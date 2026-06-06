Articulos recientes

Al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies para fines estadísticos.
Ok, comprendido!
06 Jun 2026

Noticias

Manipulación, Neoliberalismo, Ultraderecha

Las promesas de Kast en campaña y la realidad como gobierno

por Juan Flores (España)

3 horas atrás 1 min lectura

Las promesas de Kast en campaña y la realidad como gobierno
Compartir:

06 de junio de 2026

Lo que Juana Flores dice y muestra, lo escucharon las y los chilenos antes de las elecciones. Ellos sabían quién es Kast, sabían de quien es hijo. Si lo votaron, no pueden decir ahora que fueron engañados.

Compartir:
Etiquetas #engaño #juana flores #kast #manipulacion #metafora #neoliberalismo #represion
EE.UU., Imperialismo, Ultraderecha

Próspera, Isla de Roatán, Honduras: la ciudad secreta donde los ricos reinventan el mundo

Análisis, Desarrollo, Educación

Estudio U. de Chile revela cómo el precio del cobre incide en trayectorias educativas en zonas mineras

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Archivos

Categorías

WordPress Theme built by Shufflehound. piensaChile © Copyright 2021. All rights reserved.