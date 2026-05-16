Teología de la Liberación: documental «El evangelio de la revolución»

16 de mayo de 2026

Renca, Santiago, Chile. Este domingo 17 de mayo, a las 16 horas, se presenta el documental «El evangelio de la revolución«, sobre la Teología de la Liberación.

Cuándo: Domingo 17 de mayo

Hora: 16:00 horas

Lugar: La Marquesita 3962, Sede Vecinal de la Población Luis Emilio Recabarren

Comuna: Renca (por Avda. Domingo Santa María, antes de la Plaza de Renca, detrás del supermercado Santa Isabel)

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El concepto de violencia institucionalizada es uno de los pilares del pensamiento del padre Gustavo Gutiérrez, sacerdote peruano y fundador de la Teología de la Liberación. Para Gutiérrez, las estructuras económicas y sociales vigentes no son neutrales, sino que generaban una agresión sistemática contra los sectores más vulnerables.

El padre Gutiérrez sostenía firmemente que «la mayor violencia es la pobreza». La miseria no es el resultado del destino o la mala suerte, sino de decisiones estructurales, el neoliberalismo y la neocolonización.

Este interesante documental histórico está bien reflejado en el tráiler a continuación:

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