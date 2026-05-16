Teología de la Liberación: documental «El evangelio de la revolución»
por Memorial Puente Bulnes (Chile)
15 horas atrás 1 min lectura
16 de mayo de 2026
Renca, Santiago, Chile. Este domingo 17 de mayo, a las 16 horas, se presenta el documental «El evangelio de la revolución«, sobre la Teología de la Liberación.
Cuándo: Domingo 17 de mayo
Hora: 16:00 horas
Lugar: La Marquesita 3962, Sede Vecinal de la Población Luis Emilio Recabarren
Comuna: Renca (por Avda. Domingo Santa María, antes de la Plaza de Renca, detrás del supermercado Santa Isabel)
Entregamos a Ustedes, más abajo, el libro del fraile dominico brasileño Frei Betto: Fidel y la Religión, el que puede ser bajado gratuitamente en formato PDF
El concepto de violencia institucionalizada es uno de los pilares del pensamiento del padre Gustavo Gutiérrez, sacerdote peruano y fundador de la Teología de la Liberación. Para Gutiérrez, las estructuras económicas y sociales vigentes no son neutrales, sino que generaban una agresión sistemática contra los sectores más vulnerables.
El padre Gutiérrez sostenía firmemente que «la mayor violencia es la pobreza». La miseria no es el resultado del destino o la mala suerte, sino de decisiones estructurales, el neoliberalismo y la neocolonización.
Este interesante documental histórico está bien reflejado en el tráiler a continuación:
Fidel y la Religión
Artículos Relacionados
Sobre sexualidad y vejez
por Simone de Beauvoir (Francia)
7 años atrás 9 min lectura
Gaza / Israel: a propósito de la tercera solicitud de Sudáfrica de medidas provisionales urgentes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel
por Nicolás Boeglin (Costa Rica)
2 años atrás 45 min lectura
Palestina: ¿La solución de dos estados o uno binacional?
por Nazanin Armanian (España)
8 años atrás 8 min lectura
Angela Merkel admite que los acuerdos de Minsk sólo se firmaron para permitirle ganar tiempo a Ucrania
por Christelle Néant
3 años atrás 8 min lectura
Lanzamiento del libro «Compañeros: el GAP, La Escolta de Salvador Allende»
por PrensaLatina
2 años atrás 2 min lectura
Hiroshima: "Quería saltar al río, el cuerpo me ardía, pero no había sitio. Estaba repleto"
por Ramón Abarca (España)
11 años atrás 5 min lectura
Bolivia al borde de una ruptura social
por Radio Kawsachun Coca
19 segundos atrás
17 de mayo de 2026
A través del programa ecuatoriano Riksinaluy Tv Internacional el El abogado Gabriel Villalba Pérez, denuncio todo lo que está aconteciendo en Bolivia a partir de las causas de las movilizaciones y la respuesta de represión asumida por el gobierno.
Teología de la Liberación: documental «El evangelio de la revolución»
por Memorial Puente Bulnes (Chile)
15 horas atrás
16 de mayo de 2026
El padre Gutiérrez, fundador de la Teología de la Liberación, sostenía firmemente que «la mayor violencia es la pobreza». La miseria no es el resultado del destino o la mala suerte, sino de decisiones estructurales, el neoliberalismo y la neocolonización.
78 aniversario de la Nakba (النكبة) palestina
por Memorial Puente Bulnes (Chile)
2 días atrás
15 de mayo de 2026
La llave es para los palestinos el símbolo de que ellos regresaran a sus tierras y reconstruirán sus casas, reverdecerán sus campos y volverán a plantar olivos para reemplazar aquellos arrancados, quemados por la barbarie genocida sionista israeli
Futuro Abierto: «En Defensa de la Causa Saharaui»
por RTVE (España)
4 días atrás
13 de mayo de 2026
El contencioso sobre el Sáhara Occidental, comenzó en el año 1975 cuando Marruecos se anexionó ese territorio con la llamada «Marcha Verde». Esa operación, organizada por el entonces rey de Marruecos, Hassan II, movilizó a 350.000 civiles marroquíes para apoderarse de un territorio de 266.000 kilómetros cuadrados.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.