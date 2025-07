No a la Normalización de la Ocupación de Palestina: Rechazo a la presencia de Tal Ben Shahar en Chile

La Red Chile-Palestina de Salud Mental es una organización integrada por profesionales de la salud mental, académicos y activistas comprometidos con promover la conciencia, solidaridad y defensa de la salud mental y los derechos humanos del pueblo palestino. Nos oponemos firmemente a todas las formas de ocupación, apartheid y violencia colonial, reconociendo el profundo impacto psicológico que estas injusticias tienen sobre individuos y comunidades.

El 9 de septiembre, en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo, Santiago-Chile, está anunciado que un psicólogo estadounidense llamado Tal Ben Shahar, nacido en la Palestina Histórica Ocupada, quien trata temas como la “Felicidad”, vendrá a dictar sus charlas.

También ha participado en cortometrajes destinados a adoctrinar a los niños y normalizar la ocupación sionista en Palestina. Un ejemplo es un documental titulado «Israel Inside», que «explora las fortalezas fundamentales del ‘carácter israelí’ que permiten al país prosperar frente a adversidades increíbles. A través de la historia del exprofesor de Harvard, el Dr. Tal Ben Shahar, la película revela cómo, a pesar de diversos desafíos, la creatividad e innovación israelíes impulsan a la sociedad israelí, a la vez que contribuyen a un mundo mejor.»

En otras palabras, presenta una visión endulzada del mundo donde distorsiona la realidad al referirse a un «carácter israelí», una «sociedad israelí», y lo más inquietante, es que ¡afirma que «contribuyen a un mundo mejor!»

Dado este comportamiento crónico del sionismo de normalizar y blanquear el carácter destructivo y criminal del sionismo a lo largo de la historia, los abajo firmantes repudiamos su presencia en Chile para este absurdo evento. Rechazamos la presencia de un psicólogo que se hace cómplice del Holocausto contra el pueblo semita palestino, que viene ocurriendo desde 1948 con la implantación de un ente artificial en tierra ancestral semita palestina.

Por favor sigue este enlace y apoya con tu firma el rechazo a este insulto a la humanidad.

Haz click aquí: Enlace a Formulario de apoyo en Google

Palestina Libre

English Translation

The Chile-Palestine Mental Health Network is an organization composed of mental health professionals, academics, and activists dedicated to promoting awareness, solidarity, and advocacy for the mental health and human rights of the Palestinian people. We firmly oppose all forms of occupation, apartheid, and colonial violence, recognizing the profound psychological impact these injustices have on individuals and communities.

On September 9, at the San Carlos de Apoquindo Event Center in Santiago, Chile, an American psychologist named Tal Ben Shahar, born in Occupied Historic Palestine, who addresses topics such as «Happiness,» is scheduled to deliver his lectures.

He has also participated in short films aimed at indoctrinating children and normalizing the Zionist occupation of Palestine. One example is a documentary titled «Israel Inside,» which «explores the fundamental strengths of the ‘Israeli character’ that allow the country to thrive in the face of incredible adversity. Through the story of former Harvard professor Dr. Tal Ben Shahar, the film reveals how, despite various challenges, Israeli creativity and innovation drive Israeli society, while simultaneously contributing to a better world.»

In other words, he presents a sugar-coated worldview where he distorts reality by referring to an «Israeli character,» an «Israeli society,» and most disturbingly, claims that they «contribute to a better world!»

Given this chronic Zionist behavior of normalizing and whitewashing the destructive and criminal nature of Zionism throughout history, we, the undersigned, reject his presence in Chile for this absurd event. We reject the presence of a psychologist who is complicit in the Holocaust against the Semitic Palestinian People, which has been occurring since 1948, with the implantation of an artificial entity on ancestral Semitic Palestinian land.

Please follow this link and add your signature to reject this insult to humanity.

Click here:: Link to support form on Google

Free Palestine