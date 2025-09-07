Santiago: funan, denuncian, a operadores financiados por el sionismo
por Solidaridad con Palestina
12 horas atrás 1 min lectura
07 de septiembre de 2025
Ante una convocatoria sionista en Santiago de Chile, diversas organizaciones e individualidades se dieron cita para protestar por esta provocación.
Banderas y consignas palestinas ondeaban repudiando el genocidio que día a día se comete contra el Pueblo palestino.
Viva la Resistencia palestina!!!
Una charla en vivo de Sebastián Salgado con Natalia Monroy de Resistencia Ancestral desde Santiago
