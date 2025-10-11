12 de octubre, Marcha Familiar por la Resistencia de los Pueblos Oprimidos
por Diversas organizaciones
3 días atrás 1 min lectura
11 de octubre de 2025
Mari mari kom pu che, Sensack licauckota pitchauckota
Kamisaraki jilatanaka kullakanaka
Imaynalla kashanki
Chey wachoy
Cómo están todxs?
Les extendemos la invitación a la marcha familiar:
Por la Resistencia de los Pueblos Oprimidos, este 12 de octubre a las 10:00 hrs., desde el Winkul Huelén- Moqu Sta. Lucia hasta el Metro Los Héroes.
Esta jornada es organizada por diversas agrupaciones indígenas de distintos pueblos de este territorio, junto a organizaciones sociales, políticas y territoriales no indígenas de carácter anticolonial. El objetivo es visibilizar las problemáticas que enfrentan los pueblos oprimidos en el territorio ocupado por el Estado chileno, levantando tanto demandas históricas como exigencias contingentes frente a las lógicas coloniales que se sostienen, tales como el extractivismo, la usurpación, el despojo, empobrecimiento y abandono de nuestros pueblos.
Convocamos a todas y todos a sumarse, pues es fundamental levantar nuevamente nuestras consignas como pueblos oprimidos y exigir al Estado chileno que escuche y acoja nuestras demandas.
¡Lxs esperamos!
📍 Moqu Sta. Lucia (cerro Santa Lucia).
⏰️ 10 hrs.
📅 Domingo 1️⃣2️⃣ de octubre
Más sobre el tema:
Chile: Senado inicia tramitación para el Reconocimiento Constitucional a los Pueblos Indígenas
Artículos Relacionados
La desnacionalización no fue realizada por Pinochet sino por la Concertación
por Nelson Aramburu (Chile)
13 años atrás 1 min lectura
Escuchando a los chilenos en medio del estallido: Liberación emocional, reflexividad y el regreso de la palabra “pueblo”
por Oscar Mac-Clure, Emmanuelle Barozet , José Conejeros y Claudia Jordana (Chile)
6 años atrás 28 min lectura
Que el Pueblo le pase la cuenta al Gobierno de los Ricos (30 de mayo, 19:00 Horas, Frontis Biblioteca Nacional)
por Prensa Proletaria (Chile)
5 meses atrás 2 min lectura
A 80 años de “La quema de la revista Topaze”: El mito de la libertad de expresión en Chile
por Felipe Portales Cifuentes (Chile)
8 años atrás 13 min lectura
Evo Morales habla tras renunciar a la Presidencia de Bolivia
por teleSUR
6 años atrás 1 min lectura
La grandeza de una isla pequeña
por Fernando Buen Abad (México)
5 años atrás 5 min lectura
Nobel de la Paz de María Corina Machado: luz verde para intervenir Venezuela
por La Base America Latina
33 segundos atrás
14 de octubre de 2025
En el episodio de hoy, 13/10/2025, Inna Afinogenova, Marco Teruggi y Estefanía Veloz hablan sobre premio Nobel de La Paz o de la Guerra otorgado a María Corina. ¿Qué significa esto en el actual escenario de intervención en Venezuela?
El apoyo de Israel a las dictaduras latinoamericanas
por Al Jazeera
14 horas atrás
13 de octubre de 2025
El militarismo israelí ha tenido presencia en todo Latinoamérica, de la mano de Estados Unidos, con armas, entrenamiento militar, software espía, como Pegasus, y hasta efectivos que asesoraron a las dictaduras y gobiernos principalmente de derecha.
Carta de un joven saharaui a la juventud marroquí
por Taleb Alisalem (Sahara Occidental)
2 días atrás
12 de octubre de 2025
He visto a mis hermanos de las zonas ocupadas gritar su libertad mientras la bota de la ocupación les rompía los huesos. Y, aun así, hoy os escribo no con odio, sino con una sinceridad que nace de la verdad, esa verdad que siempre nos caracterizó a los saharauis. Vosotros, también sois víctimas.
12 de octubre, Marcha Familiar por la Resistencia de los Pueblos Oprimidos
por Diversas organizaciones
3 días atrás
11 de octubre de 2025
Convocamos a todas y todos a sumarse, pues es fundamental levantar nuevamente nuestras consignas como pueblos oprimidos y exigir al Estado chileno que escuche y acoja nuestras demandas.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.