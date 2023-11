“Un genocidio de manual”: Raz Segal, académico israelí estudioso del Holocausto, repudia el ataque de Israel a Gaza

31 de octubre de 2023

Raz Segal, un académico israelí especializado en el estudio de los genocidios modernos, califica el ataque de Israel a Gaza como un caso de manual, donde se ve la “intención de cometer genocidio”. También señala que la racionalización que hace Israel de la violencia que ejerce es un “uso vergonzoso” de la memoria y los aprendizajes del Holocausto. El excepcionalismo del Estado de Israel y las comparaciones de sus víctimas palestinas con los “nazis” se utilizan para “justificar, racionalizar, negar y distorsionar la violencia masiva contra el pueblo palestino”, dice Segal.



Esta transcripción es un borrador que puede estar sujeto a cambios.

