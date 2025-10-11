Articulos recientes

14 Oct 2025

Historia - Memoria, Pueblos en lucha, Pueblos Originarios

12 de octubre, Marcha Familiar por la Resistencia de los Pueblos Oprimidos

por Diversas organizaciones

3 días atrás 1 min lectura

11 de octubre de 2025

Mari mari kom pu che, Sensack licauckota pitchauckota
Kamisaraki jilatanaka kullakanaka
Imaynalla kashanki
Chey wachoy
Cómo están todxs?

Les extendemos la invitación a la marcha familiar:

Por la Resistencia de los Pueblos Oprimidos, este 12 de octubre a las 10:00 hrs., desde el Winkul Huelén- Moqu Sta. Lucia hasta el Metro Los Héroes.

Esta jornada es organizada por diversas agrupaciones indígenas de distintos pueblos de este territorio, junto a organizaciones sociales, políticas y territoriales no indígenas de carácter anticolonial. El objetivo es visibilizar las problemáticas que enfrentan los pueblos oprimidos en el territorio ocupado por el Estado chileno, levantando tanto demandas históricas como exigencias contingentes frente a las lógicas coloniales que se sostienen, tales como el extractivismo, la usurpación, el despojo, empobrecimiento y abandono de nuestros pueblos.

Convocamos a todas y todos a sumarse, pues es fundamental levantar nuevamente nuestras consignas como pueblos oprimidos y exigir al Estado chileno que escuche y acoja nuestras demandas.

¡Lxs esperamos!

📍 Moqu Sta. Lucia (cerro Santa Lucia).
⏰️ 10 hrs.
📅 Domingo 1️⃣2️⃣ de octubre

Etiquetas #12 de octubre #marcha familiar #marcha por la resistencia #pueblos originarios #union de los pueblos
