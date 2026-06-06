Las promesas de Kast en campaña y la realidad como gobierno
por Juan Flores (España)
3 horas atrás 1 min lectura
06 de junio de 2026
Lo que Juana Flores dice y muestra, lo escucharon las y los chilenos antes de las elecciones. Ellos sabían quién es Kast, sabían de quien es hijo. Si lo votaron, no pueden decir ahora que fueron engañados.
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5 de junio de 2026
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