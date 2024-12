Cómo EEUU e Israel destruyeron Siria y la llamaron paz

En las famosas líneas de Tácito, historiador romano: “A devastar, masacrar, usurpar bajo títulos falsos, lo llaman imperio; y donde hacen un desierto, lo llaman paz”. En nuestra época, son Israel y Estados Unidos los que crean un desierto y lo llaman paz.

La historia es sencilla. En flagrante violación del derecho internacional, el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y sus ministros reivindican el derecho a gobernar a siete millones de árabes palestinos. Cuando la ocupación israelí de tierras palestinas conduce a una resistencia militante, Israel califica a esa resistencia de “terrorismo” y llama a Estados Unidos a derrocar a los gobiernos de Oriente Medio que apoyan a los “terroristas”. Estados Unidos, bajo la influencia del lobby israelí, va a la guerra en nombre de Israel.

La caída de Siria esta semana es la culminación de la campaña israelí-estadounidense contra Siria que se remonta a 1996, cuando Netanyahu llegó al poder como primer ministro. La guerra israelí-estadounidense contra Siria se intensificó en 2011 y 2012, cuando Barack Obama encargó encubiertamente a la CIA el derrocamiento del gobierno sirio en la Operación Timber Sycamore . Ese esfuerzo finalmente dio sus frutos esta semana, después de más de 300.000 muertes en la guerra siria desde 2011.

La caída de Siria se produjo rápidamente debido a más de una década de sanciones económicas aplastantes, las cargas de la guerra, la confiscación del petróleo sirio por parte de Estados Unidos, las prioridades de Rusia en relación con el conflicto en Ucrania y, más inmediatamente, los ataques de Israel a Hezbolá, que era el principal respaldo militar del gobierno sirio. Sin duda, Assad a menudo jugó mal sus cartas y se enfrentó a un grave descontento interno, pero su régimen estuvo en la mira del colapso durante décadas por parte de Estados Unidos e Israel.

Desde 2011, la guerra perpetua entre Israel y Estados Unidos contra Siria, incluidos bombardeos, yihadistas, sanciones económicas, confiscación de los yacimientos petrolíferos de Siria por parte de Estados Unidos y más, ha hundido al pueblo sirio en la miseria.

Antes de que en 2011 comenzara en serio la campaña de Estados Unidos e Israel para derrocar a Assad, Siria era un país de ingresos medios en crecimiento y que funcionaba. En enero de 2009, el Directorio Ejecutivo del FMI dijo lo siguiente:

Los directores ejecutivos aplaudieron el sólido desempeño macroeconómico de Siria en los últimos años, que se manifestó en el rápido crecimiento del PIB no petrolero, el nivel cómodo de reservas de divisas y la deuda pública baja y en descenso. Este desempeño reflejó tanto la sólida demanda regional como los esfuerzos de reforma de las autoridades para pasar a una economía más basada en el mercado.

Desde 2011, la guerra perpetua entre Israel y Estados Unidos contra Siria, incluidos bombardeos, yihadistas, sanciones económicas, confiscación de los yacimientos petrolíferos de Siria por parte de Estados Unidos y más, ha hundido al pueblo sirio en la miseria.

En los dos días siguientes al colapso del gobierno, Israel llevó a cabo unos 480 ataques en Siria y destruyó por completo la flota siria en Latakia. Siguiendo su agenda expansionista, el Primer Ministro Netanyahu reclamó ilegalmente el control sobre la zona de amortiguación desmilitarizada en los Altos del Golán y declaró que los Altos del Golán serán parte del Estado de Israel “ por la eternidad ”.

La ambición de Netanyahu de transformar la región mediante la guerra, que data de hace casi tres décadas, se está desarrollando ante nuestros ojos. En una conferencia de prensa celebrada el 9 de diciembre, el primer ministro israelí se jactó de una “victoria absoluta”, justificando el genocidio en curso en Gaza y la creciente violencia en toda la región:

Les pido que piensen: si hubiéramos accedido a quienes nos decían una y otra vez: «Hay que detener la guerra», no habríamos entrado en Rafah, no habríamos tomado el Corredor de Filadelfia, no habríamos eliminado a Sinwar, no habríamos sorprendido a nuestros enemigos en el Líbano y en todo el mundo con una atrevida operación-estratagema, no habríamos eliminado a Nasrallah, no habríamos destruido la red clandestina de Hezbollah y no habríamos expuesto la debilidad de Irán. Las operaciones que hemos llevado a cabo desde el comienzo de la guerra están desmantelando el eje ladrillo a ladrillo.

La larga historia de la campaña israelí para derrocar al gobierno sirio no es ampliamente conocida, pero el registro documental es claro. La guerra de Israel contra Siria comenzó con los neoconservadores estadounidenses e israelíes en 1996, quienes diseñaron una estrategia de “ruptura limpia” para Oriente Medio para Netanyahu cuando asumió el cargo. El núcleo de la estrategia de “ruptura limpia” exigía que Israel (y los EE. UU.) rechazaran la “tierra por paz”, la idea de que Israel se retiraría de las tierras palestinas ocupadas a cambio de la paz. En cambio, Israel conservaría las tierras palestinas ocupadas, gobernaría al pueblo palestino en un estado de apartheid, limpiaría étnicamente el estado paso a paso e impondría la llamada “paz por paz” derrocando a los gobiernos vecinos que se resistieran a las reclamaciones territoriales de Israel.

La larga historia de la campaña de Israel para derrocar al gobierno sirio no es ampliamente comprendida, pero el registro documental es claro.

La estrategia de ruptura limpia afirma: “Nuestra reivindicación de la tierra –a la que nos hemos aferrado con esperanza durante 2000 años– es legítima y noble”, y continúa: “Siria desafía a Israel en suelo libanés. Una estrategia eficaz, con la que Estados Unidos puede simpatizar, sería que Israel tomara la iniciativa estratégica a lo largo de sus fronteras septentrionales enfrentándose a Hizbulá, Siria e Irán, como principales agentes de agresión en el Líbano…”

En su libro de 1996 Fighting Terrorism (La lucha contra el terrorismo), Netanyahu expuso la nueva estrategia. Israel no lucharía contra los terroristas, sino contra los Estados que los apoyan. Más exactamente, conseguiría que Estados Unidos hiciera lo que Israel combatiera por él. Como explicó en 2001:

Lo primero y más importante que hay que entender es esto: no hay terrorismo internacional sin el apoyo de estados soberanos… Si se elimina todo ese apoyo estatal, todo el andamiaje del terrorismo internacional se derrumbará y se convertirá en polvo.

La estrategia de Netanyahu se integró en la política exterior estadounidense. Eliminar a Siria siempre fue una parte clave del plan. Esto se lo confirmaron al general Wesley Clark después del 11 de septiembre. Le dijeron, durante una visita al Pentágono, que “atacaremos y destruiremos los gobiernos de siete países en cinco años: comenzaremos con Irak y luego pasaremos a Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán e Irán”. Irak sería el primero, luego Siria y el resto. (La campaña de Netanyahu para la guerra de Irak se explica en detalle en el nuevo libro de Dennis Fritz, Deadly Betrayal . El papel del lobby israelí se explica en el nuevo libro de Ilan Pappé, Lobbying for Zionism on Both Sides of the Atlantic). La insurgencia que afectó a las tropas estadounidenses en Irak retrasó el cronograma de cinco años, pero no cambió la estrategia básica.

Estados Unidos ya ha liderado o patrocinado guerras contra Irak (invasión en 2003), Líbano (financiación y suministro de armas a Israel por parte de Estados Unidos), Libia (bombardeos de la OTAN en 2011), Siria (operación de la CIA durante la década de 2010), Sudán (apoyo a los rebeldes para desmembrar Sudán en 2011) y Somalia (apoyo a la invasión de Etiopía en 2006). Una posible guerra de Estados Unidos contra Irán, fervientemente solicitada por Israel, todavía está pendiente.

Por extraño que parezca, la CIA ha respaldado repetidamente a los yihadistas islámicos para que luchen en estas guerras, y los yihadistas acaban de derrocar al régimen sirio. Después de todo, la CIA ayudó a crear Al Qaeda en primer lugar al entrenar, armar y financiar a los muyahidines en Afganistán desde fines de los años 70 en adelante. Sí, Osama bin Laden luego se volvió contra Estados Unidos, pero su movimiento fue de todos modos una creación estadounidense. Irónicamente, como confirma Seymour Hersh, fue la inteligencia de Assad la que “avisó a Estados Unidos sobre un inminente ataque con bomba de Al Qaeda contra el cuartel general de la Quinta Flota de la Marina estadounidense”.

La Operación Timber Sycamore fue un programa encubierto de la CIA, que costó mil millones de dólares y fue lanzado por Obama para derrocar a Bashar al-Assad. La CIA financió, entrenó y proporcionó inteligencia a grupos islamistas radicales y extremistas. La operación también implicó una “línea de ratas” para transportar armas desde Libia (atacada por la OTAN en 2011) a los yihadistas en Siria. En 2014, Seymour Hersh describió la operación en su artículo “La línea roja y la línea de ratas” :

“ Un anexo altamente clasificado del informe, que no se hizo público, describe un acuerdo secreto alcanzado a principios de 2012 entre las administraciones de Obama y Erdoğan. Se refería a la línea de ratas. Según los términos del acuerdo, la financiación provenía de Turquía, así como de Arabia Saudita y Qatar; la CIA, con el apoyo del MI6, era responsable de introducir armas de los arsenales de Gadafi en Siria ”.

Poco después del lanzamiento de Timber Sycamore, en marzo de 2013, en una conferencia conjunta del Presidente Obama y el Primer Ministro Netanyahu en la Casa Blanca, Obama dijo: “Con respecto a Siria, Estados Unidos continúa trabajando con aliados y amigos y con la oposición siria para acelerar el fin del régimen de Assad”.

Para la mentalidad sionista estadounidense-israelí, un llamado a la negociación por parte de un adversario se considera una señal de debilidad del adversario. Aquellos que piden negociaciones por parte del otro lado normalmente terminan muertos, asesinados por Israel o agentes estadounidenses. Hemos visto que esto se ha desarrollado recientemente en el Líbano. El ministro de Asuntos Exteriores libanés confirmó que Hassan Nasrallah, ex secretario general de Hezbollah, había acordado un alto el fuego con Israel días antes de su asesinato. La disposición de Hezbollah a aceptar un acuerdo de paz de acuerdo con los deseos del mundo árabe-islámico de una solución de dos estados es de larga data. De manera similar, en lugar de negociar para poner fin a la guerra en Gaza, Israel asesinó al jefe político de Hamás , Ismail Haniyeh, en Teherán.

Para la mentalidad sionista estadounidense-israelí, un llamado a la negociación por parte de un adversario se considera una señal de debilidad de éste.

De manera similar, en Siria, en lugar de permitir que surgiera una solución política, Estados Unidos se opuso al proceso de paz en múltiples ocasiones. En 2012, la ONU había negociado un acuerdo de paz en Siria que fue bloqueado por los estadounidenses, que exigieron que Asad se fuera el primer día del acuerdo de paz. Estados Unidos quería un cambio de régimen, no la paz. En septiembre de 2024, Netanyahu se dirigió a la Asamblea General con un mapa de Oriente Medio dividido entre “bendiciones” y “maldiciones”, con Líbano, Siria, Irak e Irán como parte de la maldición de Netanyahu. La verdadera maldición es el camino de caos y guerra de Israel, que ahora ha envuelto al Líbano y Siria, con la ferviente esperanza de Netanyahu de arrastrar a Estados Unidos a una guerra también con Irán.

Estados Unidos e Israel se felicitan por haber derrotado con éxito a otro adversario de Israel y defensor de la causa palestina, y Netanyahu se atribuye el “mérito de haber iniciado el proceso histórico”. Lo más probable es que Siria sucumba ahora a la guerra continua entre los numerosos protagonistas armados, como ha sucedido en las anteriores operaciones de cambio de régimen de Estados Unidos e Israel.

En resumen, la interferencia estadounidense, a instancias del Israel de Netanyahu, ha dejado el Medio Oriente en ruinas, con más de un millón de muertos y guerras abiertas en Libia, Sudán, Somalia, Líbano, Siria y Palestina , y con Irán al borde de un arsenal nuclear, siendo empujado contra sus propias inclinaciones a esta eventualidad.

Todo esto está al servicio de una causa profundamente injusta: negar a los palestinos sus derechos políticos al servicio del extremismo sionista basado en el Libro de Josué del siglo VII a . C. Es notable que, según ese texto (en el que se basan los propios fanáticos religiosos de Israel), los israelitas ni siquiera eran los habitantes originales de la tierra. Más bien, según el texto, Dios ordena a Josué y a sus guerreros que cometan múltiples genocidios para conquistar la tierra.

En este contexto, las naciones árabe-islámicas y, de hecho, casi todo el mundo, se han unido repetidamente en el llamado a una solución de dos Estados y a la paz entre Israel y Palestina. En lugar de la solución de dos Estados, Israel y Estados Unidos han creado un desierto y lo han llamado paz.

-El autor, Jeffrey D. Sachs, es profesor universitario y director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia, donde dirigió The Earth Institute desde 2002 hasta 2016. También es presidente de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y comisionado de la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo de las Naciones Unidas. Ha sido asesor de tres secretarios generales de las Naciones Unidas y actualmente se desempeña como defensor de los ODS bajo la dirección del secretario general Antonio Guterres. Sachs es el autor, más recientemente, de «A New Foreign Policy: Beyond American Exceptionalism» (2020). Otros libros incluyen: «Building the New American Economy: Smart, Fair, and Sustainable» (2017) y «The Age of Sustainable Development» (2015) con Ban Ki-moon.