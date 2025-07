El Núcleo Fascista de los Regímenes Euroatlánticos

Acerca del autor​

Niall McLaren es un psiquiatra, autor y crítico australiano. Nació y se formó en la zona rural de Australia Occidental, graduándose en medicina en la Universidad de Australia Occidental en Perth en 1970. Completó su formación de posgrado en psiquiatría en 1977 y posteriormente trabajó en prisiones y luego en el Hospital de Veteranos, con un año de descanso trabajando en la región del extremo sur de Tailandia. De 1983 a 1987, estudió filosofía para realizar un doctorado conjunto en psiquiatría y filosofía de la ciencia. En 1987, dejó la ciudad de Perth para viajar a la remota región de Kimberley en Australia Occidental como el primer psiquiatra de la región. Como psiquiatra sin personal, sin camas de hospital, sin clínica y sin siquiera una oficina, a casi 2000 km del psiquiatra más cercano, fue el psiquiatra más aislado del mundo. Durante su estancia allí, continuó estudiando y escribiendo y comenzó a publicar trabajos muy críticos con la psiquiatría convencional. Tras seis años en la selva, se trasladó a Darwin, capital del Territorio del Norte de Australia, primero como psiquiatra jefe del Top End, y luego a consulta privada, donde mantuvo una estrecha relación con la numerosa población militar. Desde entonces, se ha mudado a Brisbane, Queensland, y insiste en que no habrá más traslados. Su trabajo es sumamente original y no admite ninguna deuda intelectual con los psiquiatras, vivos o perecidos. Cuando se graduó en psiquiatría, era consciente de que el campo no era lo que decía ser. Era evidente que los psiquiatras hacían sistemáticamente afirmaciones importantes sobre la naturaleza de la mente y los trastornos mentales que no estaban justificadas en la literatura y, según intuía, nunca podrían justificarse. Esto lo condujo a la filosofía de la ciencia, que estableció que la psiquiatría carecía de un modelo formal del trastorno mental. A su vez, este problema surgió precisamente porque no contaba con un modelo de la mente. En consecuencia, la psiquiatría moderna carece de fundamento en cualquier concepto científico conocido. De hecho, es, en el mejor de los casos, una protociencia y, en el peor, una pseudociencia burda y sumamente engañosa. Casi invariablemente, su trabajo provoca un fuerte antagonismo por parte de los psiquiatras convencionales. Durante los últimos cuarenta años, la psiquiatría ortodoxa se ha comprometido totalmente con el enfoque biológico reduccionista de los trastornos mentales, sin alternativas posibles. A pesar del aumento masivo del gasto en salud mental, no existe evidencia alguna que respalde las afirmaciones, tan repetidas, de que la psiquiatría está logrando grandes avances y que la gente está en mejor situación que nunca. Todas las cifras indican que, a medida que la psiquiatría amplía su alcance, la salud mental de la población se deteriora. McLaren argumenta que esto se debe simplemente a que la psiquiatría no es una ciencia. Al carecer de un modelo formal de su campo de estudio, los trastornos mentales, la psiquiatría está perpetuamente a merced de las modas sociales y políticas. Sostiene que la psiquiatría biológica no es más que una moda pasajera y que, con el tiempo, debe seguir el camino del psicoanálisis, el conductismo y la teoría de la posesión. Mientras tanto,Está causando un daño inconmensurable. Recientemente publicó los resultados de toda una vida de trabajo sobre un modelo mental para la psiquiatría, el modelo biocognitivo, que conduce directamente a un modelo de trastorno mental. Esta es la primera vez en la historia de la psiquiatría que un modelo de este tipo está disponible. El presente trabajo, Narciso-Fascismo, se diseñó como una prueba del modelo biocognitivo aplicándolo a un campo completamente ajeno. Lo que emerge es una comprensión completamente novedosa de la política del extremismo que confirma lo que se ha dicho a menudo: «El fascista está dentro de mí», pero también ofrece un medio para controlar el fenómeno. Dado el estado actual de la política mundial, esto es definitivamente necesario. Para más información, visite www.niallmclaren.com