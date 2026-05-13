«Apocalipsis en los trópicos»: documental sobre el impacto del evangelismo en Brasil

Petra, esta película llega en un momento crucial, mientras el presidente Trump arremete contra Brasil en todos los sentidos por ser el anfitrión de la cumbre de los BRICS, con Lula a la cabeza, y por el juicio que se está realizando contra Bolsonaro, quien también es parte central de esta película, así como el auge del evangelismo en Brasil. Hay muchos paralelos notables con Estados Unidos y a Bolsonaro se le conoce como el “Trump de los trópicos”. ¿Puede hablar de quién es Bolsonaro, de este intento de golpe de Estado y de dónde proviene todo este respaldo religioso?

PETRA COSTA: Sí. Bolsonaro era congresista cuando realicé mi película “Al filo de la democracia”, de la cual hablamos aquí, Amy, hace unos años. Él era uno de los congresistas más extremistas de la ultraderecha, que defendía la dictadura militar, que justificó su voto en contra de Dilma en ese momento al defender la tortura de Dilma Rousseff.

AMY GOODMAN: Se refiere a Dilma Rousseff, la presidenta.

PETRA COSTA: La primera mujer presidenta de Brasil. Luego Bolsonaro decidió postularse para presidente, pero al principio no contaba con el voto de la clase trabajadora, lo cual logró al declararse evangélico y hacer una alianza con el pastor que es el protagonista de nuestra película, Malafaia, Silas Malafaia, un destacado televangelista. Y en este matrimonio entre la religión y la política, Bolsonaro fue muy útil para un movimiento creciente en Brasil, proveniente de Estados Unidos, que se llama “teología del dominio”, que tiene como plan tomar el control de los tres poderes del Gobierno: el poder judicial, el legislativo y el ejecutivo.

Tuvimos la oportunidad de filmar con Malafaia, este pastor, durante los últimos cinco años. Y lo que fue fascinante de ver durante ese tiempo, fue que su poder sobre el presidente no hizo más que crecer. Y Bolsonaro se convirtió en un vehículo, un instrumento para ejecutar este plan teológico del dominio, que es muy similar a lo que está sucediendo en Estados Unidos con Trump y sus aliados, como Mike Huckabee, Peter Hegseth. Y…

AMY GOODMAN: Y lo de Huckabee es muy significativo. Ahora es el embajador de EE.UU. en Israel. Y lo último que hizo Netanyahu en Estados Unidos, el primer ministro israelí, fue reunirse con los evangélicos cristianos de Estados Unidos que lo apoyan en Israel.

PETRA COSTA: Y en esta película también rastreamos el origen de este pensamiento evangélico, apocalíptico y, a veces, sionista que defiende que librar una guerra en el Medio Oriente acelerará la segunda venida de Cristo, una teología fascinante que está dando forma a nuestra geopolítica en este momento y es muy poco estudiada a pesar de su relevancia. La película es una investigación sobre eso, sobre cómo esta teología apocalíptica está dando forma a la política brasileña en este momento y está haciendo que nuestras elecciones se conviertan en algo que no es tanto una discusión de programas o de planes para el futuro, sino guerras santas.

NERMEEN SHAIKH: Y, Petra, en la película, usted también lo enfoca desde una mirada histórica. No se trata solo de lo que sucedió justo después. Usted documenta, por ejemplo, la visita del evangelista estadounidense Billy Graham, que fue a Brasil, creo, por primera vez en 1960 y fue recibido por multitudes. ¿Puede hablar de eso? ¿Cuál era el atractivo que él tenía en ese entonces? Quiero decir, estamos hablando de hace 70 años. Hace más de 60 años. Y ¿cómo fue construido ese movimiento a partir de entonces?

PETRA COSTA: Bueno, Brasil tenía… Brasil es una de las naciones católicas más importantes del mundo. Y en los años 60 y 70, un movimiento llamado “teología de la liberación” estaba creciendo y había mucho debate sobre la justicia social, sobre empoderar a los pobres y los oprimidos en Brasil. Pero ese movimiento fue recibido con mucha antipatía por gente como Kissinger y también por el grupo de presión La Familia, también conocido como “The Fellowship” en Estados Unidos, que pensó que, como parte del proyecto de la Guerra Fría, era algo interesante enviar misioneros evangélicos a Brasil para contrarrestar la supuesta amenaza comunista. Billy Graham fue a Brasil. La dictadura decidió mostrar a su secta, su mitin o servicio [religioso] en el Maracaná, el estadio más grande de Brasil, en todos los canales de televisión del momento. El evangelicalismo creció desde entonces. Cuando nací en los años 80, el 5% de la población era evangélica. Hoy son el 26% de la población. Es uno de los cambios religiosos de más rápido crecimiento en la historia de la humanidad. Y no es problemático en absoluto, y en realidad ofrece servicios sociales y ayuda espiritual y psicológica a muchos brasileños. Y la fe es algo de lo que no podemos hablar, y no hay razón para interferir o para discutir la fe de la gente, solo cuando quienes la defienden deciden establecer un plan que básicamente erosionará nuestra democracia y uno de los mayores logros de la sociedad moderna, que es la separación entre Iglesia y Estado.

AMY GOODMAN: Antes de terminar, y vamos a grabar una segunda parte de la entrevista y la publicaremos en democracynow.org, hable de los últimos acontecimientos, con Trump diciendo que se suspenda el juicio contra Bolsonaro por el intento de golpe de Estado —es interesante que aquí el intento de golpe de Estado, como lo describe mucha gente, fue el 6 de enero; en Brasil, fue el 8 de enero—, o serán castigados… su país será castigado con aranceles del 50%. En esta primera parte de la discusión, termine respondiendo a eso.

PETRA COSTA: Nuestra película realmente rastrea estos intentos de golpe que Bolsonaro libró durante los cuatro años de su presidencia, cuando dijo que nunca reconocería los resultados de las elecciones si las perdía, y los ataques del 8 de enero, que fueron muy inspirados por los ataques del 6 de enero. La relación entre Trump y Bolsonaro no es nueva. Han estado en contacto con Bannon… Eduardo, el hijo de Bolsonaro dejó su escaño en el parlamento y vino a Estados Unidos para presionar a favor de su padre, que actualmente está siendo enjuiciado por el intento de golpe que, de haber tenido éxito, el plan era asesinar a Lula, a su vicepresidente y al juez de la Corte Suprema. Entonces, Brasil tiene que llevar este juicio a término. Nuestros tribunales son independientes. Y Bolsonaro, como cualquier ciudadano, tiene derecho a un juicio justo, pero sin interferencia extranjera.

AMY GOODMAN: Bueno, vamos a tener que terminar aquí. También quiero hablar después del programa, en nuestro segmento exclusivo para la web, sobre su fascinante entrevista con Lula, tomando un café con él, hablando del auge de los evangélicos en Brasil. Petra Costa es una cineasta brasileña nominada al Óscar y ganadora del premio Peabody. Su nueva película, “Apocalipsis en los trópicos”, se estrena la próxima semana en Netflix. Su película anterior se titula “Al filo de la democracia”. Esta noche, estará en el Teatro París aquí en Nueva York.

A continuación, una actualización sobre las nuevas sanciones de EE.UU. contra Francesca Albanese, la relatora especial de la ONU sobre derechos humanos en los territorios palestinos, en los territorios palestinos ocupados. También hablaremos con ella sobre su nuevo informe, “De la economía de la ocupación a la economía del genocidio”. Quédense con nosotros.

[Pausa]

AMY GOODMAN: “Freedom is Free” de la banda de Los Ángeles Chicano Batman, tocando en nuestro estudio.

*Chile: Democracy Now: