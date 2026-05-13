U. de Chile presentará tercer libro que rescata historias de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de la violencia estatal
por Antonia Castro (Chile)
1 hora atrás 2 min lectura
12 de mayo de 2026
A través de cartas, fotografías y testimonios, esta publicación reconstruye la identidad política y humana de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de la violencia estatal. El lanzamiento se realizará este jueves 14 de mayo, a las 18:30 horas, en el Auditorio de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, ubicado en Ramón Carnicer 15, Providencia.
La Universidad de Chile será sede de la presentación de Cantando al sol como la cigarra: niñas, adolescentes y mujeres ejecutadas políticas durante la dictadura civil militar (1973-1990), texto que recupera las trayectorias de vida de quienes sufrieron el terrorismo de Estado durante ese período.
Mediante relatos, archivos personales y registros fotográficos, el ejemplar impulsa un ejercicio de memoria que trasciende las cifras y pone en el centro las vivencias, luchas y dimensiones humanas de las víctimas.
El trabajo nace de una colaboración entre la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile y la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Participarán en la presentación Ana Lamas, presidenta de la Confederación de Trabajadores del Cobre; Malucha Pinto, actriz y dramaturga; y Maximiliano Montes, coordinador general de la Secretaría de Derechos Humanos FECH. Además, contará con la participación artística de Marcelo Garcés, estudiante de Medicina de la Universidad de Chile.
Este lanzamiento marca el cierre de una trilogía editorial iniciada con los dos tomos de Rompiendo el silencio, enfocados en infancia y adolescencia. En esta nueva entrega, el contenido se divide en tres apartados: el primero aborda casos de niñas desde recién nacidas hasta los 18 años; el segundo se centra en jóvenes entre 19 y 20 años; y el tercero reúne historias de mujeres mayores de 21 años.
Como parte de este ejercicio de reparación y memoria, se otorgará un ejemplar del libro por persona a quienes asistan a la ceremonia.
Con esta instancia, la casa de estudios reafirma su compromiso con la preservación de la memoria histórica y promueve una reflexión necesaria sobre derechos humanos, dignidad y democracia.
Las inscripciones para asistir se realizan a través del siguiente formulario.
Más sobre el tema:
Rompiendo el silencio, el libro que visibiliza la historia de las ejecuciones de niños, niñas y adolescentes en dictadura I
22 de marzo de 2022
“Rompiendo el silencio de niñas, niños y adolescentes ejecutados políticos durante la dictadura cívico militar: 1973-1990” II
25 de abril de 2023rompiendo-el-silencio
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