geopolíticos de varias potencias.

En el programa de esta semana analizamos la situación con Abdullah Arabi, representante del Frente Polisario en España, con Luis Portillo, Doctor en Ciencias Económica por la Universidad Complutense de Madrid y autor de libro «En Defensa de la Causa Saharaui»- (Editorial Círculo Rojo) – y con Isaías Barreñada, Doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid.

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