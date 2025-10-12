Carta de un joven saharaui a la juventud marroquí

12 de octubre de 2025

Soy saharaui. Nací en el exilio, en el refugio al que vuestro Estado nos condenó. He crecido viendo a mi pueblo sobrevivir en medio de la arena, sosteniendo una causa que nunca dejó de sangrar. He visto a los míos caer bajo la represión marroquí, torturados, encarcelados y desaparecidos en las zonas ocupadas por vuestro régimen. He visto a mis hermanos de las zonas ocupadas gritar su libertad mientras la bota de la ocupación les rompía los huesos.

Y, aun así, hoy os escribo no con odio, sino con una sinceridad que nace de la verdad, esa verdad que siempre nos caracterizó a los saharauis. Vosotros, también sois víctimas.

Víctimas de un régimen que os roba el pan, que os roba la voz, que os roba hasta el futuro. Un régimen que os educó en el nacionalismo vacío, que os vendió la ocupación de mi tierra como un triunfo, mientras vaciaba vuestras ciudades de oportunidades y vuestras casas de dignidad. El mismo poder que os obliga a emigrar, que os utiliza como arma política contra España, contra Argelia, contra Europa… El mismo régimen que convierte la pobreza en rutina y la corrupción en paisaje, es el que mantiene a mi pueblo encadenado.

No somos enemigos. Somos reflejo uno del otro, jóvenes sin futuro bajo un sistema podrido que solo sabe enriquecerse a costa de nuestra sangre y de vuestra lealtad, en muchos casos impuesta.

Os lo digo con toda claridad, la causa saharaui no es la raíz de vuestros males. No es el problema que os condena. Es la excusa con la que se os distrae. Mientras os dicen que “el Sáhara es la causa sagrada”, os roban el salario, os venden a las multinacionales, os obligan a callar.

Nuestro líder El Uali Mustafa Sayed lo advirtió hace ya medio siglo, en su discurso histórico El Africano de Naciones, “El pueblo saharaui no solo lucha por liberar su tierra de la ocupación marroquí, sino también al pueblo marroquí del régimen alauí”. Aquellas palabras siguen vivas hoy, quizá más que nunca, porque vuestra rebelión confirma que ese régimen os oprime igual que a nosotros.

Hoy, cuando os levantáis, no estáis solos. Hay ojos saharauis mirándoos con respeto, con atención, con la certeza de que toda grieta en el muro del régimen es también una grieta en nuestra cárcel.

Sé que entre vosotros habrá quienes sigan repitiendo lo que os han enseñado, que los saharauis somos traidores, que somos invento de Argelia, que somos una amenaza, peligrosos terroristas que amenazan “la unidad del reino”. Pero os invito a mirar más allá de esa mentira. Nosotros no somos vuestro enemigo. Somos la prueba de hasta dónde puede llegar la brutalidad de ese Estado que también os aplasta a vosotros.

Yo os hablo desde la herida, pero también desde la esperanza. Porque si una generación como la vuestra, la generación Z, criada en el desencanto y en la rabia, decide levantarse, tal vez estemos más cerca de ver caer un sistema que nos roba a todos.

Vosotros lucháis por pan, por libertad, por justicia. Nosotros también.

Quizá algún día, más pronto de lo que creemos, nuestras voces se encuentren. Y entonces, el poder que hoy nos divide temblará de verdad.

Hasta entonces, os miro de frente y os digo, resistid. No os rindáis. Recordad que la dignidad, una vez que despierta, no vuelve a dormirse.

Con respeto y con verdad,

Un joven saharaui

Taleb Alisalem (Campamentos de refugiados de Tinduf, 1992) es activista saharaui. @TalebSahara

Fuente: Rebelión y El Independiente