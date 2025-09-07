Articulos recientes

Al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies para fines estadísticos.
Ok, comprendido!
07 Sep 2025

Noticias

Colonialismo, Derechos Humanos, Fascismo, Palestina, Politica, Sionismo

Santiago: funan, denuncian, a operadores financiados por el sionismo

por Solidaridad con Palestina

12 horas atrás 1 min lectura

Santiago: funan, denuncian, a operadores financiados por el sionismo
Compartir:

07 de septiembre de 2025

Ante una convocatoria sionista en Santiago de Chile, diversas organizaciones e individualidades se dieron cita para protestar por esta provocación.

Los pacos (policía militariza) reprimimieron violentamente a lxs manifestantes que expresaban su indignación ante el aberrante respaldo al ente sionista israelí.

Banderas y consignas palestinas ondeaban repudiando el genocidio que día a día se comete contra el Pueblo palestino.

Viva la Resistencia palestina!!!

 

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

 

Ein Beitrag geteilt von Luis Vega Gonzalez (@luisvegachile)

Una charla en vivo de Sebastián Salgado con Natalia Monroy de Resistencia Ancestral desde Santiago

Compartir:
Etiquetas #argentina #chile #colonialismo #data urgente #gaza #palestina #resistencia ancestral #sionismo
Corrupcion, Delincuencia, Derechos de los niños, Derechos Humanos

Claudio Grossman: “El Estado de Chile debiera pedir perdón por la falta de protección que permitió el robo de niños”

Derechos Humanos, Fascismo, Palestina, Politica, Sin categoría, Sionismo...

Martes 9 de septiembre: psicólogo “israelí” dará conferencia sobre la "psicología de la felicidad" en San Carlos de Apoquindo

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Archivos

Categorías

WordPress Theme built by Shufflehound. piensaChile © Copyright 2021. All rights reserved.