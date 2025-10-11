Articulos recientes

Al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies para fines estadísticos.
Ok, comprendido!
14 Oct 2025

Noticias

Análisis, Geopolítica, Imperialismo, Multipolaridad

¿Por qué los rusos siguen debilitando a los ucranianos y no terminan la guerra con un ataque de decapitación?

por Prof. Glenn Diesen y Scott Ritter (EE.UU.)

3 días atrás 1 min lectura

¿Por qué los rusos siguen debilitando a los ucranianos y no terminan la guerra con un ataque de decapitación?
Compartir:

11 de  octubre de 2025

Scott Ritter es un exmayor, oficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de EE. UU. y exinspector de armas de la ONU. Ritter sostiene que los misiles Tomahawk y el fin del Tratado START pueden ambos desencadenar una guerra nuclear. A medida que la OTAN se acerca al colapso, Europa parece dispuesta a arriesgarse a una guerra nuclear.

Compartir:
Etiquetas #ataque por decapitacion #bielorusia #glenn diesen #guerra de desgaste #las tres hijas #rusia #scott ritter #ucrania
Manipulación, Opinión, Pueblos en lucha, Represión, Resistencia, Sáhara Occidental...

Carta de un joven saharaui a la juventud marroquí

Historia - Memoria, Pueblos en lucha, Pueblos Originarios

12 de octubre, Marcha Familiar por la Resistencia de los Pueblos Oprimidos

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Archivos

Categorías

WordPress Theme built by Shufflehound. piensaChile © Copyright 2021. All rights reserved.