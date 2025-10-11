¿Por qué los rusos siguen debilitando a los ucranianos y no terminan la guerra con un ataque de decapitación?
por Prof. Glenn Diesen y Scott Ritter (EE.UU.)
3 días atrás 1 min lectura
11 de octubre de 2025
Scott Ritter es un exmayor, oficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de EE. UU. y exinspector de armas de la ONU. Ritter sostiene que los misiles Tomahawk y el fin del Tratado START pueden ambos desencadenar una guerra nuclear. A medida que la OTAN se acerca al colapso, Europa parece dispuesta a arriesgarse a una guerra nuclear.
