25 de mayo de 2026

Declaración pública. #NoEsMetáfora: Las culturas, las artes y los patrimonios están en riesgo ante recortes presupuestarios que benefician al 1% más rico del país.

En todas las regiones del país, y en el marco de una nueva celebración del Día de los Patrimonios Culturales —la fiesta ciudadana más grande y significativa de Chile—, las y los trabajadores, creadores y defensores de la cultura nos dirigimos a la opinión pública para alertar sobre la grave crisis que amenaza el desarrollo cultural, artístico y patrimonial del país.

​📉 El Impacto de los Recortes Presupuestarios

​Hasta hoy, el único plan cultural que ha dado a conocer la actual administración del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio ha sido el recorte presupuestario, que llega al 9,8%, de los más altos en todo el sector público. El ministro Francisco Undurraga ha señalado públicamente que dicho porcentaje no será el recorte final y que se incorporarían recursos provenientes de la paralización de las obras del GAM. Sin embargo, hasta ahora no existe claridad sobre cómo se realizará esa reducción, en qué plazos ni de qué montos se trata.

​Lo que sí una realidad, es que fondos, programas y políticas culturales y patrimoniales que sostienen actividades en todo el país ya comienzan a sufrir recortes presupuestarios. Áreas completas ven disminuidos sus recursos y actividades programadas para el resto del año se han cancelado. Esta medida asfixia un ecosistema que ya opera con precariedad y merma significativamente el acceso y la participación de la ciudadanía en las culturas, las artes y los patrimonios, además del impacto negativo que tendrá en el empleo del sector cultural y en el aporte al PIB del país; es decir, menos trabajo y crecimiento para Chile.

​⚠️ Falta de diálogo y criterios claros:

Las autoridades no han dialogado con las organizaciones de culturas, artes y patrimonios. No conocemos el criterio, los datos ni la evidencia utilizados para decidir qué programas y glosas recortar. Los y las trabajadoras somos conscientes —y los primeros en advertir y denunciar— de las necesarias mejoras en administración, gestión y probidad para llegar mejor a todos los espacios culturales y artísticos del país. El Mincap y el Serpat requieren fortalecimiento, no debilitamiento.

​Cada peso que hoy se recorta en cultura, artes y patrimonio tiene consecuencias concretas:

​📖 Es un libro menos en las manos de un niño o niña del Plan Nacional de la Lectura.

​🏫 Son menos estudiantes creando, experimentando y disfrutando de las cultures y las artes en las escuelas a través del Programa ACCIONA y en la comunidad mediante los Cecrea.

​🎸 Son menos oportunidades para la población de practicar y formarse en la música mediante el PAMN, las Orquestas Juveniles o las Escuelas de Rock.

​🇨🇱 Son menos actividades artísticas y culturales en las comunas de todo el país.

​🏛️ Son organizaciones, centros culturales y sitios de memoria con menos recursos para colaborar con el Estado en el desarrollo artístico, cultural y patrimonial.

​📉 Son menos recursos para la infraestructura patrimonial, museos, archivos y bibliotecas a lo largo del país que requieren urgente mejoras con amenaza de cierre , sobre todo en regiones.

, sobre todo en regiones. ​💻 Es menor disponibilidad para conservación restauración y digitalización de bienes patrimoniales impactando su acceso para todos y todas.

​🎪 Son menos espacios para nuestros patrimonios vivos, cultores locales como payadores, circos familiares, tejedoras y otras manifestaciones patrimoniales.

​🔍 Prioridades Contradictorias y Alerta Patrimonial

​Al tiempo que se reducen las políticas públicas en artes, culturas y patrimonios, el Gobierno impulsa como su principal prioridad política el proyecto de ley de “reconstrucción nacional y desarrollo económico”, que propone diversas medidas que rebajan los impuestos a grandes empresas y a los super ricos del país sin compensación para los recursos que dejará de percibir el Estado, bajo la promesa de incentivar la inversión y el empleo, pese a que una gran cantidad de especialistas en economía y gasto fiscal han advertido que ese proyecto de ley es malo para Chile, no garantiza crecimiento y afectará negativamente la recaudación de impuestos al menos por 25 años.

​Así mismo, pasando “gato por liebre”, en el mismo proyecto se dispone de un atentado a la protección patrimonial modificando el accionar del Consejo de Monumentos Nacionales, al consagrar la posibilidad de realizar obras sin la autorización expresa, cambio que beneficia principalmente a grandes transnacionales y donde el progreso social no es solo crecimiento económico sino desarrollo integral de las comunidades.

​Mientras esto ocurre, se realiza el recorte presupuestario más grande que las instituciones culturales y patrimoniales hayan enfrentado en la historia democrática del país. Una institucionalidad construida junto a los propios sectores culturales, artísticos y sociales.

​📅 30 y 31 de Mayo: Un Día de los Patrimonios para tomar conciencia

​Este 30 y 31 de mayo se celebra el Día de los Patrimonios mientras las familias recorren las calles y llenan los espacios públicos celebrando nuestros patrimonios, reconociendo las huellas de quienes construyeron el país que hoy habitamos, es urgente que la ciudadanía tome conciencia de lo que está en peligro:

​🏛️ Museos, bibliotecas, archivos y monumentos históricos que resguardan y preservan nuestra historia y memoria.

que resguardan y preservan nuestra historia y memoria. ​🕊️ Sitios de memoria y derechos humanos que mantienen viva nuestra memoria para que nunca más en Chile ocurran las atrocidades de la dictadura de Pinochet.

que mantienen viva nuestra memoria para que nunca más en Chile ocurran las atrocidades de la dictadura de Pinochet. ​🎭 Tradiciones vivas y expresiones artísticas y culturales diversas que nos dan identidad a lo largo y ancho de todo nuestro territorio.

que nos dan identidad a lo largo y ancho de todo nuestro territorio. ​🏘️ Zonas típicas y barrios patrimoniales que resisten el paso del tiempo.

que resisten el paso del tiempo. ​🌱 Patrimonios naturales y paisajes culturales que forman parte de nuestra identidad y biodiversidad, y que también requieren protección y conservación.

que forman parte de nuestra identidad y biodiversidad, y que también requieren protección y conservación. ​🎭 Centros culturales y teatros que permiten a las y los ciudadanos del país practicar y disfrutar de las artes y las culturas.

que permiten a las y los ciudadanos del país practicar y disfrutar de las artes y las culturas. ​🦴 Hallazgos arqueológicos, paleontológicos y su investigación, que nos permiten entender el pasado para proyectar el futuro.

​Las culturas y los patrimonios son la esencia de un pueblo, y recortar el 9,8% del presupuesto vigente del Ministerio castiga el derecho colectivo a preservar y promover nuestra memoria social. Los patrimonios son mucho más que un solo día, y esta rebaja impacta especialmente la Programación y Difusión de los Patrimonios, con una disminución del 10,1% en el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y un 17% que afecta directamente las acciones del Día de los Patrimonios.

​✊ ¡Llamado a la Acción Ciudadana!

​Sin financiamiento y apoyo adecuado del Estado, el desarrollo artístico, cultural y patrimonial de nuestra sociedad se deteriora, quedando en riesgo su disponibilidad, sostenibilidad y continuidad.

​Invitamos a todas las familias chilenas a volcarse a las calles y participar, más que nunca, en las actividades del Día de los Patrimonios. La mejor manera de defender nuestra cultura es habitarla, valorarla y exigir políticas públicas que la fortalezcan.

​Hacemos un llamado urgente a la ciudadanía a rechazar este recorte presupuestario y a manifestar su apoyo explícito al sector a través de tres acciones concretas:

​📝 Apoyar y adherir a esta declaración pública para frenar esta reducción de fondos. ​📱 Sumarse activamente en redes sociales utilizando las consignas #NoEsMetáfora #NoALosRecortesEnCultura

La Declaración de #NoEsMetáfora en formato PDF, para que pueda bajarla y difundirla entre sus familiares, amigos y conocidos:

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