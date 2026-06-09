Kast en La Moneda y sus primeros meses agitados

Imagen superior: La visita de José Antonio Kast al presidente argentino Javier Milei en la Casa Rosada el 16 de diciembre de 2025.

En esta ocasión se fotografiaron junto a una motosierra (el símbolo de la administración de Milei).

09 de junio de 2026

Después del amplio triunfo del candidato Republicano José Antonio Kast, el 14 de diciembre del año pasado, vino la ceremonia del 11 de marzo, donde asumió el cargo de presidente de Chile. Muchos medios escritos y audiovisuales informaron sobre el acontecimiento. Pero lo que ningún diario chileno se atrevió a señalar, lo hizo el «Le Monde» del 11-03-2026, publicando, el mismo día que asumía, un largo reportaje cuyo título es evocador: «En Chile, los fantasmas del nuevo presidente». Son dos páginas ilustradas con 70 víctimas de Paine, desaparecidas en 1973, cuyos rostros son retratos pintados, «como aparecen ahora en la ciudad, [que se denomina] el Paseo de la Memoria»

El artículo es una crónica muy documentada que relata una de las masacres más grandes perpetradas por los esbirros de Pinochet con el apoyo de civiles. En el caso de Paine, algunos miembros del clan Kast, el patriarca Michael y su hijo Cristián, colaboraron y cooperaron activamente en la cacería humana, para «limpiar el país de los marxistas». También Le Monde señala que otro miembro de la familia Kast participó como ministro en el gobierno de Pinochet. Y que “Miguel, fallecido en 1983, habría sido un consultor de la temida policía secreta de Pinochet, la DINA, citando como fuente al escritor chileno Javier Rebolledo, en su libro “A la sombra de los cuervos. Los cómplices civiles de la dictadura”.

En este reportaje de la periodista Angeline Montoya, enviada especial a Chile, le permitió entrevistar a un número importante de familiares directos (alrededor de 17 personas) de los desaparecidos y ejecutados de Paine y sus alrededores. También aparecen mencionados nombres de asesinos y cómplices de la tragedia. Es como una verdadera radiografía y flash back de la masacre de Paine. Son más de 50 años de sufrimiento para los familiares de las víctimas, quienes, pese a la larga lucha por encontrar los restos de sus seres queridos, han obtenido muy poca justicia. Ha sido una lucha constante contra el olvido, por la memoria, la verdad y la justicia, para romper el manto de impunidad. Dos preguntas se desprenden de esta crónica. La primera es: ¿Por qué razón, Cristián [hermano del presidente] y José Antonio Kast se negaron a responder a las solicitudes del diario Le Monde? Y la segunda: ¿El nuevo presidente José Antonio Kast respetará el decreto del expresidente Boric (2023) del Plan Nacional de Búsqueda de los 1469 desaparecidos? O bien, ¿el presidente actual se “inspirará en el ultraliberal Javier Milei, quien desmanteló en Argentina las políticas de Memoria, recortándoles los presupuestos?» Como ha sido el caso del gran Museo de la Memoria de la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) situado en Buenos Aires. Este centro clandestino de tortura del cual hay 5000 desaparecidos y asesinados, de los 30.000 a nivel nacional. En la actualidad, tiene serios problemas de funcionamiento, debido a la falta de recursos humanos, logísticos y de financiamiento. El presupuesto de recursos financieros ha sido reducido drásticamente desde la llegada de Javier Milei al gobierno, en 2023. Y eso que el Museo de la ESMA, desde el mismo año de llegada de Milei, fue reconocido como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Negar, borrar, distorsionar la memoria es una verdadera obsesión de Milei. El diario Le Monde (11-03-2026) denunció que: “Desde la Casa Argentina en París, la extrema derecha” del presidente argentino, “extiende su tela de araña». El director de esta residencia hizo retirar una placa dedicada a las víctimas de la dictadura.

Resulta difícil saber si alguien habría podido imaginar que, más de 50 años después del golpe de Estado de 1973, un acérrimo adicto al dictador Pinochet, sería elegido por las urnas como presidente de Chile. Para el conjunto de los familiares de las víctimas de Paine: «la victoria de Kast es como bruscamente despertarse y caer de nuevo en el terror».

Respecto a la pregunta sobre si Kast respetará el decreto (de 2023) de Gabriel Boric sobre el Plan de Búsqueda Nacional de desaparecidos, el abogado Nelson Caucoto, defensor de derechos humanos desde 1976, es categórico al afirmar que «el presidente [Kast] es un pinochetista a rajatabla, de eso no hay ninguna duda. Y si tiene estos ministros [Justicia y Defensa] que son pinochetistas y otros que están también en la misma línea, nada bueno podemos esperar”. Hay dos artículos de prensa sobre Caucoto. Uno de ellos es un texto escrito por él mismo en la revista «La Nueva Mirada» (del 26-04-2026) cuyo título es directo y claro: «Entre motosierras y retroexcavadoras: un negro horizonte para los derechos humanos», el título lo dice todo. Posteriormente, en el diario «El Mostrador» (4-05-2026), aparece una extensa entrevista titulada: «Nelson Caucoto sobre condenados por DDHH: Los autores de estos crímenes tienen que pagar por ellos»

Para este abogado especialista en procesos de derechos humanos, el accionar apresurado del gobierno no deja dudas. Antes de un mes, después de la llegada a La Moneda, muestra la verdadera cara del negacionismo y de la impunidad, cuando de una manera brutal «se suspende el proceso de expropiación de la Colonia Dignidad», para construir en ese lugar un museo de la Memoria de las víctimas que fueron torturadas, asesinadas y hechas desaparecer. Existía incluso un acuerdo internacional entre Chile y Alemania, para llevar a cabo dicho proyecto. También Caucoto acusa al gobierno de un “desmantelamiento de las políticas de memoria, verdad, justicia y reparación” … Desenmascarando al Ministro de Justicia [Fernando Rabat, antiguo abogado de Pinochet], quien desvinculó de sus cargos a destacados profesionales que trabajaban en el Programa de Derechos Humanos y en el Plan de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Un largo artículo sobre este tema fue publicado en el diario “El País” (1 de abril de 2026), donde se señala cómo “Kast decapitó el Plan de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos y despidió a tres de sus jefas”. El gobierno, para no herir susceptibilidades, habla de “desvincular” y no de despedir; vaya la gran elegancia del lenguaje.

Pero también ha habido otros grandes retrocesos recientes, como fue el caso de la aprobación de un proyecto de conmutación de penas en el Senado, votado con una estrecha mayoría de un voto (23 a favor y 22 en contra). Proyecto de Ley votado el 5 de marzo, justo seis días antes de que Kast asumiera oficialmente como presidente. Esta nueva medida legislativa plantea que: “la persona condenada” por delitos de lesa humanidad, “puede terminar de cumplir su pena en reclusión domiciliaria total”. Esta nueva ley del Senado chileno entraría en contradicción con los tratados internacionales firmados por Chile, en lo que respecta a las organizaciones internacionales. Según especialistas del tema, señalan que “en materia de crímenes de lesa humanidad, el derecho internacional establece obligaciones estrictas para los Estados, entre ellas garantizar que las penas sean efectivas”.

Es de esperar que no suceda lo que dice Caucoto, que existe un gran peligro de que los condenados por causas de derechos humanos de Punta Peuco “salgan en libertad simplemente con esta ley que encabeza el senador Chahuán, que fue aprobada por el Senado”.

Para demostrar la gravedad del avance de la impunidad, basta con señalar algunos casos emblemáticos de “enfermos mentales o enajenados”, el método utilizado por Pinochet en Londres. A lo que ahora se suman dos procedimientos más: la ley Chahuán y el indulto presidencial. Sobre el primer procedimiento, está el caso del exbrigadier del Ejército César Manríquez, miembro de la dirección de la DINA, quien se encuentra condenado en 57 sentencias, ratificadas por la Corte Suprema, como autor de crímenes de lesa humanidad, que “involucran a 89 víctimas de la dictadura”. El condenado había presentado un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de San Miguel el mes de marzo pasado. Los abogados de las víctimas no pudieron apelar, puesto que la nueva jefa del Programa de Derechos Humanos (que depende del Ministerio de Justicia), “dio la orden de no apelar»; lo que trajo como consecuencia que el exagente de la DINA “pasara sus últimos días al cuidado de su esposa, en su casa”. En la misma situación tenemos el caso de Héctor Osses Yáñez, un oficial de Carabineros de la Subcomisaría de La Granja, condenado en 15 sentencias judiciales, que conciernen a 31 víctimas de casos de desaparición y homicidio calificado. El condenado solicitó “cumplir sus penas en libertad por encontrarse enajenado mentalmente». También está el caso de Jorge Camilo Mandiola Arredondo, quien era un jefe regional de la CNI (Central Nacional de Informaciones, que reemplazó a la DINA) de Concepción. Tiene una condena de 15 años de presidio por la muerte de siete personas bajo el pretexto de falsos enfrentamientos. Este individuo también pide “la reclusión domiciliaria”. Son tres los casos en los que el ministro de Justicia y de Derechos Humanos de Kast, “a través de su jefatura, ha instruido no seguir interviniendo en estos procesos». Es así, como lo dice “El Mostrador” del 21 de abril de 2026, sobre el nuevo modo operativo: “Cuando el Estado deja de oponerse a los beneficios para los condenados por DDHH”, Chile se niega a aplicar la justicia, tal como lo han hecho otros países. Como en Argentina, donde el dictador Videla murió en la cárcel a la edad de 87 años; como en Francia, donde el criminal nazi Klaus Barbie falleció a los 78 años, en la cárcel de Lyon, lugar donde cometió sus crímenes; como en Alemania, que mantuvo encarcelado y cumpliendo condena al criminal nazi Rudolf Hess, condenado en el juicio de Núremberg, hasta que falleció a los 93 años en prisión.

Los múltiples viajes de Kast al extranjero.

Desde que fue elegido presidente, Kast ha viajado en numerosas oportunidades, tanto al continente americano como también a la vieja Europa. Y no es porque quiera descubrir el mundo, sino para seguir fortaleciendo lazos y contactos, hechos ya en otros viajes, con la galaxia de la extrema derecha conservadora internacional. La red se agranda más todavía, es como una gran tela de araña de los ultraconservadores, que sigue atrapando países.

El viaje a Argentina, casi inmediatamente después del triunfo del 14 de diciembre de 2025, aparece como uno de los más importantes. Y no es solamente por la facilidad de la distancia, sino por su cercanía ideológica con el presidente Javier Milei, que cumplirá en octubre próximo tres años de gobierno. Hay una foto de los dos presidentes, del 16 de diciembre pasado, donde ambos aparecen con las manos puestas en la famosa motosierra del argentino. Del mismo modelo que Milei regaló al magnate technofascista Elon Musk, cuando ocupaba el puesto de superministro de “La Eficiencia Gubernamental» al comienzo del gobierno de Donald Trump.

El mensaje que envía José Antonio Kast a través de la foto recién mencionada no deja ninguna duda: “voy a hacer lo que he prometido”, o sea reducir el papel del Estado chileno. Puesto que, para el presidente Kast, “pensar en el modelo económico chileno con políticas sociales es una equivocación, ya que transfiere al Estado la responsabilidad que él cree que es individual”. Esto es lo que comenta Jaime Barrientos, profesor de Psicología (diario El País, 14-05-2026). Kast, como fanático admirador de la obra del dictador Pinochet, en lo económico como en lo ideológico, evoca también la figura de Jaime Guzmán, principal asesor de Pinochet y autor de la Constitución de la dictadura, aún vigente. Pese a todas las tentativas por cambiarla. Sin olvidar que Guzmán fue el fundador del partido de la UDI, en el cual militó Kast.

Kast está decidido a llevar adelante “lo que no concluyeron sus ídolos» ya mencionados. Todo esto se asemeja mucho a “una misión, casi como aquella que tenían los católicos en la época de las cruzadas”. En Francia, la extrema derecha ha hablado mucho de: “los valores de Occidente», de la identidad, de la guerra de religiones y, sobre todo, de la teoría “del gran reemplazo”. Idea agitada, entre otros, por Éric Zemmour, presidente del partido “Reconquête” (Reconquista). Partido más radical que el RN (Reagrupamiento Nacional) de Marine Le Pen.

Otro viaje importante fue el que hizo Kast a El Salvador el 30 de enero pasado. Allí, Bukele lo recibió con mucho entusiasmo y lo invitó a visitar por segunda vez la “mega cárcel” CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo); con capacidad para 40.000 prisioneros. Utilizada por el presidente Trump desde que comenzaron las deportaciones, con un gran número de venezolanos acusados de ser migrantes ilegales o de “narcotraficantes”, y muchos otros. Bukele sigue haciéndose aún más “famoso”. Trump tiene una gran admiración por el presidente de El Salvador, si bien ahora los deportados son un negocio lucrativo. Por cada deportado enviado de Estados Unidos, Bukele recibe una cantidad importante en dólares. Quizás Kast, en su política de expulsión de 300.000 personas, entre indocumentados y otros acusados de narcotráfico, estaría pensando en hacer deportaciones como Trump; o construir una prisión, modelo Bukele. Pero para poder desarrollar tal proyecto, se necesitan medios: financieros, humanos y de logística. Y Kast, por el momento, está empantanado, con su megapolítica de recortes. Proyecto que, hasta el momento, no ha sido aprobado.

El 7 de marzo pasado, Kast viajó a EE. UU., invitado por Trump, a una reunión que contó con la participación de 12 líderes y mandatarios de América Latina. El objetivo del presidente estadounidense fue crear un equipo de doce “escuderos» para luchar en conjunto contra los narcotraficantes y la migración ilegal. Estos doce escuderos, sometidos a los caprichos de Trump, podrían, de cierta manera, corresponder a los 12 apóstoles. Salvo que estos nuevos misioneros estarán al servicio del “nuevo Jesucristo moderno”, del cual Trump se autoproclamó. El “nivel de irreverencia” es grande, “el presidente de EE. UU. ha compartido por redes una imagen de inteligencia artificial en la que aparece él como Jesús sanando enfermos y en otra en la que Cristo le da ánimos”.

Después de los viajes y visitas en América, vienen los viajes de Kast a Europa. Una gira del 2 al 4 de febrero, para reencontrarse con otros de sus aliados ideológicos. Dos de ellos ya gobiernan y están instalados en el poder, como es el caso en Italia con Giorgia Meloni, a la cabeza del gobierno desde 2022, y del primer ministro y jefe del gobierno de Hungría, Víctor Orbán, quien lleva 16 años aferrado al poder. Lógicamente, fueron dos visitas importantes para Kast, para fortalecer las relaciones internacionales, pero ahora hablando de igual a igual, en tanto que jefe de Estado. Dentro del programa de visitas al continente europeo, estuvo la efectuada a Bruselas, para participar en la VII Cumbre Transatlántica. Allí se reunió con dos grupos de partidos de extrema derecha, parlamentarios de la Comunidad Europea, agrupados en dos organizaciones: la ECR (Partidos Reformistas y Conservadores de Europa) y los Patriotas. En este evento hubo un discurso del líder de Vox, Santiago Abascal. Pero fue Kast quien tuvo el privilegio de hacer el discurso de clausura de la reunión, donde el presidente chileno llamó a promover: “la familia, la verdad y la libertad”. El último día de su gira lo dedicó a visitar en Roma a Giorgia Meloni y en Budapest a Orbán.

Las derrotas de Orbán, Meloni y la fragilidad de Trump.

Aunque la situación internacional siga agravándose y las nubes negras sigan ocupando el cielo, sobre todo en América Latina, así como en Estados Unidos y el continente europeo, hay tres elementos que indican que la aplanadora de la extrema derecha también puede tener problemas. Y todo esto gracias al espíritu de resistencia que poco a poco se levanta. Lo más importante se produjo en Hungría, el 12 de abril pasado. Después de 16 años en el poder, el partido de Víctor Orbán fue severamente derrotado. En Italia, Giorgia Meloni perdió el referéndum del 22 y 23 de marzo, para reformar la justicia. Después de tres años en el gobierno, el movimiento populista extremista, impulsado por su partido Fraternidad Italia, comienza a perder fuerza. El prestigio y la aureola de la presidenta del Consejo están siendo fuertemente cuestionados y puestos en duda. Existe un peligro real de que pueda perder las próximas elecciones legislativas, en 2027.

En Estados Unidos, Trump también está sufriendo por la pérdida de su popularidad. Primero, en el plano nacional. Sus declaraciones de “guerra” contra los inmigrantes, los medios escritos y audiovisuales, las universidades, los jueces, los demócratas. En el fondo, poniendo en cuestión el Estado de derecho…En el plano internacional, en principio, la “guerra” de los derechos arancelarios fue contra todos los países que no se sometían a sus nuevas reglas económicas. A tal punto llegó el “delirio” de Trump de imponer por la fuerza tasas arancelarias draconianas, que la Corte Suprema de Justicia declaró ilegales dichas medidas económicas. Pero la locura más grande de Trump fue entrar en guerra contra Irán el 28 de febrero pasado. Una guerra calificada como ilegal en el plano nacional e internacional, puesto que no consultó ni al poder legislativo, en lo que respecta al aspecto nacional, ni tampoco a ninguna instancia internacional, como las Naciones Unidas. Procedimientos que en otras guerras se habían respetado. El excesivo optimismo y arrogancia de Trump, de creer que podía ganarle la guerra a Irán en un mes, se desvaneció. Tres meses después del inicio de la guerra, el conflicto no ha terminado. Trump se encuentra paralizado y bloqueado en el estrecho de Ormuz, creando una gran crisis mundial del petróleo y todos sus derivados: gas, combustibles… El presidente de Estados Unidos no debería olvidar que en el mes de noviembre próximo hay elecciones legislativas. Y que la inflación, la pérdida del poder adquisitivo, así como la baja de su popularidad en las encuestas, predicen que no es seguro que Trump gane las elecciones legislativas.

Y como si todo lo anterior fuera poco, Trump le declaró la “guerra” al Papa, León XIV. Los excesos brutales del “nuevo emperador” que gobierna desde Washington provocaron una disputa con su aliada europea Giorgia Meloni, que no aceptó todos los insultos y barbaridades de Trump dirigidos al Santo Padre, jefe de los 1.400 millones de católicos del mundo entero. El idilio del presidente de los Estados Unidos y la primera ministra de Italia produjo una verdadera guerra. Trump ataca a Meloni, su mejor aliada en la UE, y declara: “Pensaba que tenía más valor, pero me equivoqué».

En Chile, la situación actual del gobierno de Kast se puede decir que está llena de dudas e inquietudes diversas. La caída de su aliado húngaro produce un gran coletazo. Kast estuvo salpicado, pues la organización que él presidió, entre 2022 y 2024, la “Political Network for Values” fue financiada por dinero de Orbán, cuyo origen es dudoso. El jefe del gobierno húngaro financiaba en Francia al partido RN (Agrupación Nacional) de Marine Le Pen. El partido español Vox también recibió financiamiento de Hungría. El nuevo gobierno está investigando el fenómeno de la gran corrupción y la utilización del dinero del Estado que Orbán usaba para financiar a las organizaciones de ultraderecha.

Hasta ahora, Kast sufre la baja en las encuestas de opinión. Según informaciones de El País, una “hemorragia rápida y muy desfavorable”. La primera microcrisis del gobierno se produjo debido a la inexperiencia política y el amateurismo de dos ministerios importantes: la ministra de la “Seguridad”, Trinidad Steinert, y la Secretaria General de Gobierno, Mara Sedini. Por otro lado, el avance en la construcción de zanjas, en el norte del país, para impedir la entrada ilegal de migrantes, se desarrolla a un ritmo lento y sin resultados notables.

El anuncio de los recortes del Ministerio de Salud produjo una gran inquietud, puesto que afectarán fuertemente a los hospitales públicos. Esto ha provocado una alerta general, tanto de los funcionarios como de los pacientes. Los alcaldes, tanto de derecha como de izquierda, han criticado a Kast, ya que las listas de espera son sumamente largas, a veces de hasta cinco años para ser operados. Y con la reducción presupuestaria del nuevo gobierno, se agravará mucho más la problemática de salud.

Resulta extraño y sorprendente que Kast, como ferviente católico, no se haya pronunciado respecto a los insultos de Trump contra el Papa. El presidente chileno ha quedado mudo, frente a la embestida brutal del presidente de Estados Unidos contra el Santo Padre. Cosa que no ha pasado desapercibida para Giorgia Meloni, quien ha criticado abiertamente a Trump, tal como lo han hecho el conjunto de la clase política (de izquierda como de derecha) y la Iglesia italiana. Incluso Matteo Salvini, líder de la ultraderechista Liga y defensor de Trump, ha salido en defensa del Papa, puesto que para él atacar a “un símbolo de paz y guía espiritual de miles de millones de católicos” no es “ni útil ni inteligente». Trump fue demasiado lejos en la agresión al Papa, calificándolo de «débil contra el crimen» y diciendo que “debería dejar de complacer a la izquierda radical”. Tal vez, es probable que Kast esté alineado con JD Vance, vicepresidente de los Estados Unidos. Un católico tradicionalista integrista que tuvo la osadía de dar lecciones de teología al Papa, para tratar de defender groseramente la posición indefendible de Trump.

Una pequeña nota de optimismo, en Francia “la extrema derecha está a las puertas del poder” con un “frente republicano que se fractura”. Mientras que, en el plano “internacional, las fuerzas reaccionarias construyen una poderosa colaboración”, dice la joven periodista Salomé Saqué. Y agrega que, pese a todo, “hay todavía tiempo de contrarrestar esta tendencia, a condición de comprender los engranajes de esta progresión y de reaccionar urgentemente”. Este libro de la escritora y periodista francesa se titula: “Résister”, o sea “Resistir», y está muy bien documentado. La primera edición tuvo una venta récord de 400.000 ejemplares, lo que indica que en la batalla de las ideas todo es posible. Como fue la victoria, el 5 de noviembre de 2025, de Zohran Mamdani como nuevo alcalde de Nueva York, puesto que asumió oficialmente el primero de enero, en los momentos en que Trump estaba en pleno auge. Es de esperar que otros, como Mamdani, logren ser elegidos para las elecciones de noviembre próximo en Estados Unidos.

CARLOS LÓPEZ FUENTES.

Collectif Droits de l’Homme au Chili (France)

París, 8 de junio de 2026.