11 de octubre de 2025

Scott Ritter es un exmayor, oficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de EE. UU. y exinspector de armas de la ONU. Ritter sostiene que los misiles Tomahawk y el fin del Tratado START pueden ambos desencadenar una guerra nuclear. A medida que la OTAN se acerca al colapso, Europa parece dispuesta a arriesgarse a una guerra nuclear.